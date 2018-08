Hluboká nad Vltavou (Českobudějovicko) - Stovky lidí se dnes v Hluboké nad Vltavou rozloučily s vojákem Kamilem Benešem, který zahynul v Afghánistánu při útoku sebevražedného atentátníka. Poslední rozloučení se konalo s vojenskými poctami, obřad začal přeletem letadel a zádušní mší v kostele v Hluboké nad Vltavou. Beneš byl jedním z trojice českých vojáků, kteří zahynuli u Bagrámu při atentátu 5. srpna.

Mši odsloužil světící biskup českobudějovický Pavel Posád. "Každé loučení s milovaným člověkem je vždy těžké a bolestné. O to bolestnější je loučení v okamžiku smrti. Ježíš Kristus říká v evangeliu, že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí svůj život za druhé. A láska je silnější než smrt. Láska přemáhá smrt," uvedl Posád.

Rakev s ostatky byla poté v průvodu stovek lidí včetně mnoha vojáků přenesena na místní hřbitov, kde byla uložena do rodinného hrobu.

Video: Pohřeb vojáka Kamila Beneše

16.08.2018, 12:00, autor: Marek Bílek, zdroj: ČTK

Pohřbu se zúčastnil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a náčelník generálního štábu Aleš Opata. Dorazil také starosta Hluboké nad Vltavou a senátor Tomáš Jirsa (ODS). "Bylo to důstojné rozloučení, všichni ho tu měli rádi," řekl dojatý Jirsa novinářům po mši. V 10:00 se na Benešovu počest na pět minut rozezněly i čtyři zvony z českobudějovické Černé věže.

Smutečního obřadu v Hluboké nad Vltavou se účastnila řada Benešových kamarádů. Jedním z nich byl Filip Dolný, který se s padlým vojákem znal od dětských let a seděli spolu v lavici ve škole. O tragédii se dozvěděl od kamaráda. "Volal mi to. Nemohl jsem tomu věřit, tak jsem si to začal vyhledávat na internetu. Totálně mě to odrovnalo, toho kluka znám odjakživa. Je mi to hrozně líto," řekl po pohřbu.

Kromě Beneše v Afghánistánu zahynuli Martin Marcin a Patrik Štěpánek. Všichni sloužili u mechanizovaného praporu v Táboře. Marcinův pohřeb se uskutečnil v úterý v Chomutově, Štěpánek bude pohřben v pátek v Plzni. Prezident Miloš Zeman všechny tři vojáky 28. října in memoriam vyznamená medailí Za hrdinství.