V Galerii Granát v Turnově si mohou přes léto děti vyzkoušet, jak se tvoří šperk

Turnov (Semilsko) - Výtvarné dílny "Staň se zlatníkem" připravili pro děti na prázdniny v Galerii Granát v Turnově na Semilsku. Otevřené jsou každé úterý. Tímto způsobem chtějí v galerii dětem přiblížit tradiční výrobu šperků z českých granátů, které družstvo Granát vyrábí v Turnově už 70 let. Pro děti jsou připravené čtyři aktivity, které suplují reálné výrobní postupy. ČTK to řekla Iva Šťastná Jírová, která workshopy pro děti vede.

Fotogalerie

Děti si mohou v galerii vyzkoušet práci designéra i zlatníka. Nejprve s průvodcem projdou expozicí, kde se dozví, jak se šperky vyrábějí a průvodce jim postup i názorně předvede. V dílnách si pak mohou jednotlivé techniky ve zjednodušené podobě vyzkoušet. Třeba zasazování granátů do šperku nahradil v dílně obrázek složený z kroužků, které děti vybarvují červenou pastelkou. "Pak tady můžou pomocí tyčinky, ve které je vosk, vybrat kuličku a vysázet si to do určitých tvarů," popsala Šťastná Jírová druhou metodu.

Podle šablony můžou také děti pomocí štětečků vyrovnávat kovové kroužky do obrazců, což představuje metodu vysazování. Práci zlatníka si zase vyzkoušejí, když za pomoci šablon a drátku vytvářejí obrazce andílka, hvězdičky nebo nejrůznějších zvířat.

Družstvo umělecké výroby Granát je tradičním výrobcem českého granátového šperku, zajišťuje vše od těžby kamene až po finální prodej. "Naše družstvo má oprávnění od státu k těžbě českého granátu na dvou lokalitách. Jinde se granáty ani netěží," řekl průvodce a vyučený zlatník Petr Záruba. Za rok podle něj družstvo vytěží desítky kilogramů granátové suroviny. I návštěvníci galerie si po prohlídce mohou zkusit v koncentrátu, který družstvo získává ze štěrkopísku, sami granát najít a odnést si ho domů.

Český granát je specifický svým sytě rudým zbarvením - říká se, že má barvu holubí krve. Nachází se v oblasti Českého středohoří a v Podkrkonoší v podobě zrnek, nejčastěji o velikosti od jednoho do sedmi milimetrů, větší zrna se objevují jen zřídka. Součástí Galerie Granát na turnovském náměstí je expozice věnovaná tomuto polodrahokamu, kde se mohou děti i dospělí dozvědět o historii českého granátu a seznámit se s jeho těžbou, výrobou granátových šperků i zlatnickými technikami. Vstupné do expozice přijde na 50 korun, děti mají v této ceně i výtvarnou dílnu, jinak platí 30 korun.