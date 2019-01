Praha - Útočník Radek Koblížek z Kärpätu Oulu bude debutovat na únorových Švédských hrách ve Stockholmu v české hokejové reprezentaci. Jednadvacetiletý odchovanec Komety Brno je jediným nováčkem v šestadvacetičlenném výběru kouče Miloše Říhy staršího na třetí díl Euro Hockey Tour v sezoně.

Poprvé od loňských olympijských her v Pchjongčchangu se vrací útočník Jan Kovář z Plzně, který se do začátku prosince marně snažil prosadit do NHL nejdříve v New York Islanders a následně v Bostonu. Poprvé od generálky na olympiádu nastoupí jeho klubový spoluhráč Milan Gulaš, jehož z prosincového Channel One Cupu vyřadilo zranění.

V týmu je také nejproduktivnější hráč extraligy Marek Kvapil z Liberce, který se z Channel One Cupu omluvil. Naposledy se představil na turnaji Karjala v listopadu 2016. Po stejně dlouhé pauze se vrací i jiný útočník Liberce Tomáš Filippi. Další zkušený reprezentant Martin Zaťovič z Brna byl naposledy v kádru v listopadu 2017 a opora Komety Petr Holík o měsíc později.

"Navštívili jsme zase spoustu zápasů a objeli hodně zemí, abychom si udělali obrázek. I přesto ale nadále platí, co jsme říkali hned na začátku - tým máme sice širší, ale chceme, aby ti kluci, kteří tvoří jádro mužstva, byli pořád spolu," uvedl trenér Říha.

Mrzelo ho zranění gólmana Jakuba Kováře. "Původně jsme mysleli, že přijede, počítali jsme s ním. Ale zranil se, takže ho nemůžeme vzít jako jedničku na tento turnaj, což je škoda," řekl Říha, jenž bude v brankovišti sázet na Patrika Bartošáka a Šimona Hrubce z extraligy.

Český tým se sejde v pondělí v pražské Tipsport Aréně a ve středu odletí do Stockholmu. Do turnaje vstoupí ve čtvrtek 7. února v 19:00 s domácím Švédskem, další duel čeká mužstvo v hale Hovet v sobotu v poledne proti Finsku a na závěr změří síly ve stejný čas s Ruskem.

Nominace českých hokejistů na Švédské hry ve Stockholmu

(7.-10. února):

Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice; 6 zápasů v reprezentaci), Šimon Hrubec (Třinec; 4),

obránci: Ondřej Němec (126 zápasů/13 branek), Jan Štencel (oba Kometa Brno; 4/0), Milan Doudera (Třinec; 38/1), Petr Zámorský (Hradec Králové; 48/2), Marek Hrbas (Chabarovsk/KHL; 11/0), Jakub Krejčík (Lukko Rauma/Fin.; 79/1), Tomáš Kundrátek (Davos/Švýc.; 63/8), Adam Polášek (Nižněkamsk/KHL; 44/4), Ondřej Vitásek (Kunlun/KHL; 37/2),

útočníci: Michal Birner (63/9), Tomáš Filippi (38/3), Marek Kvapil (40/8), Radan Lenc (všichni Liberec; 15/3), Milan Gulaš (45/2), Jan Kovář (oba Plzeň; 111/2), Petr Holík (31/9), Martin Zaťovič (oba Kometa Brno; 60/15), Patrik Zdráhal (Vítkovice; 5/1), Roman Horák (Växjö/Švéd.; 56/10), Radek Koblížek (Kärpät Oulu/Fin; 0/0), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL; 47/3), Matěj Stránský (Mora/Švéd.; 9/2), Hynek Zohorna (Pelicans Lahti/Fin.; 8/0), Tomáš Zohorna (Chabarovsk; 62/13).

Náhradníci - brankáři: Roman Will (Liberec), Lukáš Dostál (Kometa Brno); obránci: Jakub Galvas (Olomouc), Jan Košťálek (Sparta Praha), David Musil (Třinec); útočníci: Ondřej Beránek, Jakub Flek (oba Karlovy Vary), Rudolf Červený (Slovan Bratislava/KHL), Lukáš Rousek (Sparta Praha).

Program Švédských hokejových her

(Beijer Hockey Games):

Čtvrtek 7. února:

17:30 Rusko - Finsko (Jaroslavl),

19:00 Švédsko - ČR (Stockholm).

Sobota 9. února (Stockholm):

12:00 ČR - Finsko,

15:30 Švédsko - Rusko.

Neděle 10. února (Stockholm):

12:00 ČR - Rusko,

15:30 Švédsko - Finsko.

Tabulka Euro Hockey Tour po dvou turnajích:

1. Rusko 6 4 1 0 1 24:10 14 2. Finsko 6 3 0 1 2 12:14 10 3. Švédsko 6 2 0 1 3 11:17 7 4. ČR 6 1 1 0 4 15:21 5