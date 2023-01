V extralize se chystá prestižní souboj vedoucích Pardubic se Spartou

Praha - Souboj vedoucích Pardubic s pátou Spartou bude šlágrem úterního programu hokejové extraligy, jehož součástí budou tři zápasy tří různých kol. Vedle souboje dvou aspirantů na titul, kteří uzavřou původně vánoční 32. kolo, se představí i druhý tým soutěže Vítkovice. Ostravské hráče čeká předehrávka 41. kola v Plzni. Posledním duelem bude souboj Hradce Králové a Liberce, jenž se měl původně uskutečnit na začátku prosince. Východočeši se tehdy soustředili na Ligu mistrů.

Dynamo v neděli uspělo v Brně. Připsalo si čtvrtou výhru za sebou a bodovalo již sedmkrát v řadě. Proti Spartě už tým povede hlavní kouč Radim Rulík, jenž se vrátil z juniorského mistrovství světa. Východočeši se budou snažit odčinit domácí porážku s Pražany, na jejichž ledě ale poté dokázali také vyhrát.

"Bude to boj, perfektní zápas. Se Spartou je to tak vždy a rád proti ní hraju. Budeme hrát doma, bude zřejmě opět vyprodáno, na což se těším, a doufám, že vyhrajeme," řekl útočník David Cienciala.

Zatímco hráči Sparty berou zápas s Východočeši jako test svých schopností, pro kouče Miloslava Hořavu jde o běžné utkání. "Pro nás je to normální zápas. Teď jsme hráli s mužstvy, která se pohybují různě v tabulce, a všechna utkání byla těžká. Budeme se na to připravovat jako na každý jiný zápas. V žádném případě to není nic mimořádného," podotkl Hořava.

Například obránce Martin Jandus to ale vidí trošku jinak. "Bude to srovnání, jak na tom jsme. Ale zdá se mi, že každý zápas je těžký. Bude to hlavně o nás a našem přístupu. Máme tak silný tým, že když dobře nastavíme hlavu, můžeme porazit každého," řekl.

Na zaváhání Pardubic budou čekat Vítkovice, které se představí v Plzni. Vyhrály čtyři z posledních pěti zápasů, ve všech bodovaly a v tabulce na Dynamo ztrácejí dva body. Naplno bodovaly i ve třech posledních venkovních utkáních. Západočeši naopak dvakrát za sebou prohráli a vstřelili jen jeden gól. Plzeň se tento týden představí doma dokonce třikrát.

Podobnou bilanci jako Vítkovice má i Hradec Králové, který vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů a ve všech bodoval. Mountfield ale pouze jednou získal tři body, cíl Východočechů před soubojem s Libercem je proto jasný. "Je to pořád stejné. Bohužel se neponaučíme z některých věcí. Musíme to odstranit a začít vyhrávat už v základní hrací době. Doufejme, že jsme to rozjeli." řekl útočník Aleš Jergl, jehož týmu se vůbec nevydařil vstup do sezony.

Obdobně jako Hradec Králové na tom byl v úvodu ročníku i Liberec, aktuálně jsou ale Bílí Tygři sedmí o čtyři body před svým příštím soupeřem. V neděli sice prohráli doma v prodloužení s Českými Budějovicemi, ale dokázali bodovat v osmi z posledních devíti zápasů a šest z nich vyhráli.

"Myslím si, že momentálně hrajeme dobře. Škoda, že jsme nepotvrdili zisk bodů ze Sparty, to nás moc mrzí. Utkání jdou ale rychle po sobě a v úterý proti Hradci máme další šanci bodovat," řekl po prohře s Motorem útočník Tomáš Filippi na klubovém webu.

Program hokejové Tipsport extraligy:

Úterý 10. ledna:

Dohrávka 32. kola:

18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha (vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 po sam. nájezdech, 3:2; ČT sport).

Předehrávka 41. kola:

17:30 HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera (2:4, 4:3 v prodl., 2:3 po sam. nájezdech).

Dohrávka 27. kola:

18:00 Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec (1:2 v prodl., 6:3).