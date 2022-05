V holešovském zámku jsou vystaveny ručně vyráběné panenky Aleny Dynkové

Holešov (Kroměřížsko) - Ručně vyráběné panenky Aleny Dynkové z Valašských Klobouk na Zlínsku jsou ode dneška vystaveny v holešovském zámku. Autorka panenky nejen vyrábí, ale také na ně šije oblečení a obléká je. Inspiruje se valašským folklorem a svá díla vyobrazuje v koloběhu života, od narození po úmrtí, představuje také tradice. Výstava nazvaná Panenky, příběh života potrvá do 28. srpna, jde o jeden z největších výstavních projektů letošní sezony, řekla dnes ČTK Dana Podhajská z Městského kulturního střediska Holešov.

Dynková se výrobě panenek věnuje deset let. "Inspirací k tvorbě sbírky byla vinylová panenka z mého dětství, které jsem ušila můj první valašský kroj. Výsledek se mi zalíbil natolik, že jsem se rozhodla sbírku rozšířit o další panenky s tématem Celý rok na Valašsku," uvedla Dynková.

Ve třech zámeckých sálech je k vidění přes 200 panenek a dekorací. Panenky jsou představeny v rámci jarních, letních i zimních zvyků, jsou v kolebkách zavinuté do peřinek, coby hrající si děti. Nechybí panenky jako nevěsty či stárnoucí babičky i dědečci. Nechybí texty, které přiblíží zvyky i historii.

Dynková vyrábí malé dekorativní panenky i velké porcelánové panenky, u kterých koupí základní tělo a navrhne a ušije pro ně oblečení, stylizuje je do navržené scény, vybere paruku, namaluje obličej a výraz a pomocí drátků zafixuje do požadované pozice. "Pořád je na čem pracovat, co rozvíjet, aby detaily byly dokonalé. Miluji kombinace materiálů, plátno, dřevo, kov, přírodní materiály, to všechno patří ke stylizaci mých panenek. Když vyrobím babičku, můžu k ní třeba přidat děti, které běhají kolem," uvedla Dynková, která by podle svých slov chtěla dělat panenky v životní velikosti. "Jak jsem měla ráda malinké, tak se začínám ohlížet po větších v reálné velikosti," uvedla autorka.

Na Valašsku je podle ní spousta tradic, které by chtěla pomocí panenek prezentovat. "Musím panenky do tradic zakomponovat, obléct je, vytvořit pozadí, tak chci dětem nastínit tradice u nás, jestli to jsou dožínky nebo masopust. Chtěla bych mít všechno v tom zahrnuté, všechny tradice, proto v tom chci pokračovat," uvedla Dynková. Náročné je podle ní sehnat například pravý modrotisk, který by ladil k malým panenkám, kvalitní sukno, výšivky už nejsou také tak rozšířené jako dříve. Dynková by jednou ráda měla své muzeum, jedná s městem Valašské Klobouky o vybudování stálé expozice.