V Haagu na atraktivních místech zdražili parkování, nechtějí tam auta

Haag - Až na 50 eur (asi 1180 korun) může nově vyjít parkování v atraktivních částech Haagu, nezávisle na tom, zda řidiči budou chtít zastavit na deset minut nebo na celý den. Britský The Guardian píše, že radnice se v rámci rok trvajícího pilotního projektu snaží dostat auta z historického centra a okolí pláží. Obyvatelé a podnikatelé z těchto částí města si stěžují, že zejména za slunných dnů nemají kde zaparkovat.

Mluvčí radnice Jurriaan Esser řekl, že změny se týkají jen vybraných ulic, aby se zjistilo, jak se osvědčí, teprve pak se bude uvažovat o tom, zda ceny parkování drasticky zvednout i jinde.

"Chceme, aby hlavním dopravním prostředkem pro lidi byly nohy, pak kola, následovaná veřejnou dopravou a na posledním místě auta," řekl Esser. "Neznamená to, že do města nedovolíme vjíždět autům: chceme docílit toho, aby lidé na krátké vzdálenosti chodili hlavně pěšky. Prospívá to životnímu prostředí a zkracuje se doba cesty," dodal.

Odpůrci nového opatření tvrdí, že ztrpčí život podnikatelům ve městě, kterým podle nich ubydou zákazníci, protože je odradí drahé parkování. Naopak pro zastánce udržitelné dopravy novinka nejde dostatečně daleko. "Mají politiku na propagaci cyklistiky, což je dobré, ale nedělají nic pro to, aby odradili lidi od používání aut," říká Remco de Rijk, propagátor cyklistiky v Haagu. Zamlouvá se mu spíše přístup Amsterodamu, kde úřady plánují omezit povolenou rychlost na 30 kilometrů za hodinu na 80 procentech ulic, zakázat v určitých ulicích průjezd nebo přesměrovat, kudy auta jezdí.