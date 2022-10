V hokejové extralize se v pátek hrají jen čtyři zápasy, Liberec hostí Olomouc

Praha - Netradičně jen čtyři zápasy má v pátek na programu hokejová extraliga. Dvě utkání 8. kola se uskuteční již ve čtvrtek a souboj Hradce Králové a Třince byl kvůli středečnímu startu Východočechů v Lize mistrů přeložen na neurčito. Šlágrem dne budou utkání Liberce a Olomouce, v němž může jít o vedení v soutěži. Dosavadní lídr Pardubice ale hrají dnes a pokud doma porazí Vítkovice v základní hrací době, na prvním místě se udrží.

Druhý Liberec, který odehrál o utkání více, stejně jako Pardubice zatím bodoval ve všech zápasech. Po sedmi remízách v základní hrací době Bílí Tygři v úterý porazili České Budějovice 6:1 a poprvé v sezoně naplno bodovali.

"Začátek soutěže je hodně vyrovnaný a pro nás teď bude hlavně důležité na tuto výhru navázat proti Olomouci. Je to hodně bojovný a houževnatý tým, který hraje dlouho spolu. Navíc mají za sebou výborný vstup do sezony, takže to bude velká šichta," uvedl útočník Michal Birner.

Vydařený vstup do sezony zažívají i Hanáci, kteří vyhráli pět z šesti zápasů a i díky tomu jsou pátí. Inkasovali jen devět branek, nejméně v soutěži. "Musíme udělat maximum pro to, aby se nám stejně dařilo i nadále. Vážíme si toho, ale osobně si myslím, že je to zasloužené. Hráči jsou obětaví, nepamatuji, že bych viděl tak obětavě hrající tým," řekl asistent trenéra Boris Žabka.

V opačném rozpoložení jsou hokejisté Českých Budějovic, kteří po výborném vstupu se třemi triumfy bez ztráty bodu následně pětkrát v řadě prohráli a přidali za tu dobu jediný bod. "Teď je to pět zápasů po sobě, co jsme dali jeden jediný gól. Když se ten zápas láme, najdeme vždy něco negativního, co nás porazí. Musíme být lepší. Je třeba si vzít pracovní helmu a boty a pracovat, dřít. Jinak to nezlomíme," prohlásil kouč Jaroslav Modrý.

V pátek dorazí na jih Čech Sparta. "Tohle není problém, že při naší nepovedené sérii přijede Sparta, spíš naopak. Vždyť je to svátek. Jakého chceš mít jiného soupeře k tomu, aby ses maximálně vyhecoval? Bude to krásné porovnání, alespoň uvidíš, kde jsi. Je rozhodně lepší hrát se Spartou než se Zlínem. To není nic proti Zlínu, ale pokud se pořádně nepřipravíš na Spartu, nemáš v téhle soutěži co dělat," zdůraznil Modrý.

Pražané bodovali čtyřikrát za sebou, po třech vítězstvích ale v neděli doma prohráli s Karlovými Vary po nájezdech. V úterý měla Sparta hrát zápas Ligy mistrů ve Finsku, ale kvůli poruše letadla tam neodletěla. V extralize teď tým kouče Pavla Patery čekají čtyři duely na kluzištích soupeřů v řadě.

Po slibném začátku sezony si dvě prohry za sebou připsalo Kladno, které doma přivítá Plzeň, jež po čtyřech porážkách třikrát bodovala, z toho dva zápasy vyhrála. I tak jsou ale Západočeši předposlední, přičemž Karlovy Vary je mohou dnes předstihnout.

"Určitě si myslím, že jsme na dobré cestě, i když je pořád na čem pracovat. Třikrát jsme ukořistili body, což je pro nás vzpruha, ale je potřeba nadále makat, abychom byli ještě lepší," řekl plzeňský útočník Jan Schleiss na klubovém webu.

Posledním přemožitelem Plzně bylo Brno, které se na výhru v prodloužení na ledě Západočechů pokusí navázat proti Litvínovu. Oba týmy dvakrát za sebou vyhrály, Verva bodovala čtyřikrát po sobě.

"Hráči čekali, že ta letní pohoda přijde sama. Že si ji automaticky přeneseme do sezony. Doufám ale, že kluci už se přesvědčili o tom, že samo to nepůjde. Extraliga je brutálně vyrovnaná, zvlášť na začátku sezony rozdíly prakticky nejsou. Všichni jsou natrénovaní, nachystaní. Teď nabíráme zkušenosti. Věřím, že budeme jen lepší a lepší," řekl trenér Litvínova Vladimír Růžička Sportu.