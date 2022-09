V Havířově se při havárii kolotoče zranilo 17 lidí, slavnosti zrušeny

Havířov (Karvinsko) - Při nehodě velkého řetízkového kolotoče v Havířově na Karvinsku se odpoledne zranilo nejméně 17 lidí. Na místě záchranáři ošetřili 14 lidí, další tři do nemocnice dorazili sami. Dva lidé utrpěli těžká zranění, jsou ale mimo ohrožení života. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Primátor Josef Bělica předčasně ukončil Havířovské slavnosti, které se ve městě od pátku konají. Zrušil i hudební program, nevystoupí kapely Kabát a Wanastowi Vjecy či Lucie Bílá. Policie zjistila, že s atrakcí byly problémy už v pátek. Hledají proto svědky a kamerové záznamy.

Podle informací ČTK šlo o extrémnější verzi řetízkového kolotoče. Konstrukce se sedačkami vyjížděla po středovém sloupu asi do výšky 15 metrů. Když klesala dolů, rotace měla skončit. To se ale obsluze nepodařilo zajistit. Policie uvedla, že se lidé zranili v okamžiku, kdy byla atrakce u země, ale i nadále se točila. "Zranili se o zábradlí, do kterého naráželi. Co přesně se stalo, zjišťujeme," řekl mluvčí moravskoslezské policie René Černohorský

Mluvčí města Rosalie Seidl Pokormá doplnila, že program Havířovských slavností primátor těsně po nehodě předčasně ukončil. "V době neštěstí dohrávala kapela Desmod. Další program jsme zrušili," řekla. Nevystoupí tak kapely Kabát, Slza a Wanastowi Vjecy či Lucie Bílá.

Mluvčí záchranářů dodal, že na místě zasahovalo pět posádek lékařské záchranné služby. "Ošetřili jsme 14 lidí. Kromě jednoho všechny sanitky převezly do nemocnice. Devět je v Havířově, čtyři v ostravské fakultní nemocnici," řekl. Dodal, že až na dva všichni utrpěli lehká až středně těžká zranění. "U dvou jsou zranění těžká. Jsou ale mimo ohrožení života," uvedl. Dodal, že se jednalo například o poranění nohou či pánve.

Mluvčí ostravské fakultní nemocnice Petra Petlachová uvedla, že v jejich péči je sedm lidí, z toho tři děti. "Čtyři k nám přivezly sanitky. Tři dorazili po vlastní ose," řekla. Humpl uvedl, že takové situace se u hromadných neštěstí stávají. "Může se stát, že někdo zraněného naloží do auta a odveze do nemocnice, aniž čekají na záchranáře," vysvětlil. Mluvčí havířovské nemocnice Irma Kaňová potvrdila, že v jejich zařízení bylo celkem devět zraněných. Sedm jsme už propustili do domácího léčení. V nemocnici zůstali dva," uvedla.

Neštěstí se stalo okolo 15:15 v centru Havířova. Na místě byli policisté z Obvodního oddělení Havířov i kriminalisté. "Bude se zjišťovat, jak k události došlo, kdo je majitelem a provozovatelem, zda měl a má povolení k činnosti, kdo byl v době nešťastné události právě na místě a obsluhoval kolotoč, dále se bude prověřovat technický stav atrakce a celková instalace," řekl mluvčí policie René Černohorský.

Dodal, že policisté zjistili, že s atrakcí nazvanou Mega řetízkový kolotoč byly problémy už v pátek. "Údajně nefungovala. Lidé požadovali vrácení vstupného," řekl. Policisté proto hledají svědky. "Ti, co problémy zažili, by se měli obrátit na havířovské obvodní oddělení, případně policii kontaktovat prostřednictvím linky 158," uvedl mluvčí policie.

Na místě zasahovaly i tři jednotky hasičů. "Pomáhali jsme především záchranářům při ošetřování zraněných. Nikoho jsme nemuseli vyprošťovat. Například zpod nějaké konstrukce," řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák.