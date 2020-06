V H.Králové začala závěrečná část Rock for People Home

Hradec Králové - Navzdory dešti pokračoval dnes na letišti v Hradci Králové putovní hudební festival Rock for People Home. Na open-air scéně vytvořené z hangáru jsou na programu vystoupení českých kapel a hudebníků Gaia Mesiah, Pokáč, Vypsaná FiXa, Kapitán Demo a John Wolfhooker. ČTK to dnes řekli organizátoři akce. Areál byl kvůli platným omezením uzpůsoben maximálně pro 500 návštěvníků.

"Bohužel nám tady prší, ale lidé si to přesto užívají, je to v pohodě. Tipuji, že v areálu máme teď 300 lidí, věříme, že zbytek dorazí večer na hlavní kapely, jako jsou Vypsaná FiXa, Gaia Mesiah nebo Kapitán Demo," řekl v 16:00 ředitel festivalu Michal Thomes.

Festival, který se letos kvůli koronaviru konal v menším rozsahu, měl podobu koncertní série, která začala v pondělí 15. června v Praze a postupně vystřídala několik měst. Hradec Králové byl šestou a závěrečnou zastávkou festivalu, kde kapely zahrály ve formátu klasického koncertu.

"V rámci minitour hrály kapely komorněji v live jukeboxu, byly zavřené v karavanu. Dnes už hrají na normálním velkém pódiu. Z hlediska poměrů, jak to běžně chodí na Rock for People, by to ale bylo to nejmenší. Letos je to limitované těmi pěti sty lidmi," řekl ČTK Thomes.

Festival Rock for People za běžných okolností patří k nejnavštěvovanějším hudební akcím v ČR. Původně se měl konat ve Festival parku na letišti v Hradci Králové 18. až 20. června, kvůli epidemii koronaviru byl ale zrušen. Festival byl letos poprvé dlouho dopředu vyprodaný, pořadatelé očekávali až 30.000 návštěvníků.