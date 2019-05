V hlasování o změnách v EET bude Sněmovna pokračovat v pátek

Praha - Hlasování o změnách v elektronické evidenci tržeb bude ve Sněmovně pokračovat až v pátek. Dnes se už se poslanci k závěrečnému schvalování nedostali, hlasovali jen o části z osmi stovek pozměňovacích návrhů. V dílčím hlasování vyňala Sněmovna z povinnosti evidovat tržby předvánoční prodej sladkovodních ryb a rozšířila okruh podnikatelů, kteří budou moci evidovat tržby pomocí papírových účtenek. Hnutí ANO v pondělí na koaliční radě deklarovalo, že chce hlasování v pátek dokončit.

Poslanci dnes absolvovali přes 250 hlasování. Před sebou mají ještě víc než 500 hlasování.

Změna v EET především rozšiřuje evidenci tržeb na ostatní obory, které jí dosud nepodléhaly, například na řemeslníky, zdravotnická zařízení nebo podnikatele v zemědělství. Zatím platí hlavně pro obchod, restaurace a hotely.

Části podnikatelů novela umožní evidovat tržby bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek, které si vyzvednou na finančním úřadu. Vláda navrhla, aby tržby mohli evidovat v tomto tzv. zvláštním režimu podnikatelé s hotovostními příjmy do 200.000 korun, pokud nejsou plátci daně z přidané hodnoty a mají nejvýše dva zaměstnance. Sněmovna dnes tento limit zvýšila až na 600.000 korun.

Norma posouvá do desetiprocentní sazby DPH například stravovací služby, úklidové práce nebo domácí pečovatelské služby. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) opakovaně ujišťuje, že v případě vodného a stočného dohlédne ministerstvo financí prostřednictvím cenového výměru na to, aby se nižší DPH promítla i do nižší ceny. Jen snížení DPH na vybrané položky podle ní představuje dopad 3,4 miliardy korun.

Původní návrh ministerstva financí počítal s tím, že se do desetiprocentní sazby DPH přesunou i řezané květiny. Během jednání ve vládě však tato položka z návrhu vypadla.

Na návrh Pavla Kováčika (KSČM) a přes nesouhlas ministryně financí Sněmovna schválila většinou 171 ze 180 poslanců osvobození prodeje vánočních kaprů od EET. Půjde však jen o prodej v termínu od 18. do 24. prosince.

Sněmovna hlasuje zvlášť o každém ze zhruba 750 pozměňovacích návrhů předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury, který navrhl vyjmout z evidence tržeb jednotlivé druhy činností podle úřední klasifikace. Stanjura pak také zpočátku přistupoval k řečnickému pultu a v průběhu hlasování informoval poslance, jaké činnosti se pod daným kódem skrývají. Odmítal, že by šlo o obstrukce, a zdůvodňoval to tím, že veřejnost má vědět, jak kdo hlasoval. Upřesnil třeba, že po kódem 01.27 se skrývá pěstování rostlin pro výrobu nápojů.

Zpravodaj k předloze poslanec ANO Jan Volný, který Sněmovnu hlasování provázel, posléze po výtkách opozičních poslanců začal jednotlivé činnosti upřesňovat sám. Sněmovna Stanjurovy návrhy postupně zamítala. "Koalice zrovna uvalila EET například na chov velbloudů," napsal na svém twitterovém účtu Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Celé jednání o novele EET a související novele zákona o DPH provází rozsáhlá kritika opozičních stran. Opoziční poslanci například zpochybňovali dosavadní přínosy EET nebo budoucí rozšíření na řemeslníky. Předseda ODS Petr Fiala slíbil, že pokud jeho strana uspěje ve volbách, evidenci tržeb zruší.

Opozice neprosadila ve Sněmovně zamítnutí návrhu na rozšíření EET

Sněmovní opozici se dnes nepodařilo prosadit zamítnutí vládní předlohy o rozšíření elektronické evidence tržeb na další obory podnikání. Zamítnutí nepodpořili poslanci vládních ANO a ČSSD a také KSČM, která kabinet v dolní komoře toleruje.

Piráti neuspěli už v debatě s návrhem na přerušení schvalování předlohy do doby, kdy firmy ze skupiny Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO) přestanou pobírat dotace z veřejných peněz. Nyní se Sněmovna chystá rozhodovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Půjde pravděpodobně o několik stovek hlasování.

Elektronická evidence tržeb už platí například pro obchody a restaurace. Nynější novelou kabinet reagoval na rozhodnutí Ústavního soudu, který další vlny zavádění evidence tržeb zrušil. Nově by se měla týkat například řemeslníků, lékařů a advokátů. Části podnikatelů předloha umožní evidovat tržby bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek. Novela přináší také některé změny v dani z přidané hodnoty, například přeřazuje vodné a stočné do desetiprocentní sazby DPH.

Celé projednávání novely doprovází rozsáhlá kritika z opozičních lavic. Opoziční poslanci například zpochybňovali dosavadní přínosy EET nebo budoucí rozšíření na řemeslníky. Mikuláš Ferjenčík (Piráti) řekl, že EET zvyšuje administrativní zátěž podnikatelů, ale neruší žádné povinnosti ani nepřináší zjednodušení, ale je to represivní systém.

Předseda ODS Petr Fiala dnes označil za posedlost, když projekt kontroly nad ekonomickými aktivitami obyvatel ztrácí poslední přiměřenost. Nevidí podle svých slov žádný ekonomický smysl v tom, aby měl stát informaci o "vyúčtování každé rakve spuštěné do pohřební jámy." S odvoláním na dřívější informace Nejvyššího kontrolního úřadu také řekl, že přínos EET k lepšímu výběru daní nebyl prokázán. "Pokud nám lidé dají důvěru, tak slibuji, že tyto absurdní věci, kterých jsme tady svědky, jednoduše zrušíme," dodal.

Sněmovna podpořila jen některé úlevy ohledně EET

Bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek zřejmě budou moci evidovat tržby podnikatelé s ročním obratem do 600.000 korun místo 200.000 korun, jak navrhovala vláda. Elektronické evidenci tržeb by vůbec neměl podléhat předvánoční prodej sladkovodních ryb vždy od 18. do 24. prosince. Pozměňovací návrhy dnes podpořila Sněmovna v dílčích hlasováních při schvalování vládní novely, která rozšiřuje EET na další obory podnikání.

Dolní komora schválila také úpravu, podle níž budou zařazeny do nejnižší desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty i elektronické knihy a audioknihy. Nyní se na ně vztahuje základní sazba 21 procent.

Drtivou většinu opozičních pozměňovacích návrhů Sněmovna zatím zamítla. ODS neprosadila například zrušení zákona o elektronické evidenci tržeb jako celku a následně ani konec účtenkové loterie, která EET provází. Lidovec Marian Jurečka (KDU-ČSL) neuspěl s požadavky na zařazení biopotravin, palivového dřeva a stavby bytů do nižších sazeb DPH, ani na zvýšení limitu ročního obratu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty na 1,5 milionu korun nebo dokonce na dva miliony. Nyní činí jeden milion korun.

Nyní poslanci hlasují jednotlivě o souboru asi 750 návrhů občanských demokratů. Týkají se vyřazení oborů ekonomických činnosti podle úřední klasifikace z EET.

Zpravodaj k předloze Jan Volný (ANO), který jednotlivé pozměňovací návrhy uvádí, si kvůli předpokládanému mnohahodinovému hlasování přinesl k řečnickému pultu stoličku, aby nemusel stát. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura pak k pultu přistupoval také a informoval poslance, jaké činnosti se pod kódy skrývají. Odmítal, že by šlo o obstrukce, a zdůvodňoval to tím, že veřejnost má vědět, jak kdo hlasoval.

Vymezená doba pro schvalování zákonů dnes končí ve 14:00. Je možné, že poslanci všechna hlasování k novele o EET do té doby nestihnou. Schvalování předlohy by pokračovalo v pátek.