V horských oblastech leží na silnicích vrstva ujetého sněhu

Praha - Ve výše položených oblastech leží na silnicích sníh nebo jeho zbytky. Se zvýšenou opatrností jsou sjízdné silnice v Libereckém kraji. Silnice navíc mohou být namrzlé.

Jihomoravský kraj

Řidiči na jižní Moravě dnes musí počítat s rizikem náledí. Varování silničářů se týká zejména vyšších poloh kraje, lesních úseků a takzvaných mrazových kotlin. O víkendu intenzivně sněžilo a pršelo, v neděli byly silnice mokré, případně pokryté rozbředlým sněhem. Dnes ráno se teploty pohybují kolem nuly.

Většina silnic je chemicky ošetřená. Dálniční úseky jsou sjízdné bez omezení. Všude jinde však silničáři doporučují zvýšenou opatrnost, plyne z informací na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Posypové vozy vyjely do ulic také v Brně. "Během tohoto výjezdu bylo spotřebováno 85 tun posypového materiálu. Veškeré komunikace v naší správě jsou po chemickém ošetření mokré a sjízdné," uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec.

Královéhradecký kraj

Na silnicích v Krkonoších a v Orlických horách dnes ráno ležela vrstva ujetého sněhu. Řidiči by měli být opatrní především při cestě na Malou Úpu a z Dolního Dvora do Strážného, kde silnice místy pokrývá zledovatělá vrstva sněhu silná až pět centimetrů. Ve vyšších polohách Jičínska na silnicích hrozí námraza, vedli silničáři.

Hlavní silniční tahy i ostatní silnice nižších tříd v Královéhradeckém kraji byly dnes ráno po chemickém ošetření většinou mokré. Ojediněle se mohly objevit mrznoucí mlhy, uvedli meteorologové. Teplota se dnes ráno v kraji pohybovala do minus čtyř stupňů Celsia, na horách do minus osmi stupňů.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji oblačno až zataženo. Postupně by se místy mohly objevit sněhové přeháňky nebo občasné sněžení. Na horách by sněžení mohlo být četnější. Teploty by se přes den měly pohybovat kolem nuly, na horách od minus dvou do minus pěti stupňů.

Liberecký kraj

Se zvýšenou opatrností jsou sjízdné silnice v Libereckém kraji. Sníh leží v horských oblastech i na hlavních tazích. Teploty jsou ráno pod nulou, mezi minus jedním a minus pěti stupni Celsia. Vyplývá to z údajů na webech Ředitelství silnic a dálnic a Českého hydrometeorologického ústavu.

Na silnicích 10, 14 a 35 na Jablonecku a Semilsku jsou zbytky sněhu po chemickém ošetření, na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a Krkonoších je ujetá nebo zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Silničáři varují, že lokálně se může na vozovkách tvořit náledí, zejména na Českolipsku.

Podle předpovědí by dnes mělo být v kraji převážně zataženo, na většině území budou sněhové přeháňky nebo občasné sněžení, na horách četnější. Nejvyšší denní teploty budou mezi dvěma a minus jedním stupněm Celsia, na horách mezi minus jedním a minus čtyřmi stupni.

Moravskoslezský kraj

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou dnes sjízdné, ale místy se zvýšenou opatrností. Vozovky jsou často mokré po chemickém ošetření, ve vyšších polohách Jeseníků na nich může být vrstva sněhu krytá posypem. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Zhruba na 25 kilometrů dlouhém úseku silnice I/56 na Frýdecko-Místecku v Beskydech mezi Frýdlantem nad Ostravicí a částí Bílé Hlavatou platí v obou směrech zákaz vjezdu pro nákladní vozy těžší 12 tun. Silnice je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Vede v kopcích kolem přehrady Šance s pitnou vodou, takže se tam silnice nesmí solit a těžké vozy mají v kopcích i při slabé sněhové vrstvě problémy.

Na řadě silnic v kraji je kvůli srážkám snížená viditelnost. Na Bruntálsku a Jesenicku na silnicích nižších tříd je místy posypaná vrstva sněhu, někde je sníh zajetý, někde rozbředlý.

Podle předpovědi meteorologů dnes bude v kraji oblačno, místy až zataženo. Místy se dají očekávat sněhové přeháňky, v Jeseníkách a Beskydech trvalejší sněžení. Teploty se budou pohybovat kolem nuly, na horách pod nulou.

Olomoucký kraj

Na severu Olomouckého kraje stále ještě mohou narazit řidiči po víkendovém hustém sněžení na sníh na vozovkách, a to na vedlejších silnicích. Na Jesenicku leží ujetá sněhová vrstva na vozovkách krytých posypem a na ostatních silnicích je slabá sněhová kaše, na Šumpersku jsou zbytky sněhu ve vyšších polohách. Silnice tam navíc mohou být namrzlé. Všechny silnice v Olomouckém kraji jsou ale sjízdné, řekli dnes ČTK dispečeři správ silnic.

"Všechno máme sjízdné. Na silnicích chemicky ošetřených leží slabá rozbředající sněhová kaše po chemickém posypu, na inertních cestách leží ujetá sněhová vrstva ošetřena posypem. Během víkendu napadlo zhruba 25 centimetrů sněhu," řekl dnes ČTK dispečer jesenických silničářů. Doplnil, že teploty se nyní na Jesenicku pohybují od nuly po minus jeden stupeň.

Na Šumpersku mohou být vozovky namrzlé, teplota se tam nyní pohybuje kolem minus dvou stupňů, opatrnost je proto na místě. "Silnice jsou sjízdné všechny, ve vyšších polohách zůstávají zbytky sněhu, silnice prvních tříd jsou již holé. Napadlo do 20 centimetrů sněhu, sníh poté sedl, takže tady zůstalo tak 17 centimetrů. Všude je bílo," řekl ČTK dispečer šumperské správy silnic.

V ostatních okresech kraje jsou většinou pozůstatky víkendového sněžení ze silnic odstraněny. "Sníh už není ani na silnicích ve vyšších polohách Olomoucku. Kolem 03:00 vyjely sypače na některé úseky. Silnice jsou nyní již holé, místy mokré," řekl ČTK dispečer olomouckých silničářů. Teplota se nyní na Olomoucku pohybuje kolem nuly a je oblačno až zataženo.

Pardubický kraj

Ve výše položených oblastech Pardubického kraje leží na silnicích sníh. Většinou je po solení rozbředlý, v místech, kde se sůl nesmí používat, i uježděný. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Řidiči by měli být opatrní zvláště v okolí Hlinska, Lanškrouna, Litomyšle, Svitav, Poličky, Žamberka a v Železných horách. Na cestě z Jablonného nad Orlicí přes Suchý vrch do Červené Vody jsou značky přikazující použít sněhové řetězy.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zatažen až oblačno, foukal slabý vítr. Na východě regionu se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus pěti a plus jedním stupněm.

Ústecký kraj

Silnice v Ústeckém kraji jsou po chemické posypu sjízdné. Na vedlejších komunikacích ve vyšších polohách mohou ležet zbytky sněhu. Vyplývá to z dnešních dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic.

"Po chemickém ošetření jsou silnice v Ústeckém kraji i v horských oblastech holé, mokré, sjízdné," informoval dnes ráno ČTK dispečer ze Správy a údržby silnic. Aktuálně může sněžení komplikovat dopravu na Chomutovsku a na Ústecku.

Na většině území regionu dnes meteorologové očekávají sněhové přeháňky nebo občasné sněžení, na horách četnější. V nížinách se mohou objevit i srážky smíšené. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od nula do tří stupňů Celsia, na horách od minus tří do nula stupňů.

Kraj Vysočina

Chemicky ošetřované silnice na Vysočině jsou dnes ráno mokré, na vedlejších komunikacích je ujetý a zmrzlý sníh posypaný drtí. Teploty klesly dva až tři stupně pod nulu. Silničáři v noci na dnešek jezdili s 90 sypači, řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby Roman Hubený. Podle meteorologů může být po ránu místy náledí nebo zmrazky.

Situace na silnicích je podle dispečera klidnější než o víkendu, kdy hodně sněžilo. V dopravě podle něj v noci potíže nebyly.

Na Vysočině dnes podle Českého hydrometeorologického ústavu může místy opět sněžit. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi minus třemi stupni Celsia a nulou. Vítr bude přes den mírný, ale večer bude zesilovat a v nárazech pak může mít rychlost i víc než 40 kilometrů v hodině. V některých úsecích se pak na vozovkách mohou tvořit sněhové jazyky.

Zlínský kraj

Na silnicích ve vyšších polohách Vsetínska leží místy sněhová kaše. Při poklesu teplot tam také hrozí riziko vzniku náledí. Řidiči by proto měli při jízdě dbát opatrnosti. Se zvýšenou opatrností jsou sjízdné také silnice v ostatních částech Zlínského kraje, které jsou většinou holé a mokré. Na Zlínsku a Uherskohradišťsku jsou místy mlhy. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes ráno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V regionu je dnes většinou zataženo, na Vsetínsku se sněhovými přeháňkami. Teploty se ráno nejčastěji pohybovaly od minus dvou do plus dvou stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude přes den ve Zlínském kraji proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy se sněhovými přeháňkami, zejména na severu a východě kraje. K večeru bude ojediněle polojasno. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi minus dvěma až plus jedním stupněm Celsia. Ráno očekávají meteorologové lokálně výskyt náledí a zmrazků.