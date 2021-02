V Hongkongu zatkli 47 prodemokratických aktivistů

Hongkong - Policie v Hongkongu zatkla 47 prodemokratických aktivistů kvůli údajnému "spiknutí za účelem rozvracení země". Jedná se o dosud největší zatýkání za jediný den na základě bezpečnostního zákona, který loni prosadila Čína, píše agentura AFP.

Případ bude již v pondělí posuzovat soud, uvádí agentury s odvoláním na oficiální policejní prohlášení. Podle AFP hrozí obžalovaným až doživotní tresty.

Ve skupině je 39 mužů a osm žen ve věku od 23 do 64 let. Policie všechny zadržela ve stejnou chvíli, vyslýchala je, některým zabavila mobilní telefony a počítače. Mezi obžalovanými jsou bývalí zákonodárci James To a Claudia Moová, profesoři, advokáti, sociální pracovníci a mnozí mladí aktivisté, píše AFP.