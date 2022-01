V extralize se odehraje třetí západočeské derby sezony a dvě předehrávky

Praha - Zcela pozměněný program oproti původnímu rozpisu nabídne v pátek hokejová extraliga. Z plánovaných šesti duelů 44. kola se nakonec vzhledem k potížím řady klubů s nákazou koronavirem odehraje pouze západočeské derby mezi Karlovými Vary a Plzní. Rychlá improvizace pak svedla dohromady Kladno a České Budějovice k předehrávce 47. kola. Vzájemný souboj z 57. kola si předehrají také hokejisté Třince a Olomouce. Vedoucí Oceláři tak mohou odskočit Hradci Králové, před nímž jsou nyní jen díky lepšímu skóre.

Karlovarští hokejisté budou bojovat o body po dlouhé herní pauze. Mužstvo Energie odehrálo poslední zápas v pátek 7. ledna, další utkání byla odložena kvůli potížím s koronavirem v klubech soupeřů. Svěřenci kouče Martina Pešouta tak nastoupí po dvou týdnech.

"Čtrnáct dní jsme nehráli zápas, byla to opravdu dlouhá pauza. Pokaždé jsme se na utkání těšili a vždy nám to - kolikrát i v den zápasu - odložili, což bylo trochu na hlavu. Věřím, že nyní už to klapne. Je to navíc derby, takže se hrozně moc těším," uvedl pro klubový web reprezentační útočník Jakub Flek.

Ve vzájemných zápasech slavil již osmkrát po sobě tým hrající v domácím prostředí. "S Plzní jsou zápasy vždy hodně kvalitní a vyhrocené, plné emocí, je to derby. Momentálně je pro nás situace trochu jiná. Budeme se hlavně snažit připravit na naši hru, na to, co jsme chtěli hrát v předchozích čtrnácti dnech, ale neměli jsme s kým. Bude pro nás důležité se vrátit do zápasového rytmu. Nesmíme dát Plzni prostor do přesilových her, které má velmi kvalitní. A musíme eliminovat jejich rychlé protiútoky,“ řekl asistent trenéra Tomáš Mariška.

Plzeň i přes sérii čtyř porážek drží čtvrté místo. Přeťala ji v neděli výhrou 4:3 v prodloužení na ledě v Chomutově proti domácímu Kladnu. "Chtěli jsme tu sérii nezdarů pochopitelně zlomit už v minulých zápasech. Tím, že jsme nyní ztráceli, tak se na nás ostatní týmy dotáhly. My se tam však samozřejmě chceme udržet a musíme nyní udělat zase šňůru výher," prohlásil zkušený útočník Tomáš Mertl.

Kladno se mělo s Jihočechy utkat původně až v neděli 30. ledna. V tabulce předposlední Rytíři se připravovali na měření sil s Brnem, ale o navýšení osmibodového náskoku, který mají na poslední Zlín, budou nakonec usilovat v bitvě s Motorem. Stejně tak se chystali Českobudějovičtí původně na zápas pod Ještědem proti Liberci. Kometa je však v karanténě, Severočeši se s ohledem na epidemickou situaci a nemocné hráče ve svém kádru domluvili s Jihočechy na odložení zápasu.

Právě Liberec byl posledním soupeřem Motoru v úterý 11. ledna v dohrávce 29. kola. Poté několik hráčů onemocnělo covidem-19 a tým musel do karantény. "Začínáme tak trochu znovu od začátku. Taková je ale realita, se kterou se musíme srovnat. Jsme profesionálové a je to naše práce," uvedl pro Českobudějovický deník kouč Jaroslav Modrý, jehož svěřenci vyhráli pět z posledních šesti zápasů.

Třinec hrál naposledy před týdnem, i bez téměř poloviny základního kádru ale porazil Zlín přesvědčivě 6:2. Trenér Václav Varaďa věří, že bude moci chybějící hráče brzy využít i v utkání. "Zda budou k dispozici už na vložený páteční duel s Olomoucí, zatím nevíme jistě," uvedl ve svém blogu Varaďa, který minule postrádal z elitní řady Růžičku i Vránu. Chyběli také obránci Musil a olympionik Marinčin.

Poslední dva zápasy se Ocelářům odložily, pauzu tak vyplnili tréninky. "Hráče aktuálně dělíme na trénincích na dvě skupiny a snažíme se postupně dohánět kondiční manko. Pořád přitom musíme brát v potaz zdraví hráčů. Někteří stále ještě pokašlávají, těžko při některých cvičeních hledají dech. Věřím ale, že nás to teď trefilo nejvíc a v dalším průběhu sezony už budeme mít imunitu pevnější," přál si Varaďa.

Obhájce titulu je v soubojích s Olomoucí tuto sezonu stoprocentní. Při obou výhrách inkasoval jen jednou (2:1 a 5:1), ale sám Varaďa po utkáních poukázal na kvalitu protivníka. "Je to houževnatý soupeř, nic nedá zadarmo," doplnil obránce Milan Doudera k síle Hanáků.

Olomoučtí zasáhli naposledy do extraligových bojů v neděli 9. ledna. Podlehli venku Kladnu 0:2, nenavázali na dvě předchozí vítězství a patří jim 12. místo. "Měli jsme obrovský problém v tom, že jsme nehráli pospolu," našel hlavní příčinu porážky trenér Jan Tomajko. O nápravu mohou Hanáci usilovat kvůli dvěma odloženým duelům až nyní.

Statistické údaje před pátečními zápasy:

Předehrávka 57. kola:

HC Oceláři Třinec (1.) - HC Olomouc (12.).

Začátek zápasu: 17:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 5:1.

Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 36 zápasů/34 bodů (15 branek + 19 asistencí) - Jan Káňa II 36/36 (13+23).

Statistiky brankářů: Marek Mazanec průměr 2,03 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,65 procenta a pětkrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 1,90, 91,50 a jednou udržel čisté konto - Jan Lukáš 2,92, 89,39 a dvakrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 1,31, 94,59 a jednou udržel čisté konto.

Zajímavosti:

- Třinec vyhrál pět z posledních sedmi zápasů.

- Oceláři doma zvítězili čtyřikrát za sebou a ztratili jen dva body.

- Olomouc čeká první zápas od 9. ledna, kdy prohrála v Chomutově s Kladnem 0:2.

- Hanáci prohráli tři z posledních pěti zápasů.

- Olomouc venku vyhrála čtyři z posledních šesti zápasů.

- Třinec vyhrál ve vzájemných zápasech třikrát za sebou a neztratil ani bod.

- Brankář Marek Mazanec z Třince může odchytat 200. zápas v extralize, útočník Ocelářů Roman Szturc by mohl v neděli proti Mladé Boleslavi sehrát 600. duel v domácí nejvyšší soutěži.

44. kolo:

HC Energie Karlovy Vary (13.) - HC Škoda Plzeň (4.).

Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport).

Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:0, 2:3.

Nejproduktivnější hráči: Tomáš Vondráček 34/28 (17+11) - Michal Bulíř 40/40 (19+21).

Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,93, 91,31 a třikrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 2,83 a 89,72 - Miroslav Svoboda 2,35 a 92,32, Dominik Pavlát 2,89 a 88,64.

Zajímavosti:

- Karlovy Vary hrály naposledy 7. ledna, kdy prohrály v Pardubicích 2:4.

- Energie prohrála tři z posledních pěti duelů.

- Doma se Energie představila naposledy 28. prosince a výhrou nad Kladnem 6:4 ukončila sérii tří porážek na vlastním ledě.

- Plzeň po sérii čtyř porážek vyhrála v neděli v Chomutově nad Kladnem 4:3 v prodloužení.

- Škoda bodovala venku v šesti z posledních osmi duelů a z toho čtyřikrát vyhrála.

- Karlovy Vary vyhrály v západočeském derby doma čtyřikrát za sebou.

- Finský obránce Patrik Parkkonen z Karlových Varů oslaví v neděli 29. narozeniny.

Předehrávka 47. kola:

Rytíři Kladno (14.) - HC Motor České Budějovice (7.).

Začátek zápasu: 18:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:7, 4:3, 2:3.

Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 38/35 (8+27) - Lukáš Pech 37/40 (15+25).

Statistiky brankářů: Landon Bow 3,43, 89,63 a jednou udržel čisté konto, David Stahl 8,18 a 78,57 - Dominik Hrachovina 2,68, 90,82 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 1,50 a 94,81.

Zajímavosti:

- Kladno třikrát za sebou bodovalo, ale prohrálo pět z posledních šesti zápasů.

- Rytíři ve svém dočasném působišti v Chomutově bodovali ve třech z posledních čtyř duelů a dvakrát z toho vyhráli.

- Motor, který byl kvůli koronavirové nákaze v týmu v karanténě, hrál naposledy 11. ledna, kdy doma porazil Pardubice 5:4.

- České Budějovice vyhrály pět z uplynulých šesti utkání.

- Motor venku vyhrál tři z posledních čtyř duelů.

- Útočník Nicolas Hlava z Kladna může v neděli na Spartě sehrát 100. zápas v extralize.

Neděle 23. ledna:

45. kolo:

15:00 HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav (5:0, 3:0),

17:00 Motor České Budějovice - Mountfield Hradec Králové (4:3, 2:3 v prodl.), HC Sparta Praha - Rytíři Kladno (3:4 po sam. nájezdech, 6:0; ČT Sport), HC Dynamo Pardubice - PSG Berani Zlín (5:1, 4:1).

Předehrávka 50. kola:

15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc (2:3 v prodl., 3:2 v prodl., 2:3 po sam. nájezdech).