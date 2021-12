V extralize se odehrají zápasy tří různých kol, Hradec Králové přivítá Spartu

Praha - Tři různá kola tvoří šestizápasový páteční program hokejové extraligy. Největší pozornost poutá předehrávka 56. kola, v níž Hradec Králové přivítá pražskou Spartu. V dohrávce 26. kola se střetne Kladno s Pardubicemi. Původně se právě tyto dva duely měly odehrát pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně. Mezi čtyřmi zápasy 31. kola, jež načne druhou polovinu základní části, je i souboj Třince s Českými Budějovicemi, na dálku tak může pokračovat přetahovaná týmu Mountfieldu s vedoucími Oceláři, na něž Královéhradečtí ztrácí čtyři body.

Hradec Králové bude mít možnost nápravy za dva týdny starý debakl 3:8. "Sparta má vynikající mančaft a každý rok myslí na ty nejvyšší příčky. Chceme odčinit minulou porážku, kdy tam Spartě spadlo snad všechno, co jen mohlo. Musíme se na to dobře připravit, ten zápas zvládnout lépe a připsat si tři body," řekl útočník Patrik Miškář.

Sparta v extralize naposledy přehrála Kladno 6:0, pak ale v úterý podlehla doma v úvodním utkání čtvrtfinále Ligy mistrů švédskému Rögle 2:5. "Máme to takové jako na houpačce. Buď se nám daří jen dopředu, nebo jen dozadu. Musíme výkony trochu uhladit. Kdybychom se v extralize odrazili od výkonu s Kladnem, který byl do defenzivy skvělý, bylo to super," přál si brankář Matěj Machovský.

Stejně tak jako Hradec Králové má co odčinit také Kladno. Při domácí porážce 0:6 - byť v chomutovském azylu - nezanechali Rytíři dobrý dojem. "Soupeř dá gól a nás to srazí. Podělali jsme to pak a nechali Landona Bowa v brance, aby se v tom vykoupal. Můžeme za to my všichni. I kvůli němu mě štve, že jsme to celý tým vzali takhle," prohlásil útočník Ondřej Machala.

Pardubičtí hokejisté dávají ve velkém stylu zapomenout na nedávnou sérii tří porážek. Z posledních čtyř vystoupení ztratili jediný bod, když Plzeň v úterý položili na lopatky až v samostatných nájezdech. "Do soupeře jsme se tlačili a vytvořili si šance i přesilovky, které nám ale tentokrát bohužel nešly. Plzeň nás nepouštěla do kombinací, chtělo to více střel," našel kouč Richard Král prostor pro zlepšení.

V lepším světle se chce po středeční prohře v ocelářském derby s Vítkovicemi (1:3) představit také vedoucí Třinec. "Nevyhrávali jsme ale osobní souboje, nebyli jsme produktivní. Chodili jsme málo před bránu, málo jsme clonili, proto jsme dali jen jediný gól. To musíme zlepšit," konstatoval útočník Daniel Kurovský.

Hráči Českých Budějovic ještě v sezoně nevstřelili obhájcům titulu ani gól. V té souvislosti nebyl dobrou zprávou ortel disciplinární komise o dodatečném jednozápasovém trestu pro jednu z klíčových postav ofenzivy útočníka Gulaše.

"Čeká nás kvalitní tým s velice dobře organizovanou obranou, disciplinovaný. Že jsme jim nedali gól, je realita. Musíme jejich brankáři znepříjemnit práci, aby neviděl tak dobře na puk, chodit do předbrankového prostoru, do míst, kde to více bolí. Musíme si vynutit naším pohybem fauly, abychom se dostali k přesilovým hrám," přemítal trenér Motoru Jaroslav Modrý.

Na tři výhry - dosažené navíc ve všech případech v základní době - se pokusí navázat Brno v souboji s Karlovými Vary. "Nerad bych to zakřiknul, ale od poslední (reprezentační) pauzy se pořád zlepšujeme v defenzivě," vyzdvihl brankář Jakub Sedláček.

Karlovy Vary zahájí v Brně venkovní sérii tří zápasů. "Brno je doma extrémně silné. Mají dobré přesilovky a v posledních zápasech zlepšili také defenzivu. My potřebujeme bodovat, aby nám tabulka neutekla. Všichni v šatně si to uvědomují a věřím, že nechají na ledě maximum. Venkovní zápasy musíme odehrát dobře do defenzivy, jedině tak můžeme být úspěšní," řekl asistent kouče Tomáš Mariška.

Ve zbývajících utkáních přivítá poslední Zlín dvanáctý Litvínov, jemuž se podařilo přetnout sérii tří porážek vítězstvím 3:2 v Karlových Varech. V duelu dvou týmů, jimž poslední zápasy nevyšly zdaleka podle představ, změří síly devátá Olomouc a šestá Mladá Boleslav. Oba celky dělí pět bodů, ani jeden ze soupeřů poslední utkání neskóroval.

Statistické údaje před pátečními zápasy extraligy: Dohrávka 26. kola: Rytíři Kladno (14.) - HC Dynamo Pardubice (3.). Začátek zápasu: 17:00 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 3:4 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 27 zápasů/23 bodů (5 branek + 18 asistencí) - Robert Říčka 28/27 (17+10). Statistiky brankářů: Landon Bow průměr 3,35 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,24 procenta, David Stahl 9,00 a 76,92 - Dominik Frodl 2,20, 91,78 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 2,45, 91,71 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kladno dvakrát za sebou nebodovalo a vyhrálo jediný z posledních pěti zápasů. - Rytíři v domácím azylu v Chomutově po dvou výhrách za sebou podlehli v neděli Spartě 0:6. - Pardubice vyhrály čtyřikrát za sebou a ztratily jediný bod. - Dynamo z posledních čtyř duelů venku prohrálo jediný. - Pardubice ve vzájemných zápasech třikrát za sebou bodovaly a z toho dvakrát vyhrály. 31. kolo: HC Oceláři Třinec (1.) - Motor České Budějovice (11.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:0, 1:0. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 29/30 (13+17) - Lukáš Pech 27/32 (12+20). Statistiky brankářů: Marek Mazanec 1,84, 92,54 a pětkrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 1,74 a 92,27 - Dominik Hrachovina 2,81, 90,26 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,20 a 92,50. Zajímavosti: - Třinec prohrál tři z posledních pěti zápasů. - Oceláři po sérii tří domácích výher podlehli před vlastním publikem v moravskoslezském derby ve středu Vítkovicím 1:3. - České Budějovice prohrály čtyřikrát za sebou a získaly jediný bod. - Motor venku bodoval ve čtyřech z posledních pěti utkání, ale po sérii tří vítězství dvakrát za sebou prohrál. - Třinec zvítězil ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou a v posledních třech udržel čisté konto. - Kapitán Českých Budějovic Milan Gulaš si odpyká jednozápasový trest za faul na Jakub Lva z Hradce Králové. PSG Berani Zlín (15.) - HC Verva Litvínov (12.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 1:2. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 23/10 (5+5) - Patrik Zdráhal 28/24 (11+13). Statistiky brankářů: Libor Kašík 3,29 a 91,09, Daniel Huf 3,01 a 90,88 - Denis Godla 2,60, 90,62 a dvakrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 4,98 a 85,48. Zajímavosti: - Zlín prohrál tři z posledních čtyř zápasů. - Berani doma prohráli dvakrát za sebou a z posledních šesti duelů před vlastním publikem uhráli jen dvě výhry. - Litvínov po sérii tří porážek zvítězil v neděli v Karlových Varech 3:2. - Verva venku vyhrála dva z posledních čtyř duelů. - Litvínov vyhrál pět z posledních šesti vzájemných zápasů. - Litvínovský kapitán Viktor Hübl může v nedělním domácím utkání s Libercem vyrovnat rekord domácí nejvyšší soutěže bývalého obránce Petra Kadlece s 1250 starty. Třiačtyřicetiletý centr má 1248 utkání. HC Kometa Brno (8.) - HC Energie Karlovy Vary (13.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4, 3:5. Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 25/28 (12+16) - Tomáš Mikúš 28/24 (7+17). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček 2,19, 92,38 a třikrát udržel čisté konto, Matej Tomek 2,73 a 90,02, Lukáš Klimeš 3,02 a 89,54 - Filip Novotný 2,74, 91,67 a třikrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 3,01 a 89,20. Zajímavosti: - Kometa zvítězila třikrát za sebou a neztratila ani bod. - Brňané doma vyhráli dva z posledních tří zápasů. - Karlovy Vary třikrát prohrály a získaly jediný bod. - Energie venku vyhrála jediný z uplynulých devíti duelů. - Karlovy Vary vyhrály tři z posledních čtyř zápasů. - Kapitán Komety Martin Zaťovič může sehrát 700. zápas v extralize, - Útočník Petr Koblasa z Karlových Varů může v neděli na ledě Vítkovic nastoupit k 500. utkání v domácí nejvyšší soutěži. HC Olomouc (9.) - BK Mladá Boleslav (6.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2 v prodl., 2:0. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa II 27/30 (12+18) - Pavel Kousal 28/18 (8+10). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,71, 89,45 a dvakrát udržel čisté konto - Jan Růžička 2,00, 92,31 a jednou udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,26, 91,53 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,90 a 85,71. Zajímavosti: - Olomouc prohrála čtyři z posledních pěti zápasů. - Hanáci doma dvakrát za sebou nebodovali a prohráli před vlastním publikem tři z uplynulých pěti duelů. - Mladá Boleslav dvakrát za sebou nebodovala a vyhrála jediný z posledních čtyř zápasů. - Bruslařský klub venku třikrát za sebou prohrál a nezískal ani bod. - Mladá Boleslav bodovala ve vzájemných zápasech desetkrát za sebou a z toho osmkrát vyhrála. Předehrávka 56. kola: Mountfield Hradec Králové (2.) - HC Sparta Praha (7.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2 po sam. nájezdech, 3:8. Nejproduktivnější hráči: Aleš Jergl 29/23 (9+14) - Filip Chlapík 27/34 (16+18). Statistiky brankářů: Henri Kiviaho 1,90, 92,88 a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 2,18, 91,87 a třikrát udržel čisté konto - Alexander Salák 2,67 a 90,05, Matěj Machovský 1,92, 93,55 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Hradec Králové po sérii čtyř vítězství ve středu prohrál v Liberci 1:2. - Mountfield doma prohrál jediný z posledních dvanácti zápasů. - Sparta vyhrála čtyři z uplynulých pěti duelů. - Pražané venku vyhráli třikrát za sebou při skóre 19:7 a ztratili jediný bod. - Sparta bodovala ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou a z toho pětkrát vyhrála. Další program. Neděle 12. prosince - 32. kolo: 15:00 HC Sparta Praha - HC Olomouc (vzájemný zápas: 3:4 po sam. nájezdech), HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň (2:3, 2:1), 15:30 HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec (3:2 po sam. nájezdech, 0:3), 16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary (1:4, 3:2), BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice (3:4, 3:4 v prodl.), 16:20 Motor České Budějovice - Rytíři Kladno (7:5, 3:4; ČT sport), 17:00 HC Kometa Brno - PSG Berani Zlín (3:2 v prodl., 3:5).