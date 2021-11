V hokejové extralize se utkají dva nejlepší celky tabulky

Praha - Souboj nejlepších týmů hokejové extraligy nabídne úterní 21. kolo. Vedoucí Třinec, který už sedm zápasů neztratil ani bod, v něm přivítá Hradec Králové. Bobtnající krizi se pokusí překonat Sparta, hlavní předsezonní favorit soutěže se představí v Mladé Boleslavi.

Třinec nabral mistrovskou formu a do duelu s nejbližším pronásledovatelem nastoupí po sedmi vyhraných zápasech za sebou, díky nimž má na Hradec už sedmibodový náskok. Trenér Václav Varaďa se však musí obejít bez šesti marodů Marinčina, Daňa, Hrni, Michala Kovařčíka, Chmielewského a Kurovského. "Další náročný soupeř, ale chceme držet trend a věřím, že v domácím prostředí šňůru natáhneme," řekl Varaďa.

Hradec Králové zvítězil čtyřikrát v řadě a touží ještě více dotírat na Oceláře, oprotim kterým má zápas k dobru. "Chceme ten zápas vyhrát a přiblížit se k nim v tabulce," uvedl útočník Aleš Jergl.

Očekává jiný hokej než v neděli proti poslednímu Zlínu (4:1). "Domácí mají velkou sílu v útoku se šikovnými hráči, výborné přesilovky. Mohl by to být dobrý hokej, já věřím, že to zvládneme," dodal Jergl.

Mladoboleslavští po čtyřech porážkách v řadě notně zlepšili hru v defenzivě a výsledkem byla dvě vítězství, na která budou chtít navázat proti blízkému sokovi Spartě. "Když jsme s nimi naposledy hráli v O2 areně, tak nám to vůbec nevyšlo, byli ve všem lepší. Doufám, že nastoupíme jako jiný tým, přeneseme si něco z tohoto zápasu a urveme nějaké body," přál si útočník Ondřej Najman. Nadále chybí zraněný útočník David Šťastný.

Pražané ztratili šest zápasů za sebou a během této neúspěšné série získali pouze tři body. "Hráči mají zablokovanou hlavu. Chtějí vyhrávat víc než my všichni dohromady. Bohužel ale situace řeší jinak, než by měli, jinak, než kdyby byli v herní pohodě. Je to však jejich práce, neomlouvá je to," řekl sportovní manažer klubu Petr Ton.

Do Plzně se poprvé od letního přesunu do Českých Budějovic bezkonkurenční lídr Škody v posledních sezonách Milan Gulaš. Oba soupeři poslední zápasy vyhráli. Západočeši přestříleli Spartu (6:3), Motor po domácí výhře nad Zlínem uspěl v Olomouci.

"Chtěli jsme se proti Spartě vrátit zpět na vlnu, aby to zase šlapalo. To se povedlo. Šly nám nohy, proto jsme nedělali fauly. To je taky základ úspěchu. Těšíme se na úterý, ale nemůžeme se soustředit jen na Guliho. I když víme, jak moc dobrý a nebezpečný hráč to je. Musíme si udržet konstantní výkonnost a vyhrát," uvedl útočník Plzně Jan Schleiss.

Olomouc i Vítkovice jdou do moravského derby v rozdílných náladách: Hanáci po třech prohrách, soupeř po čtyřech vítězstvích. "Olomouc hraje silový hokej, má dobré přesilovky. Dokázala zahrát s těmi největšími favority. A to všechno ještě bude umocňovat její domácí prostředí, bouřlivá atmosféra," řekl vítkovický kouč Miloš Holaň.

Třetí Pardubice se utkají s Litvínovem, který v neděli přetlačil Kladno (4:3), ale výkon mužstva se kouči Vladimíru Országhovi vůbec nezamlouval. "Neděláme ty malé věci a máme obrovský problém při hře bez puku. Hokej se nehraje jen s pukem, ale i bez něj. Připadá mi, že jsme v některých situacích nepoučitelní. Musíme se probrat všichni a jednoduše si jít za výhrami. Tohle je boj o život a každý bod se počítá," zdůraznil Országh.

Poslední Zlín narazí na Liberec. Berani mají sedmibodové manko na Kladno. Bílí Tygři po slabším období opět nabírají dech a z posledních čtyř zápasů získali 10 bodů. "Radši bychom samozřejmě byli za dvanáct. Musíme ale jít dál, makat a každý zápas bodovat. Zejména doma nesmíme ztrácet body," prohlásil útočník Jaroslav Vlach.

Statistické údaje před úterními zápasy 21. kola Tipsport extraligy: PSG Berani Zlín (15.) - Bílí Tygři Liberec (9.). Začátek zápasu: 17:00 (ČT Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 4:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Mikúš 19 zápasů/17 bodů (4 branky + 13 asistencí) - Tomáš Filippi 19/12 (6+6). Statistiky brankářů: Libor Kašík průměr 3,57 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,67 procenta, Daniel Huf 3,00 a 91,48 - Petr Kváča 2,17, 92,52 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,22 a 89,17. Zajímavosti: - Zlín třikrát za sebou nebodoval a vyhrál jediný z posledních třinácti zápasů. - Berani po úvodních sedmi porážkách doma naposledy před vlastním publikem porazili 24. října Kometu Brno 5:3. - Liberec čtyřikrát za sebou bodoval a z toho třikrát vyhrál. - Bílí Tygři po sérii sedmi venkovních porážek v pátek vyhráli v Chomutově nad Kladnem 4:2. - Zlín bodoval ve čtyřech z posledních pět vzájemných soubojů a z toho čtyřikrát vyhrál. HC Oceláři Třinec (1.) - Mountfield Hradec Králové (2.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:2. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 19/22 (11+11) - Radek Smoleňák 18/15 (7+8). Statistiky brankářů: Marek Mazanec 1,61, 93,80 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,11 a 91,55 - Štěpán Lukeš 1,84, 93,07 a třikrát udržel čisté konto, Henri Kiviaho 1,50 a 93,94. Zajímavosti: - Třinec sedmkrát za sebou vyhrál a neztratil ani bod. Bodovat se podařilo Ocelářům už sedmnáctkrát v řadě a jen třikrát z toho prohráli. - Oceláři doma bodovali ve všech devíti duelech v této sezoně a sedmkrát z toho vyhráli. - Hradec Králové zvítězil čtyřikrát za sebou a ztratil jediný bod. Prohrál jediný z posledních deseti zápasů. - Mountfield venku vyhrál tři z posledních čtyř zápasů. - Třinec vyhrál čtyři z posledních pěti vzájemných duelů. HC Škoda Plzeň (4.) - Motor České Budějovice (6.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Ludwig Blomstrand 19/20 (12+8) - Lukáš Pech 18/23 (9+14). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 1,90 a 93,15, Dominik Pavlát 2,98 a 85,11 - Dominik Hrachovina 2,84 a 89,78, Jan Strmeň 5,45 a 83,33. Zajímavosti: - Plzeň doma vyhrála sedm z uplynulých osmi duelů. - Škoda vyhrála devět z posledních dvanácti utkání. - České Budějovice po dvou zápasech bez zisku dvakrát za sebou naplno bodovaly. - Motor venku vyhrál dva z posledních tří zápasů. - Plzeň bodovala ve všech pěti vzájemných zápasech od loňského návratu Českých Budějovic mezi elitu, z toho čtyřikrát vyhrála. BK Mladá Boleslav (5.) - HC Sparta Praha (7.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:3. Nejproduktivnější hráči: Jakub Kotala 19/13 (9+4) - Erik Thorell 17/25 (8+17) . Statistiky brankářů: Jan Růžička 1,94, 92,57 a jednou udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,00, 92,50 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,90 a 85,71 - Alexander Salák 2,66 a 90,11 Jakub Neužil 2,90 a 89,90, Maxim Žukov 4,88 a 82,05. Zajímavosti: - Mladá Boleslav po sérii čtyř porážek dvakrát za sebou vyhrála. - Bruslařský klub doma vyhrál sedm z posledních osmi zápasů. - Sparta šestkrát za sebou prohrála a získala jen tři body. - Pražané sehrají čtvrtý ze série osmi duelů venku a mimo svůj led prohráli čtyřikrát za sebou. - Sparta vyhrála tři z posledních čtyř vzájemných duelů, z toho dva až v prodloužení. HC Olomouc (8.) - HC Vítkovice Ridera (11.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: David Krejčí 17/16 (9+7) - Rostislav Marosz 15/9 (2+7). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček 2,18, 92,22 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,37, 90,61 a jednou udržel čisté konto - Aleš Stezka 1,99, 93,28 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,67 a 89,22 . Zajímavosti: - Olomouc třikrát za sebou prohrála a získala jediný bod. - Vítkovice čtyřikrát v řadě zvítězily a neztratily ani bod. Prohrály jediný z uplynulých šesti duelů. - Ostravané vyhráli pět z posledních sedmi vzájemných zápasů. - Obránce Tomáš Dujsík z Olomouce oslaví ve středu 29. narozeniny. HC Dynamo Pardubice (3.) - HC Verva Litvínov (13.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 7:4. Nejproduktivnější hráči: Robert Říčka 19/18 (15+3) - Giorgio Estephan 18/16 (6+10). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 2,05, 92,51 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 2,39, 92,28 a jednou udržel čisté konto - Denis Godla 2,64, 90,68 a jednou udržel čisté konto, Šimon Zajíček 5,28 a 83,13 . Zajímavosti: - Pardubice čekají šest zápasů na tříbodový zisk. Čtyřikrát vyhrály v nastavení a dvakrát nebodovaly. - Dynamo doma bodovalo osmkrát za sebou, z toho sedmkrát vyhrálo. - Litvínov doma vyhrál tři z posledních čtyř zápasů. - Pardubice vyhrály tři z uplynulých pěti vzájemných soubojů.