V horách Libereckého kraje leží na silnicích sníh

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek sněžilo. Na řadě silnic nižších tříd ve vyšších polohách kraje, zejména na Trutnovsku a Rychnovsku, dnes ráno ležela vrstva rozbředlého sněhu. Řidiči musejí být při jízdě opatrní. Hlavní silniční tahy byly dnes ráno většinou mokré. Teploty se ráno pohybovaly kolem jednoho stupně nad nulou, na horách bylo kolem minus tří stupňů, uvedli silničáři a meteorologové.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji oblačno až zataženo, místy se sněhovými přeháňkami. Na horách by mohlo být sněžení četnější. Odpoledne má srážek ubývat. Teploty by se měly pohybovat od čtyř do sedmi stupňů Celsia, na horách kolem minus jednoho.

Liberecký kraj

V noci v Libereckém kraji připadlo několik centimetrů sněhu. Opatrní by měli být motoristé hlavně v horských oblastech na Jablonecku a Semilsku, rozbředlý sníh po chemickém ošetření je i na hlavních tazích. Všechny silnice v kraji jsou sjízdné. ČTK to dnes řekl Petr Šén, ředitel krajské společnosti Silnice LK, která má na starosti údržbu silnic druhých a třetích tříd i část hlavních tahů.

"Chce to ale jezdit úměrně podmínkám. Jak budou klesat teploty, tak budou komunikace postupně namrzat a se vzrůstající nadmořskou výškou se to může velmi rychle měnit," uvedl. Ráno bylo nutné vyprostit jeden uvízlý kamion v Kořenově na Jablonecku, další zablokoval ulici SNP v Jablonci nad Nisou.

Vydatnější sněžení by mělo podle varování meteorologů přijít v noci na pátek, na horách by mělo připadnout až 15 centimetrů sněhu. Dnes přes den by mělo být podle předpovědi oblačno až zataženo, místy se sněhovými přeháňkami. V nejnižších polohách kraje mohou být i smíšené. Nejvyšší denní teploty budou od dvou do pěti stupňů Celsia, na horách by se neměly dostat nad nulu.

Pardubický kraj

Ve výše položených oblastech Pardubického kraje leží na silnících zbytky čerstvého sněhu. Po solení je většinou rozbředlý. Místy může být i ledovka, upozorňují silničáři.

Řidiči by měli jet opatrně zvláště v okolí Hlinska nebo Lanškrouna. Kluzká vozovka může být také na Orlickoústecku a Svitavsku.

V Pardubickém kraji bylo dnes ráno většinou zataženo, lokálně foukal silný vítr. Na polovině území se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mez minus dvěma a plus třemi stupni.

Kraj Vysočina

Silnice Vysočiny byly dnes ráno po sněhových přeháňkách sjízdné s opatrností. Sypače jezdily hlavně na Žďársku, Havlíčkobrodsku a na Pelhřimovsku. Solené vozovky jsou místy mokré. Na komunikacích nižších tříd především ve vyšších polohách Žďárska je ujetý sníh posypaný drtí, řekl dnes ČTK dispečer krajské správy a údržby Roman Hubený. Sněžit může i přes den.

"Teplota byla od minus dvou do dvou stupňů, sněhové přeháňky byly lokální," uvedl Hubený k situaci v noci na dnešek. Sypačů jezdilo okolo 50.

Meteorologové očekávají na Vysočině přes den další sněhové přeháňky, v nejníže položených částech kraje může padat i déšť se sněhem. Odpolední teploty budou nejvýše mezi dvěma až pěti stupni Celsia.