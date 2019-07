V Harrachově vyhlásili sbírku na záchranu skokanských můstků

Harrachov (Semilsko) - Spolek z krkonošského Harrachova vyhlásil sbírku na záchranu skokanských můstků, které nejsou už rok v provozu kvůli havarijnímu stavu. Zatím se podařilo vybrat desítky tisíc korun, řekl dnes ČTK jeden z organizátorů sbírky Stanislav Slavík ze spolku Lyžařský a turistický Bucharův klub Harrachov.

"Prvním cílem je opět uvést do provozu areál malých můstků tak, aby se zde v následující sezoně mohlo trénovat," uvedl Slavík. Odhaduje, že na to bude potřeba asi 1,5 milionu korun. Podle něj jde o existenci skoku na lyžích u nás. "Když harrachovské můstky nebudou v provozu, tak děti nemají kde skákat. Když to bude dál pokračovat, tak nebudou žádné skoky. Chceme zachránit tu disciplínu," řekl.

O obnově můstků se zatím jen mluví. Plány komplikují majetkoprávní spory různých subjektů, které v areálu působí. Jedná se také o tom, kdo po případné rekonstrukci bude platit náklady na provoz. "Věříme, že vyhlášením sbírky se rozhýbe celý zdlouhavý proces rekonstrukce můstků," dodal Slavík. Sbírka má podle něj podporu i ze strany bývalých špičkových skokanů, Poláka Adama Malysze či Pavla Ploce.

Radnice v Harrachově iniciativu spolku vítá. "Mají podporu ze strany města," řekla dnes ČTK starostka Eva Zbrojová (Starostové pro Liberecký kraj). Obnově můstků by mělo napomoci memorandum o spolupráci a podpoře při obnově areálu. Podle starostky ho podepíšou zástupci města, Libereckého kraje a zakladatelé spolku Klasický areál Harrachov, který provozuje můstky, což jsou Svaz lyžařů ČR a Český olympijský výbor.

"Kraj přislíbil uhradit studii a projektovou dokumentaci do výše 5,5 milionu korun," uvedla Zbrojová. Samotná obnova areálu pak bude podle ní hlavně na státu. "Bez něj to nepůjde. Harrachov má čtyřicetimilionový rozpočet a těžko očekávat, že si budeme moci vzít úvěr na opravu areálu," dodala starostka.

První můstek v Harrachově byl podle webu sbírky postavený na Čerťáku před 100 lety. Skákalo se zde okolo 30 metrů. Postupně se můstek zvětšoval, stavěly se další, nakonec zde vyrostl i mamutí můstek. Ještě loni bylo možné skákat alespoň na středních můstcích, velký s kritickým bodem K-120 je uzavřený už přes deset let a mamut K-180 od roku 2014. Na kompletní rekonstrukci areálu jsou podle odhadů potřeba stovky milionů korun.