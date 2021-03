V hokejové extralize začnou vyřazovací boje o titul

Praha - Úvodními zápasy dnes začne předkolo hokejové extraligy. Po základní části pátá Plzeň narazí na svého obvyklého soupeře ve vyřazovacích bojích Olomouc. Hradec Králové, který rovněž dlouho bojoval o přímý postup do čtvrtfinále, vyzve Litvínov. Hokejisté Pardubic se pokusí potvrdit nemalé ambice proti Karlovým Varům a Vítkovice čeká Brno. Na stejných stadionech budou všechny série hrané na tři vítězství pokračovat ve čtvrtek.

Plzeň předchozí tři série s Hanáky zvládla, ale má se před nimi na pozoru. "Žádná historie vám nikdy nic nevyhraje, vždycky je to tady a teď. Máme s nimi sice v play off příznivou bilanci, ale podle mého to nehraje pro nadcházející sérii roli," zdůraznil asistent trenéra Jiří Hanzlík. "Soupeř se prezentuje hodně nepříjemným hokejem. Snaží se hrát hodně pospolu, přečíslovat a dohrávat. Moc dobře víme, na co se máme připravit. A připravíme se na sto procent," dodal hlavní kouč Ladislav Čihák.

"Předchozí zápasy s nimi v této sezoně byly hodně vyrovnané. Jsou nepříjemní a vlezlí. Hodně to dohrávají. Cesta k úspěchu bude tady dvakrát doma vyhrát. V Olomouci to není nikdy lehké," připomněl útočník Filip Suchý. "Olomouc má hru postavenou na tvrdé defenzivě. Nic nám nedají zadarmo. Stoprocentně však věřím, že pokud budeme plnit, co máme, můžeme uspět," uvedl kapitán Milan Gulaš.

Olomouc v předehře série s Plzní na ledě Západočechů v neděli inkasovala potupný debakl 1:9, ale výsledek Hanáci hodili za hlavu. "Začíná nová a jiná soutěž. Okamžitě jsme přepnuli a už se soustředíme pouze na první zápas. Věřím, že ve středu to bude úplně jiný hokej z naší strany," řekl trenér Jan Tomajko, jehož celku se proti Plzni v poslední době nedaří a v play off s ní třikrát v řadě vypadla. "Nemá cenu nad tím přemýšlet. Soupeře si nevyberete, je to takhle. Věřím, že se na Plzeň kvalitně připravíme a odehrajeme dobrou sérii." Hanákům scházejí zranění Kucsera a Tomeček.

"V play off dost rozhodují přesilové hry. V těch předchozích sériích vždycky byli lepší a šikovnější. Věřím, že letos si jejich přesilovky už pohlídáme a zlomíme to. Chceme postoupit, jednou to musí přijít," věřil obránce Jiří Ondrušek.

Královéhradečtí už nemyslí na neúspěšnou honbu za umístěním v první čtyřce. "Sezonu jsme dosud odehráli slušně, ale začíná play off a podle toho se bude celá také hodnotit. Je to něco úplně jiného. Litvínov hrál v poslední době velice dobře, takže víme, že nás čeká těžký soupeř, ale když se člověk podívá na ty dvojice předkola, nelze tam vybírat. Jsou hrozně nebezpeční do rychlých protiútoků, mají šikovné hráče a jsou nebezpeční. Jak se dostanou do šance, umí dávat góly," vyjmenoval přednosti soupeře trenér Vladimír Růžička. Zdravotní potíže má Cingel.

"Osobně jsem si přál někoho jiného než Litvínov. Je to soupeř, který když se dobře vyspí, nám klidně může nasázet šest gólů, jsou hokejoví a trošku nevyzpytatelní. Vzhledem k posledním výsledkům je pro mě právě Litvínov černým koněm play off," řekl útočník Radek Pilař.

Litvínov neuhrál proti týmu Mountfieldu v základní části ani bod. "Nedaří se nám letos na ně, Hradec nehraje vůbec špatně. Podle mě mají dobře seskládaný tým pro play off," domnívá se útočník Lukáš Žejdl. "Co se soupeře do předkola týče, extraliga je vyrovnaná, takže ať dostanete kohokoli, každý soupeř je náročný a rozdíly se mažou. Nejde si moc vybírat," podotkl kouč Vladimír Országh.

Vítkovice v závěru základní části nabraly formu a nakonec se vyškrábaly na osmé místo, což jim zaručilo start předkola na domácím ledě. "V play off začíná válka a my do ní jdeme s tím, že ji chceme vyhrát. Chceme hrát svůj hokej, nechceme se přizpůsobovat soupeři, chceme myslet pozitivně. Naše mužstvo sílu má, a když bude v plné sestavě, věřím, že přejdeme," řekl před sérií s Kometou trenér Miloš Holaň, který však zřejmě bude postrádat zraněného kanonýra Lakatoše.

Kometa vstupuje do předkola s velkým otazníkem, co se týče formy. Po pěti výhrách v řadě přišly tři prohry, završené nepřesvědčivým výkonem s Pardubicemi. "To se uvidí v předkole, jakou máme formu," řekl novinářům asistent Jan Zachrla.

Play off je však specifické. "Hráči to vědí, jsou dost zkušení na to, aby byli maximálně připraveni," dodal Zachrla před odjezdem do Vítkovic. "V posledních zápasech hráli dobrý hokej, hodně se zvedli, mají svoji kvalitu. Sérii vidím jako vyrovnanou, bez jasného favorita," dodal.

Pardubičtí očekávali, že na ně vyjdou právě Karlovy Vary. "Víme, co od nich čekat. Je to bruslivý tým, začínáme doma, uvidíme," řekl asistent David Havíř. "Jestli chceme vyhrát nebo dojít co nejdále, musíme porazit kohokoliv. Za mě je to úplně jedno, koho jsme dostali. Víme, že máme dobrý tým a jsme schopni porazit kohokoliv, to jsme ukázali. Je to víceméně v hlavách, abychom se zklidnili, více makali jeden pro druhého a nevymýšleli zbytečné kraviny," uvedl kapitán Jakub Nakládal.

Západočeši sice v dlouhodobé fázi prohráli s Dynamem tři zápasy, všechny čtyři souboje však byly velmi těsné. Dvakrát skončily o gól, shodně jednou se pak rozhodlo v prodloužení a nájezdech. "Věřím, že nastavit se do módu pro play off nebude až tak těžké. Víme, o co se hraje a na co jsme se připravovali. Věřím, že to zvládneme, jak v hlavách tak i výkonem a budeme v předkole velmi nepříjemným soupeřem," uvedl asistent Tomáš Mariška.