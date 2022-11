V Horních Počernicích vykolejil vagon, nejely vlaky do centra Prahy

Praha - Ve stanici Praha - Horní Počernice dnes po půlnoci vykolejil vagon nákladního vlaku. Nikdo není zraněný. Na twitteru o tom informovala Správa železnic. Nehoda na víc než devět hodin zastavila provoz směrem na pražské hlavní i Masarykovo nádraží, vyplývá z informací Českých drah a Pražské integrované dopravy (PID). Před 10:00 se doprava obnovila po jedné koleji.

Nehoda se stala před 00:30. "Při odjezdu nákladního vlaku ze stanice Horní Počernice došlo k vykolejení vlaku třetím vozem. Událost se obešla bez zranění," uvedla Správa železnic na twitteru. Její mluvčí Dušan Gavenda upřesnil, že mimo koleje se dostala jedna náprava vagonu. Věc vyšetřuje Drážní inspekce.

České dráhy na webu uvedly, že vykolejil vlak jiného dopravce. Kolem 06:00 začaly jezdit náhradní autobusy z Horních Počernic ke stanici metra Černý Most, odkud mohli cestující s vlakovou jízdenkou bezplatně pokračovat do centra do stanice metra Náměstí Republiky. "Od 09:50 provoz vlaků obnoven po jedné koleji. Náhradní dopravu ponecháváme do 11 hodin," oznámil PID na twitteru.

I po obnovení provozu vlaků po jedné koleji musejí cestující počítat se zpožděním, nejezdí posilové vlaky mezi pražským hlavním nádražím a Lysou nad Labem, vyplývá z webu Českých drah. Návrat dopravy do normálu dopravce předpokládá kolem 15:00.