V Hongkongu se koná další protest proti kontroverznímu zákonu

Ilustrační foto - Lidé u sídla Legislativní rady v Hongkongu demonstrují proti spornému návrhu zákona, který by umožnil osoby podezřelé ze spáchání trestného činu vydávat do pevninské Číny. ČTK/AP/Vincent Yu

Hongkong - Stovky lidí dnes v centru Hongkongu blokují hlavní tepnu města kvůli kontroverznímu návrhu zákonu o vydávání osob. Lhůtu k jeho stažení dala opozice vládě do čtvrtka, ale správkyně Hongkongu Carrie Lamová na ni nereagovala. Zákon má umožnit vydávat osoby podezřelé z trestných činů z Hongkongu i do pevninské Číny. Lamová sice vyhověla tlaku minulých protestů a pozastavila o víkendu schvalovací proces, návrh jako takový však nezrušila.

Demonstranti pohrozili, že pokud od něj neustoupí do čtvrtka, obnoví protesty kolem vládního komplexu v centru města. Tam je nyní několik set lidí.

Podle stanice BBC nejnovější protest začal před parlamentem, ale později jeden z organizátorů vyzval účastníky, aby se přesunuli k policejnímu velitelství. Policie je požádala, aby odešli, protože svou přítomností ohrožují výjezdy k naléhavým událostem. Lidé, z nichž většina přišla v černém, si začali nasazovat na obličej masky a volat po odstoupení Lamové.

Agentura AP napsala, že dnešní protest začal klidně, ale že přítomnost davu na rušné tepně Harcourt může vyvolat nový policejní zásah. Minulou středu policie použila proti demonstrantům slzný plyn a vodní děla a zranění utrpělo přes 80 lidí. Vládní úřady dnes zůstaly z bezpečnostních důvodů uzavřené.

Dvě minulé neděle se konaly masové demonstrace, na něž přišlo podle organizátorů milion respektive dva miliony lidí. Policie účast uvádí v řádu stovek tisíc. Přesto je to rekordní počet od opětovného připojení Hongkongu k Číně v roce 1997.

Návrh zákona předložený hongkongskou vládou podle prodemokratických kritiků narušuje právní nezávislost poloautonomního regionu. Lidé vydaní do Číny by tam mohli podle demonstrantů čelit vágním obviněním z ohrožení národní bezpečnosti a nespravedlivým procesům. Lamová se sice na úterní tiskové konferenci osobně omluvila za krizi, kterou návrh extradičního zákona vyvolal, žádné další ústupky ale neslíbila. Prohlásila naopak, že má v úmyslu dokončit svůj mandát a znovu získat důvěru veřejnosti. Znamená to, že by zůstala v úřadu ještě další tři roky.