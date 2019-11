V Hongkongu ukončili blokádu univerzity, uklízeli i čínští vojáci

Hongkong - Stávkující studenti a protivládní demonstranti po týdnu obléhání ukončili blokádu jedné z významných hongkongských univerzit. Část univerzitních pracovišť však dnes nadále zůstává v rukou aktivistů, informovala agentura AP. Čínští vojáci umístění v Hongkongu zároveň poprvé od vypuknutí protestů před mnoha měsíci opustili kasárna a podíleli se na úklidových pracích. Byli ale v civilu a mluvčí hongkongské vlády řekl, že hongkongské úřady o pomoc nežádaly.

Podnět podle nich dala sama čínská armáda s tím, že jde o "dobrovolnou aktivitu". Jak připomněla agentura Reuters, čínští vojáci byli vidět v ulicích města od roku 1997, kdy Británie předala Hongkong Číně, pouze jednou. Loni v říjnu bylo do místních parků vysláno 400 čínských vojáků, aby pomohli při odstraňování následků předchozího tajfunu. Dnes odpoledne vyšli vojáci v zelených tričkách, černých kraťasech a vyzbrojení červenými kbelíky z kasáren Kowloon Tong a odstraňovali překážky navršené na silnici u nedaleké univerzity. "Zorganizovali jsme to my. 'Je naší odpovědností zastavit násilí a chaos'," řekl jeden z vojáků a citoval při tom slova čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.

Neobvyklá akce vyvolala velkou pozornost především kvůli přetrvávajícím obavám mnoha obyvatel Hongkongu, že se čínská armáda zapojí do potlačování demonstrací. Touto možností opakovaně hrozili vrcholní představitelé v Pekingu. Čína v srpnu přesunula do Hongkongu tisíce vojáků a označila to za rutinní rotaci. Analytikové podle Reuters odhadují, že Čína má nyní v Hongkongu na 12.000 vojáků, což je víc než dvojnásobek původního počtu.

Studenti dnes přestali blokovat Čínskou univerzitu a úřady uvedly, že v poledne místního času (5:00 SEČ) byl obnoven provoz na dálnici, kterou účastníci protestů na této univerzitě blokovali.

Hongkongské univerzity se v minulém týdnu staly ohniskem střetů mezi prodemokratickými aktivisty a policejními silami. Policie sváděla se studenty bitvy o univerzitní kampus, který stovky demonstrantů přeměnily v pomyslnou pevnost. Vyzbrojili se přitom rozsáhlým arzenálem od zápalných lahví přes kameny a dlažební kostky.

Kromě hongkongské polytechniky, kde je momentálně na 100 lidí tvořících tvrdé jádro protestů, přestali demonstranti okupovat většinu objektů zbylých devíti univerzit ve městě. Pouze hrstka protestujících zůstává roztroušena v několika univerzitních kampusech.

Na 500 lidí se dnes podle agentury AFP zúčastnilo provládní demonstrace na podporu policie, která se střetává s prodemokratickými aktivisty. Lidé mávali čínskými a hongkongskými vlajkami a fotili se společně s policisty.

Rektoři devíti univerzit v Hongkongu vydali v pátek v noci společné prohlášení, které vyzývalo k řešení patové politické situace a obnovení veřejného pořádku. "Žádné politické přesvědčení nedává oprávnění ničit majetek, hrozit fyzickým násilím či používat násilí proti jednotlivcům," uvádí se v prohlášení. "Je politováníhodné, že společenské rozpory učinily z univerzitních kampusů hlavní politické bojiště a že reakce vlády dosud nebyla efektivní."

Mnoho univerzit zrušilo výuku do konce roku a stovky zahraničních studentů z Hongkongu odešly nebo jsou na odchodu. Zčásti se tak děje kvůli útokům některých demonstrantů na studenty z pevninské Číny, jiní zahraniční studenti byli k odchodu vyzváni svými mateřskými univerzitami či vládami. Hongkongská média dnes uvedla, že nejméně 300 studentů z Nizozemska jejich univerzity vyzvaly, aby se kvůli násilí vrátilo domů.

Dopravní omezení dnes nadále narušovala chod města. Kvůli poškození nádraží a dalších zařízení byl na nejméně třech z 12 hongkongských železničních tratích zčásti přerušen provoz. Nefungovalo také mnoho autobusových linek.

Šest měsíců trvající protivládní protesty ve městě se 7,5 miliony obyvatel poznamenalo vzrůstající násilí, ačkoliv účast na demonstracích se postupně snižuje.

Protesty v Hongkongu jsou namířené proti vládě bývalé britské kolonie, která se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu a v současnosti je spravována podle principu jedna země, dva systémy. Ten má zaručovat demokratické zřízení a autonomní výsady. Kritici ale tvrdí, že Peking tyto svobody postupně omezuje. Peking to popírá.