V Hongkongu volilo 30 procent voličů, historicky nejméně

Volební komise vysypává z urny hlasovací lístky do parlamentních voleb v Hongkongu. ČTK/AP/Kin Cheung

Hongkong - Dnešních parlamentních voleb v Hongkongu se zúčastnilo 30 procent oprávněných voličů. S odvoláním na tamní úřady o tom informovala agentura AFP. Jde o historicky nejhorší účast v hongkongských volbách. Dosud nejnižší účast - necelých 36 procent - byla roku 1996, před předáním Hongkongu Číně.

Voliči rozhodovali o 20 z 90 členů hongkongského parlamentu. Výsledky mají být známy v pondělí a hongkongská správkyně Carrie Lamová pak s nimi odjede do Pekingu.

Právo volit mělo téměř 4,5 milionu lidí. Vybírali ze 153 kandidátů, kteří už ale prošli předchozím posouzením. Hongkongský list The Standard napsal, že mezi kandidáti byli především lidé podporující Čínu, několik umírněnějších politiků a nové elity ze společností z pevninské Číny.

Barnabas Fung, který je nejvyšším představitelem odpovídajícím za volby, řekl, že hlas odevzdalo něco přes 1,3 milionu ze 4,47 milionu zapsaných voličů. Přiznal, že je to nejhorší účast za tři desetiletí.

V květnu současný parlament schválil změnu volebního zákona, podle nějž se sice počet poslanců zvýšil ze 70 na 90, avšak voliči vybírají jenom dvacet z nich. Třicet dalších vyberou zájmové a profesní skupiny, 40 zbývajících volební výbor. Tento systém zaručuje, že zákonodárný sbor obsadí především politici věrní Pekingu.

Druhý nejvýše postavený člověk ve vládě John Lee řekl k výběru, že ti, kdo byli z kandidatury vyloučeni, jsou "zrádci, kteří nepracovali ve prospěch Hongkongu".

Hlasování mělo skončit v 15:30 SEČ, na některých místech bylo krátce prodlouženo.

Úřady ve snaze získat co nejvíc voličů zajistily na dnešek cestování hromadnou dopravou zdarma a umístily volební místnosti i na hraniční přechody. V masivní předvolební kampani byl vidět reklamy v novinách, lidé dostávali do schránek volební materiály a do telefonů SMS.

Lamová už před hlasováním prohlásila, že nízká účast nebude mít význam. "Když vláda pracuje dobře a má důvěru, je volební účast nižší, protože lidé necítí potřebu vybírat nové zástupce," řekla správkyně, která má podle nových průzkumů důvěru 36 procent lidí.

O dnešním hlasování Lamová řekla, že bylo "čestné a otevřené a probíhalo hladce".

U jedné volební místnosti stáli tři demonstranti a volali, že chtějí "opravdové všeobecné volby". Opozice žádného kandidáta do voleb neposlala.

Bývalá britská kolonie Hongkong se vrátila pod čínskou správu v roce 1997. Čína zde uplatňuje princip jedna země dva systémy, ale svobody, které má garantovat, postupně omezuje. Od masových prodemokratických demonstrací v roce 2019 byla řada předních aktivistů zatčena nebo uprchla do zahraničí.