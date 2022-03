V hokejové extralize vypuknou vyřazovací boje, Liberec v předkole přivítá Brno

Praha - Úvodními zápasy předkola play off odstartují v pátek vyřazovací boje o titul v hokejové extralize. Souboj "těžkých vah" nabídne duel v Liberci, kde se představí Brno. Velkou pozornost poutá i bitva Pardubic s Karlovými Vary. Zatímco Dynamu proklouzl mezi prsty přímý postup do čtvrtfinále, tým Energie musel až do posledního kola základní části o účast v předkole bojovat. Moravský souboj svedou Vítkovice a Olomouc, Plzeň vyzve Mladou Boleslav. Na stejných stadionech budou všechny čtyři série pokračovat hned v sobotu.

Liberečtí Bílí Tygři jdou do bojů o titul v roli obhájců stříbra z posledních dvou dohraných ročníků. Mají za sebou nelehkou základní část. Do sezony špatně vstoupili, ale nakonec byli ještě ve hře o první čtyřku. Pro nadcházející boje už mohou vše hodit za hlavu.

"Můžeme se malinko uvolnit a v pátek do toho šlápneme. Jsme rádi, že začínáme doma. Stoprocentně to vnímáme jako výhodu a budeme se snažit sérii dobře vykopnout," řekl útočník Tomáš Filippi. "Kometa je těžký soupeř, v play off už si však nevyberete. Mohli jsme mít ještě Boleslav nebo Olomouc, všechno to jsou kvalitní týmy. Pro postup ale rozhodně uděláme všechno," ujistil obránce Petr Kolmann.

Kometa může na severu Čech počítat s výjimkou dlouhodobých marodů Gulašiho a Sedláčka (oba zlomeniny) s kompletním kádrem. Týmu pomohlo, že klíčoví hráči si odpočinuli. "Zápasů na závěr základní části bylo moc, úterní volno mi opravdu prospělo," řekl novinářům na dnešním setkání kapitán Martin Zaťovič.

"Play off je jiná soutěž, je dobře, že začínáme venku, když tam uspějeme, bude tlak na Liberci," řekl zkušený útočník Zaťovič. Na zápasy se silným soupeřem se těší i trenér Jiří Kalous. "Pasoval jsem Liberec před sezonou do čtyřky, je to velmi kvalitní a houževnatý tým. Věřím, že to bude parádní hokej," uvedl Kalous.

Pardubičtí hokejisté nezvládli závěr základní části a vypadli z první čtyřky. V posledním kole alespoň utnuli sérii osmi porážek se ziskem jediného bodu, když vyhráli ve Zlíně. "Výhru jsme potřebovali. Teď už se musíme soustředit na páteční duel, kdy začíná ta hlavní část sezony," řekl útočník Adam Musil, jehož tým vyzve Karlovy Vary. "Je to známý soupeř, víme, na které hráče si máme dát pozor. Více bych to ale nechtěl rozebírat," konstatoval asistent trenéra David Havíř.

Hosté budou povzbuzeni posledním úspěchem, kdy výhrou nad Litvínovem odvrátili konec sezony. "Pardubice velmi dobře známe. Hráli jsme s nimi loni, takže jim máme co vracet. Víme, že teď měli pokles formy a cítíme šanci postoupit. Ale v pátek začíná úplně nová soutěž. Bude to jiný hokej a my se na to musíme dobře nachystat. Cílem byl předkolo, ten jsme splnili a může být naší výhodou, že můžeme odehrát sérii s Dynamem s čistou hlavou," řekl kapitán Tomáš Vondráček.

Vítkovice a Olomouc se v historii samostatné české extraligy střetnou v play off poprvé. Vzájemné zápasy z této sezony vyzněly lépe pro ostravský klub: v úvodním duelu sice ani neskóroval, ale v dalších třech vyhrál pokaždé alespoň o dva góly. Hanáci ale mají formu, základní část zakončili pěti výhrami, při kterých inkasovali celkem jen šestkrát. "Je to silný soupeř, čekám vyrovnanou sérii," řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.

"Osa mužstva (Olomouce) je evidentní: Konrád - Káňa - Krejčí. Takže na jedné straně se musíte připravit přímo na ně, ale na straně druhé musíte počítat, že v týmu jsou hráči, kteří je mohou zastoupit. Olomouc také v minulé sezoně vyřadila favorizovanou Plzeň 3:0 na zápasy a od té doby se tým o moc nezměnil, teda s výjimkou toho, že přišel Krejčí. Jde v podstatě o derby, navíc je v olomouckém týmu spousta odchovanců Vítkovic, což dodá zápasům šťávu," doplnil Holaň.

I Hanáci vědí, že je čeká tuhý boj. "Čeká nás šichta," podotkl trenér Zdeněk Moták. "Vítkovice budou těžkým soupeřem. Po nevydařeném začátku soutěže se zvedly a posílily. Jsou nesmírně silné ve všech řadách. Mají kvalitního gólmana, vysoké obránce a bruslivé útočníky," vyjmenoval.

Plzeň také mohla do poslední chvíle pomýšlet na cestu rovnou do čtvrtfinále, po třech porážkách v závěru si ho musí vybojovat proti Mladé Boleslavi. "Základní část pro nás nedopadla, jak bychom chtěli, ale jedeme dál. Bruslaři jsou nepříjemným soupeřem, je to hodně bruslivý tým, nikdy se nezastavují, mají hodně dobrý forčekink, to není nic příjemného. Když nehrajete na puku, jsou stále v pohybu, mají velký tlak do brány a je těžké se s tím vypořádat.. My si hlavně musíme nastavit hlavy na vítězství," uvedl pro klubový web útočník Petr Kodýtek.

Mladoboleslavští do sezony dobře vstoupili, ale pak spíše klopýtali. "Plzeň celou sezonu hrála ve čtyřce, měla po celou sezonu lepší výsledky než my, takže to je jednoznačný favorit celé série. Jsou úplně někde jinde," prohlásil hostující trenér Radim Rulík, jehož tým skončil loni až v semifinále a obsadil čtvrté místo.

Statistické údaje před úvodními zápasy předkola extraligy (11. a 12. března): HC Vítkovice Ridera (po základní části 8.) - HC Olomouc (9.). Začátky: pátek 17:00 (ČT sport), sobota 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:2, 5:3, 5:3, 4:1 (nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 3 branky + 4 asistence - David Krejčí 2+3). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: dosud spolu nehrály. Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: Rostislav Marosz 53 zápasů/35 bodů (11 branek + 24 asistencí) - David Krejčí 51/46 (20+26). Statistiky brankářů v sezoně: Aleš Stezka průměr 2,54 inkasované branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,01 procenta a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,53, 91,84 a jednou udržel čisté konto - Jan Lukáš 2,80, 89,94 a dvakrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,04, 92,37 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Vítkovice na konci základní části prohrály tři z posledních pěti zápasů. - Olomouc v závěru dlouhodobé části vyhrála pětkrát za sebou a neztratila ani bod. - Ostravané vyhráli pět z posledních šesti vzájemných zápasů. - Obránce Petr Gewiese z Vítkovic v pátek oslaví 29. narozeniny. - Zadákovi Šimonu Grochovi z Olomouce je dnes 19 let. - Vítkovický útočník Rostislav Marosz působil v Olomouci ještě v první lize v sezoně 2011/12 a pak i v extralize v letech 2014 a 2015. Obránce Karel Plášil sehrál dva zápasy za Olomouc v sezoně 2016/17 a forvard Vlastimil Dostálek jedno utkání v ročníku 2015/16. - Olomoučtí útočníci Lukáš Klimek, Petr Kolouch, Lukáš Kucsera, Rostislav Olesz a Petr Strapáč jsou odchovanci Vítkovic. Klimek odešel v roce 2013 do Sparty. Tam zamířil už v roce 2004 také Olesz, který se pak po 10 letech vrátil do Vítkovic ze zahraničí a před třemi roky přestoupil do Olomouce. Kucsera odešel předloni do Komety Brno. Strapáč zamířil z Ostravy do Olomouce v roce 2016 a Kolouch o dva roky později. Také Tomáš Černý hrál za Vítkovice v sezonách 2018/19 a 2019/20 a další bek Jiří Ondrušek v ročnících 2011/12 a 2012/13. - Kouč Olomouce Zdeněk Moták působil jako asistent trenéra Vítkovic v letech 2008 až 2012. HC Škoda Plzeň (6.) - BK Mladá Boleslav (11.). Začátky: pátek 17:30, sobota 16:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 1:2, 2:1 v prodl., 3:0 (Michal Bulíř, Jan Schleiss oba 2+1 - Pavel Kousal, Ondřej Najman, Martin Ševc, David Šťastný všichni 1+1). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 4 zápasy - 1 výhra - 0 výher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 0 proher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 3 prohry - skóre 10:14. Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: Michal Bulíř 53/56 (27+29) - Pavel Kousal 54/35 (15+20). Statistiky brankářů v sezoně: Dominik Pavlát 2,21, 91,79 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 2,59 a 91,58 - Gašper Krošelj 2,45, 90,85 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 3,53, 90,41 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Plzeň se v play off utká s Mladou Boleslaví podruhé. V roce 2015 uspěl v předkole po výhře 3:1 na zápasy Bruslařský klub. - Plzeň v závěru základní části třikrát za sebou prohrála a získala jen dva body. - Mladá Boleslav na konci dlouhodobé části dvakrát v řadě prohrála a dosáhla na jediný bod. - Plzeň ve vzájemných zápasech po sérii pěti porážek dvakrát za sebou vyhrála. - Útočník Tomáš Mertl z Plzně v pátek oslaví 36. narozeniny. - Útočník Oscar Flynn z Mladé Boleslavi může sehrát 200. zápas v extralize. - Útočník Pavel Musil z Plzně působil v Mladé Boleslavi v mládeži a pak v letech 2013 až 2019, kdy zamířil do Olomouce. Jan Dufek hrál za Mladou Boleslavi od začátku sezony po příchodu ze Zlína a Plzeň jej získala na začátku prosince. - Brankář Marek Schwarz z Mladé Boleslavi působil v Plzni v roce 2003/04, kapitán Bruslařského klubu Martin Ševc v ročníku 2012/13 a další bek Adam Jánošík v sezoně 2019/20. Útočník Jan Eberle přišel do Mladé Boleslavi před touto sezonou po třech letech strávených v Plzni. Plzeňský odchovanec Matyáš Kantner hostuje v Mladé Boleslavi od začátku prosince loňského roku. Jan Stránský z mateřského klubu odešel už v roce 2012 do Slavie. - Kouč Mladé Boleslavi Radim Rulík působil v Plzni jako asistent trenéra v letech 1996 až 2001 a v sezonách 2005/06 a 2007/08. HC Dynamo Pardubice (5.) - HC Energie Karlovy Vary (12.). Začátky: pátek 18:00, sobota 19:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 1:4, 4:2, 4:5 (Robert Říčka 3+2 - Martin Kohout 2+1). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 4 zápasy - 3 výhry - 0 výher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech, 1 prohra v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 0 proher - skóre 19:7. Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: Robert Říčka 48/47 (27+20) - Tomáš Vondráček 53/41 (21+20). Statistiky brankářů v sezoně: Dominik Frodl 2,32, 91,41 a čtyřikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,85, 90,441 a jednou udržel čisté konto - Štěpán Lukeš 2,54, 91,09 a čtyřikrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 3,04 a 89,09. Zajímavosti: - Pardubice se s Karlovými Vary v play off utkají podruhé. Loni v předkole zvítězilo Dynamo 3:1 na zápasy. - Pardubice na konci základní části po sérii osmi porážek vyhrálo v posledním duelu na ledě posledního Zlína 3:0. - Dynamo vyhrálo ve vzájemných zápasech doma pětkrát v řadě. - Karlovy Vary zakončily dlouhodobou část dvěma výhrami bez ztráty bodu. - Útočník Ondřej Rohlík z Pardubic může v sobotu sehrát 100. zápas v extralize. - Kapitán Karlových Varů Tomáš Vondráček působil v Pardubicích v sezonách 2017/18 a 2018/19, Bílí Tygři Liberec (7.) - HC Kometa Brno (10.). Začátky: pátek 19:00 (O2 TV Sport), sobota 17:00 (ČT sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:3, 2:4, 4:1, 2:3 (Tomáš Filippi 2+1 - Peter Mueller 2+5). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 10 zápasů - 3 výhry - 1 výhra v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 3 prohry v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 3 prohry - skóre: 26:29. Nejproduktivnější hráči týmu v sezoně: Tomáš Filippi 50/40 (21+19) - Peter Mueller 48/55 (23+32). Statistiky brankářů v sezoně: Petr Kváča 2,41, 91,66 a třikrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,78, 90,77 a jednou udržel čisté konto - Jakub Sedláček 2,44, 91,83 a třikrát udržel čisté konto, Matej Tomek 2,61, 90,81 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,48 a 92,94. Zajímavosti: - Liberec se s Kometou utká v play off potřetí. V roce 2017 ve finále prohrál 0:4 na zápasy a o dva roky později v semifinále zvítězil 4:2 na utkání. - Liberec na konci základní části prohrál tři z posledních pěti zápasů. - Kometa v závěru dlouhodobé soutěže vyhrála tři z posledních pěti duelů. - Brňané vyhráli pět z uplynulých šesti vzájemných soubojů. - Slovenský obránce Marek Ďaloga z Komety dnes slaví 33. narozeniny a útočníkovi Eduard Šalé 17. narozeniny. - Útočník Jakub Klepiš z Liberce působil v Kometě v minulé sezoně. - Obránce Vladimír Roth z Komety hrál v Liberci v sezoně 2011/12, útočník Radovan Pavlík hostoval v Liberci v minulém ročníku z Hradce Králové. - Kouč Komety Jiří Kalous vedl jako hlavní trenér Liberec v letech 2009 až 2012.