V GP Británie slavil Hamilton, Verstappen po kolizi s ním nedojel

Silverstone (Británie) - Dramatickou Velkou cenu Británie formule 1 vyhrál Lewis Hamilton před Charlesem Leclercem a Valtterim Bottasem. Závod ovlivnila hned v prvním kole Hamiltonova kolize s lídrem šampionátu Maxem Verstappenem, po níž pilot Red Bullu vylétl mimo trať, tvrdě narazil do bariéry a musel odstoupit. Nizozemcův náskok v čele mistrovství světa se tak snížil z 33 bodů na osm.

Ačkoliv Hamilton dostal po restartování závodu desetivteřinový trest, v závěru se stihl ještě přehnat přes vedoucího Leclerka a dojel si pro 99. vítězství v kariéře.

Vedle toho, že oživil naději na osmý titul v kariéře, slavil Hamilton i rekordní osmý triumf na domácí trati v Silverstonu. Verstappen naopak nedokončil druhý závod v sezoně a po třech výhrách za sebou vyšel bodově na prázdno. Navíc ještě během závodu odjel do nemocnice na kontrolní vyšetření. Prémiový bod za nejrychlejší kolo závodu uzmul jeho týmový kolega Sergio Pérez.

Desátý závod letošního MS, jemuž předcházel experiment se sprintovou kvalifikací, měl před plnými ochozy v Silverstonu hodně divoký úvod. Hned po zhasnutí startovních světel se Hamilton nalepil na zadní křídlo Verstappenova vozu a útočil na jeho vedoucí postavení. Série několika soubojů pak vygradovala v zatáčce Copse vzájemnou kolizí, kdy Hamilton trefil zatáčejícího soupeře do pravého zadního kola a ten v obrovské rychlosti vyletěl do štěrku a bariér. Závod byl okamžitě přerušen a viditelně otřesený Verstappen, který v okamžiku nárazu absolvovat přetížení až 53 G, odjel později sanitkou do nemocnice.

"Takhle se v téhle zatáčce nezávodí. Lewis jel zcela rovně a ta kola vystrčil. Bylo to hodně ošklivé. Zaplať pánbůh, že se Max nezranil, ale je potřeba to řešit,“ zlobil se v radiové komunikaci s ředitelem závodu šéf Red Bullu Christian Horner. "On do mě najel. Nechal jsem mu prostor," hájil se však ještě v kokpitu Hamilton.

Bývalý pilot Jolyon Palmer nehodu označil za nevyhnutelný důsledek aktuálního boje o titul a komentátor BBC Jack Nicholls ji nazval "dalším ikonickým momentem v motorsportu."

Do čela se tak posunul Leclerc z Ferrari a Hamilton, který si musel jet pro nové přední křídlo, udržel druhou příčku jen díky tomu, že byl závod po nehodě přerušen. Když se po desítkách minut začalo znovu, Hamilton dostal za zavinění kolize trest deseti sekund. Brit se navíc nemohl dlouho před Leclerka dostat a nevyužil ani komplikace, jež měl v 16. kole s vynechávajícím motorem.

Ve 28. kole proto úřadující šampion měnil pneumatiky, při zastávce v boxech si odpykal i trest a poté spustil velkou stíhací jízdu. Předjel jak Landa Norrise, tak Bottase a 11 kol před koncem už byl opět druhý.

V závěru pak na vedoucího Leclerka sjížděl více než vteřinu na kolo a dvě kola před koncem se před monackého pilota k radosti 140 tisíc fanoušků i herce Toma Cruise v zákulisí přehnal. Vedle čtvrtého triumfu v sezoně tak Hamilton slavil první vítězství od začátku května.

Velká cena Británie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Silverstonu:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:58:23,284, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -3,871, 3. Bottas (Fin./McLaren) -11,125, 4. Norris (Brit./McLaren) -28,573, 5. Ricciardo (Austr./McLaren) -42,624, 6. Sainz (Šp./Ferrari) -43,454, 7. Alonso (Šp./Alpine) -1:12,093, 8. Stroll (Kan./Aston Martin) -1:14,289, 9. Ocon (Fr./Alpine) -1:16,162, 10. Cunoda (Jap./AlphaTauri) -1:22,065.

Nejrychlejší kolo: Pérez (Mex./Red Bull).

Průběžné pořadí MS (po 10 z 23 závodů): 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 185 b., 2. Hamilton 177, 3. Norris 113, 4. Bottas 108, 5. Pérez 104, 6. Leclerc 80.

Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 289, 2. Mercedes 285, 3. McLaren 163, 4. Ferrari 48, 5. AlphaTauri 49, 6. Aston Martin 48, 7. Alpine 40, 8. Alfa Romeo 2.