V hokejové extralize se rozhodne o čtvrtém čtvrtfinalistovi i dvojicích předkola

Praha - O čtvrté místo zaručující přímý postup do čtvrtfinále play off hokejové extraligy se v neděli v závěrečném 52. kole základní části utkají na dálku Liberec a Hradec Králové. Bílí Tygři přivítají Vítkovice, které bojují o druhé místo se Spartou. Pražané se představí v Brně. Hradec Králové čeká východočeské derby proti vedoucím Pardubicím. Rozhodne se také o dvojicích pro předkolo. Všechny zápasy začnou shodně v 16:30.

Liberečtí hokejisté se v závěru dlouhodobé fáze dostali do vynikající formy a vyhráli už osmkrát za sebou. Ztráta dvoubrankového vedení v Karlových Varech a výhra až v prodloužení je však může ještě mrzet. Aktuálně jsou Bílí Tygři mezi nejlepším kvartetem díky lepšímu skóre na úkor Hradce Králové, pokud by však měly oba kluby stejně bodů i po nedělních zápasech, budou jistými čtvrtfinalisty hráči Mountfieldu. Mají totiž o jediný gól lepší skóre v bodově vyrovnaných vzájemných utkáních s Libercem.

"I když to v sezoně nebylo kolikrát ono, snažili jsme se být každý den lepší a lepší a zaslouženě jsme si vybojovali šanci se vplížit do první čtyřky,“ prohlásil zkušený útočník Michal Birner. "Trochu nás mrzí, že jsme ve Varech ztratili ten jeden bod, který jsme vzhledem k situaci v tabulce potřebovali. Mančaft ale už delší dobu šlape. Nachystáme se na neděli a pevně věřím, že pracovitý tým, jakým jsme, se bude radovat," doplnil asistent trenéra Jiří Kudrna.

Ostravané díky obratu proti Brnu vyhráli v pátek pošesté z uplynulých sedmi duelů, pokaždé přitom bodovali naplno. V celkovém součtu už se přehoupli jako druzí po Pardubicích přes stobodovou hranici, čímž dál posouvají klubový rekord. Vylepšit ho touží ještě v neděli, aby udrželi druhé místo před Spartou, na niž mají dvoubodový náskok. "Uděláme všechno pro to, abychom zápas zvládli a uhájili druhé místo," uvedl obránce Mário Grman.

"Stoprocentně očekáváme velice těžký zápas s nábojem play off. Liberec hraje o čtyřku, my hrajeme o druhé místo, takže nás čeká kvalitní soupeř a před play off vynikající zápas. Domácí mají šňůru, kdy osm zápasů v řadě bodovali a budou určitě nebezpeční. Čeká nás menší hřiště a myslím si, že zápas bude vyprodaný, protože má grády a je o co hrát. My jedeme s čistou hlavou a jdeme se porvat o druhé místo," dodal kouč Miloš Holaň.

Hradec Králové po deseti zápasech bez sebemenšího zakolísání v řadě získal z posledních dvou utkání po těsných porážkách jediný bod. Nápravu touží mužstvo zjednat v derby s Pardubicemi. Všechna tři dosavadní utkání mezi východočeskými celky v tomto ročníku vyhrál domácí tým. Atraktivní duel se bude hrát před vyprodaným hledištěm.

"Na Spartě sehrály roli určité emoce, které jsme nezvládli. Z toho se musíme poučit a příště se něčeho takového vyvarovat. Musíme mít emoce pod kontrolou a soustředit se stoprocentně na svůj výkon. Je před námi derby, umístění ve čtyřce máme ve svých rukách, jen škoda, že nám budou chybět čtyři důležití hráči. Ale věřím, že ti, co nastoupí, odvedou maximum," řekl hradecký kouč Tomáš Martinec.

Pardubičtí s jistotou triumfu v základní části vypadli z role a prohráli čtyři z posledních pěti utkání, ale úspěch v derby je pro ně obrovskou motivací "Je to pro nás výborná příprava před play off, jelikož Hradec hraje o hodně, takže zápas bude mít velké emoce a nasazení. Očekávám utkání největší kvality," uvedl obránce Ondřej Vála. "Bude důležité vstřelit první gól, aby to z nás opadlo. Pak už se nám určitě bude hrát jednodušeji," doplnil slovenský útočník Matej Paulovič.

Příznaky derby mívají i vyhrocené souboje Komety se Spartou. Domácí Brňané budou hrát o možnost začínat předkolo v domácím prostředí. Na osmém místě mají jen bod k dobru na Karlovy Vary a horší bilanci vzájemných zápasů. "Play off chceme začínat před našimi fanoušky. Proti Spartě uděláme všechno pro to, abychom urvali tři body," řekl útočník Kristián Pospíšil.

Sparta má však stejné plány. "V Brně podáme maximální výkon, abychom se připravili na play off. Nepojedeme se vybruslit, podáme zodpovědný výkon a uvidíme, co se stane," poznamenal útočník Vladimír Sobotka.

Kladno v pátek získalo smutnou jistotu baráže. Na závěr základní části změří síly s Karlovými Vary, které sice usilují o první osmičku, ale prohrály tři z posledních čtyř utkání.

Plzeň přivítá České Budějovice s vědomím, že předkolo začne venku. Hokejisté Škody si však potřebují napravit pošramocené sebevědomí - prohráli posledních osm zápasů a na výhru v základní hrací době čekají už od 13. ledna. Jihočeští obhájci bronzu uzavřou v neděli nepovedenou sezonu, v níž je těsně minula baráž.

Od poloviny ledna se táhne i výsledkově špatné období Třince. Obhájci titulu vyhráli za tu dobu jen čtyři z 15 utkání. Nyní vyzvou Mladou Boleslav, na niž by mohli narazit znovu v předkole. Litvínov se pokusí udržet na vítězné vlně, která čítá již pět zápasů a je pro něj nejdelší v sezoně, v duelu s Olomoucí.