V hokejové extralize pokračuje přetahovaná mezi Spartou a Třincem

Praha - Dostihy v čele mezi Spartou a Třincem, ale také duel Brna s třetí Mladou Boleslaví poutají pozornost v pátečním programu 43. kola hokejové extraligy. Vedoucí trio se představí v halách soupeřů. Pražané, kteří vedou před Oceláři o dva body, ale odehráli o zápas více, čeká duel ve Vítkovicích. Třinečtí budou bojovat o prodloužení vítězné šňůry v Olomouci.

Vítkovické po výprasku v Třinci čeká další z top týmů: vedoucí Sparta. "Hlavně jsme udělali tlustou čáru za tím, co bylo. Myslím, že tak, jak jsme měli mít motivaci na zápase v Třinci, že je to derby, tak bychom měli mít v pátek motivaci na to, že je to Sparta. Je to prestižní souboj, vždycky to tak bylo, je a bude. Věřím, že i hráči k tomu tak přistoupí a odevzdáme na ledě maximum," řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Sparta vyhrála šestkrát za sebou a bodovala už ve 12 utkáních v řadě. "Když se daří, je vždy dobrá nálada v týmu, ale je tam pak druhá strana - trošku opadá taková ta ostražitost. A my se snažíme, aby tam tohle nebylo. I hráči se snaží dělat vše tak, jako by vůbec žádná vítězná šňůra nebyla," uvedl kouč Miloslav Hořava.

Olomouc chce udržet odstup na třináctý Zlín. "Proti Třinci je to fajn. Jsou to dobří hokejisté, takže se na ně připravíme, ačkoliv budou favoritem zápasu. Musíme všichni podat kvalitní, připravený a stoprocentní výkon. Všichni k tomu tak potřebujeme přistoupit včetně nás trenérů," uvedl kouč Zdeněk Moták.

Přes zlomený nos po zákroku Bělorusa v pardubických službách Andreje Kosticyna by mohl hrát obránce Rutar. "Adam byl otřesen, má trošku problémy s krční páteří, je zatuhlý, ale myslím si a věřím, že by mohl nastoupit," přiblížil Moták.

Třinci se v této sezoně na Olomouc vůbec nedaří a bude se Hanákům snažit oplatit dvě porážky. Oceláři momentálně mají šňůru pěti výher. "S Olomoucí nám to dvakrát nevyšlo, ale jdeme do zápasu s tím, že chceme vyhrát. A nemůžeme se přitom ohlížet na to, jestli máme nějakou sérii, nebo ne. Chceme navázat na výkon, který jsme předvedli ve druhé a třetí třetině proti Vítkovicím," řekl trenér Václav Varaďa.

Ve třech předchozích duelech Brna a Boleslavi slavili vždy výhru domácí a obránce Komety Petr Zámorský by rád na tento trend navázal. Po příchodu z Hradce ale bude poprvé hrát za Kometu proti soupeři, který není v Brně příliš oblíbený. "Jsou nepříjemní pro všechny. V tabulce jim patří horní příčky, mají patřičné sebevědomí. My jsme se ale odrazili výhrou v Budějovicích a doma bychom chtěli zase vyhrávat za tři body," řekl Zámorský.

Mladá Boleslav drží pozici mezi prvním kvartetem a bude hrát o třetí výhru za sebou. "Vždy je prvním krokem sezony udělat play off. Teď, jak je to zúžené na první čtyři týmy, že postupují přímo dál, se právě na takových místech nacházíme. A uděláme vše proto, abychom se do té čtyřky vecpali," uvedl pro klubový web útočník Jan Stránský.

Zlín hostí Pardubice, které v sezoně dokázal už dvakrát porazit, ale do pátečního duelu jde po dvou porážkách v řadě. "Pořád nás trápí velký počet zraněných. Musíme improvizovat a to se odráží například přesilovkách, které nám nejdou. Nic ale nebalíme, dvanáctka je na dohled. S Pardubicemi chceme bodovat," řekl trenér Robert Svoboda.

Dynamo se musí dlouhou dobu obejít bez služeb běloruského útočníka Kosticyna, jenž za ostrý zákrok na olomouckého Adama Rutara dostal trest na sedm zápasů.

Plzeň, která je těsně za první čtyřkou, hostí Litvínov. "Je vidět, jak je to hrozně vyrovnané, každý chce do čtyřky, my také. Jsem rád, že jsme přečkali těžké období, kdy se s tím kluci porvali," uvedl kouč Ladislav Čihák. Severočeši se pokusí odčinit domácí výprask 1:6 s Libercem. "Musíme se z toho rychle vzpamatovat," řekl litvínovský obránce Patrik Demel.

Karlovy Vary se pokusí proti posledním Českým Budějovicím potvrdit stoprocentní bilanci ze tří vzájemných zápasů sezony a vylepšit bilanci jediné výhry z posledních sedmi zápasů. Motor však pokaždé prohrál s týmem Energie o jediný gól.

Statistické údaje před pátečními zápasy 43. kola extraligy: -------- HC Škoda Plzeň (5.) - HC Verva Litvínov (10.). Začátek zápasu: 16:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 2:1 po sam. nájezdech, 3:0. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 40 zápasů/45 bodů (12 branek + 33 asistencí) - Viktor Hübl 39/27 (10+17). Statistiky brankářů: Dominik Frodl průměr 2,48 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,21 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Dominik Pavlát 2,13, 92,88 a dvakrát udržel čisté konto - Denis Godla 2,47, 91,30 a čtyřikrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 2,67 a 89,01. Zajímavosti: - Plzeň vyhrála doma třikrát za sebou a neztratila ani bod. - Škoda prohrála dva z uplynulých tří zápasů a v obou případech to bylo venku. - Verva venku vyhrála tři z posledních čtyř utkání. - Litvínov prohrál dva z uplynulých tří duelů. - Plzeň ve vzájemných zápasech vyhrála třikrát za sebou a prohrála jediný z uplynulých sedmi soubojů. PSG Berani Zlín (13.) - HC Dynamo Pardubice (7.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:0, 3:2 po sam. nájezdech, 2:5. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 30/22 (6+16) - Anthony Camara 32/27 (15+12). Statistiky brankářů: Libor Kašík 3,08, 91,53 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Huf 2,91, 91,07 a jednou udržel čisté konto, Michal Kořének 3,82 a 87,93 - Pavel Kantor 2,55, 90,64 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,47 a 89,79, Konstantin Barulin 3,03 a 89,66. Zajímavosti: - Zlín dvakrát za sebou nebodoval a vyhrál jediný z posledních pěti zápasů. - Berani doma prohráli dvakrát za sebou a na vlastním ledě zvítězili jen ve dvou z uplynulých osmi duelů. - Dynamo po třech zápasech bez bodu v úterý doma porazilo Olomouc 5:2 a vyhrálo šesté z posledních devíti utkání. - Dynamo venku zvítězilo ve třech z uplynulých čtyř zápasů. - Pardubice bodovaly ve třech z posledních čtyř vzájemných duelů a dvakrát z toho vyhrály. - Obránce Michal Hrádek z Pardubic v sobotu oslaví 19. narozeniny. - Pardubicím bude chybět běloruský útočník Andrej Kosticyn, který si začne odpykávat sedmizápasový disciplinární trest na faul na olomouckého obránce Adama Rutara. HC Olomouc (12.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:0, 2:5, 6:3. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa II 38/21 (12+9) - Martin Růžička 39/52 (15+37). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,55, 91,57 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,21 a 90,12 - Jakub Štěpánek 2,39, 89,83 a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,37 a 89,32. Zajímavosti: - Olomouc prohrála čtyři z posledních pěti zápasů. - Hanáci doma dvakrát za sebou nebodovali a prohráli na vlastním ledě tři z uplynulých pět zápasů. - Třinec vyhrál pětkrát za sebou a neztratil ani bod. Z posledních devíti duelů prohrál jediný. - Oceláři venku zvítězili ve dvou z uplynulých tří duelů. - Olomouc vyhrála čtyři z posledních šesti vzájemných zápasů. - Útočník Rostislav Olesz se může vrátit do sestavy Olomouce po jednozápasovém disciplinárním trestu za zákrok na libereckého Petra Jelínka. - Obránce Tomáš Dujsík z Olomouce může v neděli v Hradci Králové sehrát 300. zápas v extralize. - Lotyšský obránce Ralfs Freibergs z Třince může v neděli proti Zlínu nastoupit k 200. utkání v české nejvyšší soutěže. - Kapitánovi Ocelářů Petru Vránovi chybí jeden gól k dovršení hranice 100 branek v extralize. HC Vítkovice Ridera (11.) - HC Sparta Praha (1.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:5, 5:4 v prodl., 1:4. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 36/28 (17+11) - Michal Řepík 40/40 (21+19). Statistiky brankářů: Daniel Dolejš 2,45, 92,16 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 2,97 a 90,15 - Matěj Machovský 2,06, 92,10 a pětkrát udržel čisté konto, Oldřich Cichoň 0 a 100, Jakub Neužil 2,27 a 90,00, Alexander Salák 2,98 a 86,05. Zajímavosti: - Vítkovice prohrály dvakrát za sebou a vyhrály jediný z uplynulých pěti zápasů. - Ostravané doma bodovali pětkrát za sebou a z toho čtyřikrát vyhráli. - Sparta vyhrála šestkrát za sebou a ztratila jediný bod. Bodovou sérii drží Pražané už 12 utkání a jen dvakrát během ní vyhráli. - Venku Pražané bodovali šestkrát v řadě a z toho čtyřikrát vyhráli. - Ve vzájemných zápasech Sparta sedmkrát za sebou bodovala, z toho šestkrát naplno a jednou prohrála v prodloužení. - Útočník Jan Hruška z Vítkovic může sehrát 500. zápas v extralize. - Útočníkovi Zbyňku Irglovi z Vítkovic chybí jedna trefa k dovršení hranice 200 branek v extralize. HC Energie Karlovy Vary (8.) - Madeta Motor České Budějovice (14.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:4, 3:2, 4:3. Nejproduktivnější hráči: Jakub Flek 38/27 (14+13) - Pavel Pýcha 36/25 (9+16). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,80, 91,04 a dvakrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 3,53 a 88,14, Patrik Hamrla 4,33 a 88,03, Adam Horák 5,00 a 86,49 - Marek Čiliak 4,04 a 86,86, Jan Strmeň 3,03 a 89,11. Zajímavosti: - Energie nebodovala dvakrát za sebou a z posledních sedmi zápasů vyhrála jediný, přičemž získala jen tři body. - Karlovy Vary se vracejí na vlastní led po sérii pěti duelů venku poprvé od 21. ledna, kdy podlehly Pardubicím 3:4. - Motor prohrál dvakrát za sebou a vyhrál jediný z uplynulých osmi duelů, z nichž získal pouze dva body. - České Budějovice v minulém vystoupení venku vyhrály v Hradci Králové 2:1 po samostatných nájezdech a ukončily sérii 11 porážek mimo svůj led. - Karlovy Vary ve třech vzájemných duelech v sezoně neztratily ani bod. HC Kometa Brno (9.) - BK Mladá Boleslav (3.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 3:2, 0:3. Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 33/41 (19+22) - David Šťastný 38/40 (20+20). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,61, 91,95 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Jekel 1,94 a 95,24, Lukáš Klimeš 3,04 a 91,39 - Jan Růžička 2,16, 91,57 a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,45 a 90,82. Zajímavosti: - Kometa v úterý vyhrála v Českých Budějovocích 4:2 a zabrala po třech utkáních bez bodu. Byla to pro Brňany teprve druhé vítězství z posledních osmi zápasů. - Brňané doma čtyřikrát za sebou prohráli a nezískali ani bod. - Mladá Boleslav vyhrála dvakrát za sebou a bodovala v pěti z posledních šesti duelů, přičemž třikrát z toho vyhrála. - Bruslařský klub venku bodoval čtyřikrát za sebou, ale jen jednou z toho vyhrál. - Mladá Boleslav bodovala ve čtyřech z uplynulých pěti vzájemných utkání a ve třech z nich vyhrála. - Útočník Petr Holík z Komety může sehrát 600. zápas v extralize. - Útočník David Šťastný z Mladé Boleslavi může nastoupit v 300. utkání v domácí nejvyšší soutěži. Další program: -------- Neděle 7. února - 44. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - PSG Berani Zlín (5:2, 3:2 v prodl.), 15:30 HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary (6:4, 1:2, 3:2 v prodl.), 16:00 HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice (7:1, 3:1, 4:5), BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec (2:3, 3:4 v prodl., 2:0), 16:30 HC Škoda Plzeň - Madeta Motor České Budějovice (4:2, 5:1, 3:4 v prodl.), 17:00 HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera (2:3, 3:2 po sam. nájezdech, 1:0), 17:20 Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc (6:1, 4:0, 3:2 po sam. nájezdech; ČT sport).