V Hongkongu čtyři zranění po útoku nožem, střety i slzný plyn

Hongkong - Nejméně čtyři lidé dnes utrpěli zranění po útoku nožem v místě, kde se konal protest prodemokratického hnutí v Hongkongu. Podle místních médií jsou dva zranění v kritickém stavu. Útok se stal u nákupního středisku Cityplaza mall ve čtvrti Tai Koo. Jeden ze zraněných přišel o část ucha, které mu ukousl útočník, údajně přívrženec Pekingu, než ho zpacifikovali ostatní lidé v nákupním centru.

Podle agentury AFP je zraněných šest, čtyři muži a dvě ženy. Policisté na místě zatkli tři lidi.

Později se policisté a demonstranti střetli v násilných potyčkách ve stejné čtvrti, jejíž obyvatelé převážně patří k hongkongské střední vrstvě. Policie rozháněla protestující za pomoci slzného plynu. Nepovolené demonstrace a následné střety mezi pořádkovými silami a demonstranty se odehrály i v dalších částech města.

Cityplaza byla dějištěm jednoho z dnešních protestů. Útok nožem podle místních médií vyvolaly rozdílné politické názory. Útočník zranil nejméně čtyři lidi, než jej zbil rozzuřený dav a než byl zatčen. Mezi zraněnými se ocitl i místní radní Andrew Chiu Ka-yin, který podle listu The South China Morning Post utrpěl zranění ucha. Deník vyzpovídal i zraněnou ženu, která uvedla, že útočník se na ni vrhl s nožem po hádce s její sestrou a jejím manželem, ti byli také zraněni.

The Hong Kong Free Press uvedl, že útočník byl přívrženec Pekingu hovořící mandarínštinou, tedy úředním jazykem na pevnině, a že policie později dav rozprášila.

Již sobotní protesty v Hongkongu byly podle agentury Reuters jedny z nejnásilnějších za poslední týdny. Demonstranti při nich zdemolovali kancelář čínské státní agentury Nová Čína. Hongkongská policie nasadila proti davům slzný plyn, vodní děla, pepřový sprej, gumové projektily, ale i ostrou munici. Demonstranti na muže zákona házeli zápalné lahve, ničili obchody a podpalovali vstupy do metra. Blíže neurčený počet lidí byl zadržen, několik zraněno.

O nárůstu brutality v Hongkongu svědčil i incident z 19. října, při kterém byl pobodán aktivista při rozdávání letáků s pozvánkou na demonstraci. Útočník ho zasáhl do krku a břicha a těžce ho zranil. O několik dnů dříve noži a kladivy napadli jednoho z vůdců protestního hnutí Jimmyho Shama. Cílem takových útoků je zastrašit odpůrce vlády a dosáhnout ukončení protestů.

Měsíce trvající protesty uvrhly Hongkong do největší krize od roku 1997. Jejich spouštěčem byl návrh zákona, který by umožnil vydávat osoby podezřelé z trestné činnosti ke stíhání do pevninské Číny.

Hongkong je v současné době spravován podle principu jedna země, dva systémy, což má zaručovat demokratické zřízení a autonomní výsady. Kritici ale tvrdí, že Peking tyto svobody postupně omezuje. Demonstranti v ulicích od června žádají demokratické reformy, včetně přímé volby správce Hongkongu.