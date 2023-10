V Gaze pokračují evakuace, Izrael čeká se zahájením pozemní operace

Tel Aviv/Gaza - Izrael chce podle nejmenovaných zdrojů listu The New York Times (NYT) do Pásma Gazy vyslat desetitisíce vojáků s cílem dobýt město Gaza, pozemní ofenzivu však zatím nezahájil. Izraelská armáda dnes otevřela nové časové okno pro Palestince na severu Gazy, které vyzývá přesunu na jih enklávy; jde o více než milion lidí. Podle Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě již přibližně milion Palestinců musel kvůli válce opustit své domovy. Zatím osmidenní konflikt mezi Izraelem a islamistickým hnutím Hamás má podle oficiálních bilancí 2329 palestinských obětí v Gaze a téměř 10.000 zraněných.

Izrael své vojenské ztráty vyčísluje na nejméně 279 vojáků. Útoky ozbrojenců Hamásu si minulou sobotu vyžádaly přes izraelských 1300 životů, převážně civilistů. Palestinské úřady v noci na dnešek informovaly, že jen za sobotu v Pásmu Gazy při izraelských útocích zemřelo 300 lidí, převážně dětí a žen.

Před očekávanou izraelskou invazí dnes varovaI Írán, jehož představitelé obvinili Izrael na půdě OSN z "válečných zločinů a genocidy". Část mezinárodního společenství v čele se Spojenými státy mezitím nadále usiluje o to, aby se konflikt nerozšířil do dalších oblastí; předpokládaný rozsáhlý vstup izraelské armády do Pásma Gazy by nebyl bezprecedentní, Izraelci v enklávě bojovali naposledy v roce 2014. Šéf americké diplomacie Antony Blinken dnes jednal v Saúdské Arábii a dorazil do Egypta. Svoji cestu po Blízkém východě, původně plánovanou do dneška, prodlouží a v pondělí se vrátí do Izraele.

USA podle zpravodajského serveru ABC News pošlou do východního Středomoří další letadlovou loď, konkrétně USS Eisenhower, jako varování Íránu. Blízkost íránského režimu a Hamásu je patrná mimo jiné ze sobotní schůzky íránského ministra zahraničí Hosejna Amírabdolláhjána s vůdcem Hamásu Ismáílem Haníjou v Kataru, na níž se shodli na tom, že budou pokračovat ve spolupráci.

Na severu Izraele u hranic s Libanonem roste napětí od útoku Hamásu, s nímž je spřízněné tamní šíitské hnutí Hizballáh. Poblíž libanonské hranice nadále platí varování izraelské armády pro obyvatele tamních vesnic kvůli hrozbě, že do oblasti pronikli ozbrojenci z Libanonu. Mrtvé v této oblasti hlásí Izrael i Hamás. Obavy z eskalace panují i na okupovaném Západním břehu Jordánu, který sousedí s Jordánskem. Izrael zde za týden zatkl více než tři stovky ozbrojenců,většinou členů Hamásu.

Izraelská armáda prostřednictvím svého mluvčího dnes podle serveru Times of Israel (ToI) popřela sobotní zprávy, podle nichž cílila v Gaze na palestinský civilní konvoj. Izraelci podle oficiálních prohlášení garantují bezpečný průchod civilistům po vyznačené evakuační trase, zatímco pokračují v intenzivním bombardování dalších částí enklávy.

Izraelskou reakci na útoky Hamásu kritizuje řada mezinárodních a lidskoprávních organizací, ačkoliv prohlašují, že uznávají právo Izraele na obranu a někteří islamisty z Hamásu označují za teroristy. Světová zdravotnická organizace (WHO) například tvrdě kritizovala izraelskou výzvu k evakuaci nemocnic na severu Gazy. Pro pacienty se to podle WHO může rovnat rozsudku smrti, jde o až 22 nemocnic s více než 2000 pacientů.

Střetem Izraele a Hamásu se znovu bude zabývat také Rada bezpečnosti OSN. Rusko, které od loňského února vede válku proti Ukrajině, chce, aby v pondělí hlasovala o jeho rezoluci, která odsuzuje násilí proti civilistům a všechny formy terorismu, aniž by vysloveně zmiňovala Hamás.