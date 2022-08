V Havlíčkově Brodě našli u kostela masové hroby, asi z husitských válek

Havlíčkův Brod - V Havlíčkově Brodě našli archeologové na bývalém hřbitově u děkanského kostela několik hromadných hrobů, podle prvního předpokladu by v nich mohly být uložené oběti husitských válek. Některé kosterní ostatky budou podrobené antropologickému zkoumání. Průzkum v terénu se provádí od začátku července v souvislosti s obnovou další části městského parku Budoucnost. Potrvá ještě dva až čtyři týdny, řekl dnes ČTK Jan Vizner ze společnosti Archaia, který tam vede archeologické práce.

Fotogalerie

Archeologický záchranný průzkum se týká území hřbitova zrušeného na konci 18. století josefínskými reformami, zčásti zasahuje do prostoru původních středověkých hradeb a parkánu. "Rozhodně ten výzkum přinesl víc, než jsme očekávali. Těch zjištění z pohledu archeologie je opravdu mnoho a jsou velice zajímavá," uvedl Vizner.

Tři až čtyři šachtové hroby byly nalezené při dnešní cestě do parku mezi děkanstvím a sousedím kostelem Nanebevzetí Panny Marie. "Veškeré indicie nám zatím umožňují předpoklad, že by se mohlo jednat o masové hroby z husitských válek," řekl Vizner. Uložení by tam mohli být zemřelí při vojenských akcích souvisejících s dobytím města husity v lednu 1422, tedy před 600 roky.

Svrchní část hrobů byla asi metr pod současným terénem, největší z nich je dlouhý přes tři metry. Vizner podotkl, že jde o záchranný průzkum, který se provádí jen na ploše stavby. "Nevytyčujeme si sondy tam, kde my bychom chtěli," uvedl. Proto ani tyto hroby nebyly odkryté v celém rozsahu a hloubce. "Nicméně i na základě těchto zjištění můžeme říci, že se jednalo o stovky jedinců," řekl k počtu pohřbených.

V hrobech byly také úlomky keramiky z počátku 15. století. Některé kosterní ostatky mají stopy, které by mohly odpovídat zraněním z bojů. "Bude to ještě samozřejmě záležitostí antropologů, kteří na tom poznají podstatně víc," uvedl Vizner.

Ke kostelu byly zřejmě ostatky přemístěné odjinud. Podle Viznera mohli být zemřelí pohřbívaní rychle třeba i mimo hradby, a když se město později začalo vracet k normálnímu životu, mohly být jejich ostatky vyzvednuté a přemístěné do posvěcené půdy na hřbitov. "Ale opět, jedná se o naši interpretaci, celá věc bude dále předmětem bádání," upozornil.

Při průzkumu se archeologům také podařilo zachytit několik fází středověkého opevnění města. "Včetně nejstarší fáze, která poněkud změnila pohled na vývoj toho opevnění," uvedl Vizner. Tento nález považuje ze svého pohledu za nejzajímavější. Odkryté byly také například dlažby původních spojnic mezi děkanstvím a kostelem. "V současné době pracujeme na několika dalších sondách, které odkrývají další zděné konstrukce v několika úrovních, ne všechny zatím umíme správně interpretovat," řekl. Dodal, že po ukončení prací v terénu se jejich výsledky budou dál zpracovávat.

Park Budoucnost s kaskádou rybníků má rozlohu 25 hektarů. Město letos zahájilo druhou etapu jeho obnovy za 26 milionů korun.