V Harrachově Krakonoš už po 75. vítal jaro, ve středisku se ale lyžuje dál

Harrachov (Jablonecko ) - V Harrachově se dnes Krakonoš s početnou družinou maškar loučil se zimou a vítal jaro. Událost, která každoročně láká do města tisíce lidí, se uskutečnila už po pětasedmdesáté, a je tak v Harrachově akcí s nejdelší tradicí. Dnešní slávu provázelo slunečné jarní počasí, zima a zimní sezona ale ještě nekončí. V oblíbeném krkonošském středisku se bude lyžovat až do Velikonoc, podmínky jsou velmi dobré. Že zimě ještě zdaleka neodzvonilo, dnes ČTK potvrdil i sám Krakonoš.

"Zima rozhodně ještě neskončí, ještě vás trochu potrápím, protože vy, jak vysvitne sluníčko, tak už byste chtěli, aby bylo teplo. Ty lidi si pořád něco vymejšlej, chtěli by, aby bylo hezký počasí, tak jim musím vzkázat, aby byli rádi, že je vůbec nějaký počasí. Až nebude žádný, tak to bude špatný," řekl Krakonoš v jehož kostýmu se ukrýval dlouholetý pracovník Správy Krkonošského národního parku František Veverka. Do Krakonošova průvodu se zařadil i Trautenberk nebo mytický ochránce sousedních Jizerských hor Muhu a víla Izerína. Nechyběli čerti, ale ani masky veskrze moderní.

V průvodu za Krakonošem nechyběl tradičně ani kočár Jana Nepomuka hraběte z Harrachu provázeného chotí Marií Markétou a dětmi. Harrachové se zasloužili o rozvoj regionu i zdejší sklárny, kde se sklo vyrábí už přes 300 let, právě odtud dnes kočár s Harrachy vyjížděl. I sám hrabě byl s dnešním počasím spokojen. "To máte tak, já jsem zde byl už minulý týden, byl jsem na návštěvě za jemnostpánem Krakonošem, a je to na objednávku," řekl Harrach, jehož kostým už léta obléká Jan Nešněra z Turnova.

I když dnes početný průvod vítal v Harrachově jaro, podmínky ve středisku jsou stále zimní, na svazích leží 50 až 70 centimetrů sněhu. "Ještě celý příští týden budou v provozu obě lanovky," řekl dnes ČTK Vlastislav Fejkl ze Sportovního areálu Harrachov. Lanovka na Rýžovišti se podle něj zastaví po příštím víkendu, dál bude jezdit lanovka na Čertovu horu. "Zůstane v provozu až do Velikonoc, naposledy se bude lyžovat na Velikonoční pondělí, pak bude lanovka mimo provoz kvůli údržbě a revizím, znovu se rozjede nejdřív v květnu, záleží jak to všechno stihneme," dodal.

Letošní sezona byla podle Fejkla složitá kvůli extrémním výkyvům počasí i drahým energiím. "V lednu jsme dokonce vozili nějakou dobu jen pěší, znovu lyžovat se začalo až 24. ledna a Rýžoviště se rozjelo dokonce až 31. ledna, do té doby nebyly podmínky na zasněžování. Ale přežili jsme to," řekl Fejkl. Aktuálně jsou podle něj ideální podmínky, v noci mrzne a přes den je sluníčko. V neděli končí jarní prázdniny, ve středisku tak bude volněji a od pondělí se bude v Harrachově lyžovat za nižší ceny.