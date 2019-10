V Hartlově filmu se objeví Pechlát, Švehlík, Čermák a Hofmann

Praha - V hlavních rolích filmu režiséra Patrika Hartla, kterou natáčí podle své knižní prvotiny Prvok, Šampón, Tečka a Karel, se objeví Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák a Martin Hofmann. Premiéra v kinech je v plánu na konec roku 2020. Hartl jako autor předlohy snímek nejen natočí jako režisér, k filmové podobě napsal i scénář, ve kterém připravil oproti románu několik změn. ČTK o tom dnes informoval Lukáš Vedral ze společnosti Bontonfilm.

"Jsem dokonale šťastný. Mám herecké obsazení snů. Kluci jsou napěchovaní talentem. Známe se už roky, takže moc dobře vím, co dokážou. Na jejich výkony se strašně těším. Dokud jsme nezačali točit, pořád jsem měl obavy, aby se nám je podařilo dát dohromady. Každý z nich je zavalený prací a postavit natáčecí plán tak, aby se sešli, byl fakt oříšek. Ale stal se zázrak a podařilo se to," uvedl Hartl.

Vedle Pechláta, který se představí jako Prvok, Švehlíka (Šampón), Čermáka (Tečka) a Karla (Hofmann) se ve snímku objeví Daniela Kolářová, Kristýna Boková, Jana Kolesárová, Petra Polnišová a Bára Poláková.

První klapka filmu padla poslední říjnový víkend. Mezi scénami pro úvodní dny byla i zásadní část společného rozhodnutí a závazku čtyř kamarádů plnit odvážné úkoly a změnit své životy. Hned na začátek tak museli herci i štáb absolvovat náročné natáčení přes noc. Film se bude točit převážně v Praze až do poloviny prosince, pro několik dotáček se herci a štáb sejdou i na jaře příštího roku. "Film jsem připravoval rok a půl. Šlo to celkem hladce, protože jsem jasně věděl, jak by měl vypadat. Po první verzi scénáře mi s vylepšením ještě pomohla dramaturgyně Iva Jestřábová," podotkl Hartl.

V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi 20 let po maturitě přiznají, že nežijí tak, jak si představovali, když jim bylo osmnáct. A rozhodnou se s tím něco udělat. "Film bude o kamarádství. A taky o tom, jak těžké je někdy nepodvádět. Nejenom třeba svou ženu nebo nejbližšího přítele, ale i sám sebe," uvedl Hartl.

Kniha Prvok, Šampón, Tečka a Karel vyšla v roce 2012 a díky oblibě u čtenářů se dočkala několika dotisků. Následující Hartlovy knihy Malý pražský erotikon, Okamžiky štěstí a Nejlepší víkend získaly ocenění Český bestseller. Poslední kniha Nejlepší víkend vyšla v nákladu 200.000 kusů, všech jeho knih se během sedmi let podle knihkupců prodalo 800.000. Titul Okamžiky štěstí byl loni nejpůjčovanější knihou ve veřejných knihovnách.

Velký úspěch mají také Hartlovy divadelní hry, které napsal a realizoval v pražském divadle Studio DVA.

Třiačtyřicetiletý Hartl vystudoval filmovou a televizní režii na pražské FAMU. Je kmenovým autorem a režisérem pražského divadla Studio DVA, působí i na dalších scénách jako Divadlo Viola nebo Divadlo v Celetné.