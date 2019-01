Praha - Další pokračování dostihů v čele hokejové extraligy nabídne páteční program 36. kola. Magnetem bude duel čtvrtých Vítkovic s pátým Brnem. Ostravané ztrácejí jen tři body na vedoucí Třinec, který čeká konfrontace s posledními Pardubicemi. Druhý Liberec je o dva body zpět a hostí Litvínov. Hradec Králové se představí v Plzni.

Vítkovice se na přelomu prosince a ledna dostaly do výborné formy a díky šesti výhrám z posledních sedmi kol se dotáhly na špici tabulky. Teď ale narazí na prubířský kámen, jelikož s Kometou osmkrát za sebou prohrály, z toho pětkrát na domácím ledě.

"Brno má obrovskou kvalitu. To je asi házení hrachu na zeď říkat a vypočítávat všechna ta velká jména a kvality a plusy, které v týmu Komety jsou. Bude to opět velice těžký víkend, po Brnu jedeme do Hradce. Je to dalších pět zápasů v deseti dnech. Je to trošku složitější, ale zase jsme v tempu," řekl trenér Jakub Petr, který postrádá Kurovského a Szturce.

Kometa jede ven po pěti domácích zápasech. Kouč Kamil Pokorný tomu ale nepřikládá velkou váhu. "Musíme být koncentrovaní, vyvarovat se chyb, pak je jedno, zda hrajete doma, či venku," uvedl Pokorný. S Vítkovicemi uspěl tým loni v play off. "Každý duel v této fázi soutěže je důležitý, zajímá nás každý zápas," zdůraznil Pokorný.

Brňané vypravují do Vítkovic zvláštní vlak - Kometa expres. Domácí jsou o příčku výše, ale týmy dělí šest bodů. "Víme, kolik to fanoušky stojí úsilí, rádi bychom se jim odvděčili dobrým výkonem a výhrou," přál si Pokorný. Po zranění se vrací Dočekal, trénuje už i Martin Erat a o jeho případném startu se rozhodne v pátek před cestou do Vítkovic.

Liberec po sérii šesti výher zakolísal v Hradci Králové, nyní proti Vervě touží načít novou úspěšnou šňůru. "Chceme vyhrát každý zápas, udržet se na prvním místě a do play off jít z co nejlepší pozice," uvedl pro klubový web obránce Ladislav Šmíd. Bílí Tygři chtějí odčinit nepovedený závěr z posledního duelu v Hradci Králové, kde těsně vedli, ale nakonec prohráli 1:3. "Udělali jsme nějaké chyby a asi trochu přestali hrát. Musíme makat úplně celé utkání," zdůraznil Šmíd.

Litvínov dokázal naposledy vyhrát v Brně a obhájci titulu nenechal ani bod. "Snad to bude impulz do dalších bojů jak z hlediska bodů, tak i vstřelených gólů," přál si útočník Lukáš Kašpar. Novou tváří defenzivy je Trončinský, jenž přišel z Pardubic za jiného beka Porselanda.

Plzeň se po vyřazení s Frölundou musela smířit s tím, že finále Ligy mistrů se odehraje bez její účasti. A už se plně koncentruje na domácí pole. "Chtěli bychom si ale to velké tempo z Ligy mistrů přenést i do extraligy," podotkl útočník Milan Gulaš.

Hradec Králové představuje velmi silného soka. "Plzeňští hrají podobný hokej jako my. Hodně bruslí a sráží se, navíc tam mají spoustu silných individualit, jako jsou Milan Gulaš nebo nedávno příchozí Honza Kovář," připomněl útočník Mountfieldu Matěj Chalupa.

Chomutov čeká velmi důležitý dvojboj s celky, které má bezprostředně nad sebou. V pátek hostí Zlín, v neděli míří do Karlových Varů. "Bude to pro nás extrémně náročný a důležitý víkend. Může víceméně naši sezonu ještě zachránit nebo nás zatlačit úplně dolů," vystihl asistent trenéra Jan Šťastný.

Zlín by po pěti porážkách v řadě rád navázal na výhru v nedělním kole s Pardubicemi. Jede do Chomutova, kde v první polovině soutěže prohrál 1:3. "Chomutov je sice v tabulce pod námi, ale jeho výkon se zvedá, nebude to nic jednoduchého. Naším cílem ale je urvat na severu Čech nějaké body," přál si trenér Robert Svoboda. Počítat už může se Zdeňkem Okálem i Antonínem Honejskem, na marodce zůstává obránce Gazda.

Pardubice mají devítibodové manko na Chomutov a navíc hostí lídra ligy. "Oceláři po špatném vstupu do sezony konsolidovali kádr. Mají silný tým. My se chceme prezentovat zlepšenou hrou v obraně, hrát důsledně a musíme přidat na agresivitě v osobních soubojích," řekl kouč Ladislav Lubina.

Třinec nastoupí v Pardubicích jako vysoký favorit, což ostatně dokládají i výsledky posledních tří vzájemných zápasů - 8:1, 6:1, 4:1. Jednoznačně pro Oceláře mluví i aktuální herní a psychická pohoda. "Měli jsme teď trochu nahuštěnější program, ve čtyřech dnech odehráli tři utkání, ale chceme navázat na naše poslední zápasy. Jenom bychom potřebovali více zlepšit koncovku, ale s tím se potýkáme delší dobu," uvedl třinecký trenér Marek Zadina. Hostům schází zraněný Werek.

Mladá Boleslav uspěla třikrát v řadě, sedmkrát za posledních devět utkání a stoupá tabulkou. "Tabulka je strašně vyrovnaná. Hrajeme o každý bod. Stačí jednou prohrát a můžeme být opět desátí nebo jedenáctí. Zvedáme se po příchodu nových trenérů, to je důležité. Pořád je ale na čem pracovat," zdůraznil obránce Ondřej Dlapa.

Olomoucí stále zmítá vlna proher: z uplynulých deseti kol vybojovala jediné vítězství. Hanáci se pokusí zabrat na ledě Mladé Boleslavi, odkud v minulých pěti případech ani jednou neodjeli s prázdnou. "Musíme se vrátit k poctivému bojovnému hokeji, jinak budeme prohrávat," burcoval kouč Zdeněk Moták, který vyhlíží návrat uzdravené brankářské jedničky Konráda. Dlouhodobě zraněný je Káňa, nejistý je start Škůrka a Nahodila.

Dvanácté Karlovy Vary potřebují nutně utnout sérii šesti porážek a oživit naděje na desítku, na jejíž hraně balancuje právě Sparta. Pražané však nadále patří mezi nejlépe hrající celky v arénách soupeřů.

Statistické údaje před pátečním 36. kolem Tipsport extraligy: HC Škoda Plzeň (6.) - Mountfield Hradec Králové (3.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1 po sam. nájezdech, 4:2. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 32 zápasů/35 bodů (16 branek + 19 asistencí) - Petr Zámorský 34/31 (7+24). Statistiky brankářů: Dominik Frodl průměr 1,71 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,52 procenta a třikrát udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,55 a 90,83 - Brandon Maxwell 2,04 a 92,07, Jaroslav Pavelka 2,32, 91,04 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Plzeň zvítězila ve vzájemných duelech třikrát za sebou a ztratila jediný bod. - Plzeň bodovala pětkrát za sebou, z toho čtyřikrát vyhrála. - Mountfield zvítězil pětkrát za sebou a prohrál jediný z uplynulých 11 zápasů. - Plzeň v úterý prohrála v odvetě semifinále Ligy mistrů s Frölundou 1:3 a v součtu s týden starou porážkou v Göteborgu 3:6 se rozloučila se soutěží. - Plzeňský útočník Jaroslav Kracík oslaví v pátek 36. narozeniny. - Slovenský obránce Dominik Graňák z Hradce Králové může sehrát 400. zápas v české extralize. HC Vítkovice Ridera (4.) - HC Kometa Brno (5.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 po sam. nájezdech, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 36/36 (11+25) - Petr Holík 36/39 (12+27). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 2,11, 93,71 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,37 a 93,40 - Karel Vejmelka 2,39, 91,41 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Dostál 3,00 a 85,19. Zajímavosti: - Kometa vyhrála ve vzájemných zápasech osmkrát za sebou včetně loňského čtvrtfinále (4:0 na zápasy). Ostravané uspěli naposledy 17. listopadu 2017, a to v Brně 3:1. - Vítkovice třikrát za sebou naplno bodovaly a vyhrály osm z uplynulých deseti utkání. - Kometa po sérii pěti utkání, v nichž bodovala a jen jednou z toho prohrála, podlehla v neděli doma Litvínovu 3:5. - Obránce Petr Šidlík z Vítkovic oslaví v pátek 25. narozeniny a slovinskému bekovi Blaži Gregorcovi bude ve stejný den 29 let. - Útočník Jan Hruška z Komety oslaví v neděli 33. narozeniny. BK Mladá Boleslav (7.) - HC Olomouc (8.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 36/26 (13+13) - Zbyněk Irgl 27/20 (14+6). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 2,14, 91,57 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 2,36, 90,58 a jednou udržel čisté konto - Branislav Konrád 2,23, 91,83 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,04 a 89,66. Zajímavosti: - Olomouc vyhrála ve vzájemných duelech čtyřikrát v řadě. - Mladá Boleslav zvítězila třikrát za sebou a sedmkrát z uplynulých devíti utkání. - Olomouc prohrála čtyřikrát za sebou a vyhrála jediný z uplynulých deseti duelů. - Útočník Petr Kolouch z Olomouce může sehrát 300. zápas v extralize. HC Energie Karlovy Vary (12.) - HC Sparta Praha (9.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:5, 1:3. Nejproduktivnější hráči: Jakub Flek 33/23 (13+10) - Petr Vrána 34/24 (8+16). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,71, 91,43 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kuchař 2,45 a 90,63, Jan Bednář 2,86 a 90,00 - Matěj Machovský 2,41, 92,11 a pětkrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,66, 90,69 a dvakrát udržel čisté konto, David Honzík 3,44 a 86,54. Zajímavosti: - Sparta vyhrála sedm z posledních osmi vzájemných zápasů. - Karlovy Vary prohrály šestkrát za sebou a dosáhly při této sérii jen na dva body. - Pražané po sérii čtyř zápasů bez bodu vyhráli tři z posledních pěti utkání. - Útočník Martin Kohout z Karlových Varů dnes slaví 24. narozeniny. Piráti Chomutov (13.) - PSG Berani Zlín (11.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:1, 2:3 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Vladimír Růžička mladší 34/28 (13+15) - Jiří Ondráček 35/27 (10+17). Statistiky brankářů: Justin Peters 2,54, 91,04 a dvakrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,50 a 87,29, Aleš Stezka 3,83 a 83,33, Tadeáš Dvořák 9,23 a 60,00 - Libor Kašík 3,02 a 89,41, Tomáš Štůrala 6,00 a 81,48. Zajímavosti: - Zlín vyhrál pět z posledních sedmi vzájemných duelů, poslední dva domácí zápasy s Berany ale Piráti ovládli. - Chomutov po sérii tří vítězství v neděli prohrál doma s Mladou Boleslaví 3:5. - Zlín po pěti porážkách v řadě, při kterých získal jen dva body, vyhrál v neděli na vlastním ledě nad posledními Pardubicemi 5:1. HC Dynamo Pardubice (14.) - HC Oceláři Třinec (1.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:6, 1:4. Nejproduktivnější hráči: Rostislav Marosz 36/16 (9+7) - Martin Růžička 24/25 (11+14). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 3,39, 89,07 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,41 a 88,65 - Šimon Hrubec 1,92, 93,01 a třikrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,77 a 85,71. Zajímavosti: - Třinec vyhrál ve vzájemných duelech třikrát za sebou při skóre 18:3. - Dynamo prohrálo šestkrát za sebou a vyhrálo jediný z minulých 20 utkání. - Oceláři vyhráli tři z posledních čtyř zápasů. - Pardubice se musí obejít bez útočníka Briana Ihnacaka, který si odpyká jednozápasový trest za zákrok na zlínského obránce Dalibora Řezníčka. Bílí Tygři Liberec (2.) - HC Verva Litvínov (10.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:0, 2:6. Nejproduktivnější hráči: Marek Kvapil 32/46 (17+29) - František Lukeš 35/28 (13+15). Statistiky brankářů: Roman Will 2,42, 91,38 a třikrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,71 a 90,43 - Jaroslav Janus 2,25, 92,24 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Hanuljak 2,73 a 92,86, Michael Petrásek 3,00 a 88,89. Zajímavosti: - Bílí Tygři vyhráli nad Litvínovem doma čtyřikrát za sebou, Verva v Liberci uspěla naposledy 27. listopadu 2016 po výsledku 2:1. - Liberec po sérii šesti vítězství prohrál v neděli v Hradci Králové 1:3. - Bílí Tygři drží na vlastním ledě sérii 11 vítězství, naposledy doma podlehli 27. října Spartě 4:5 po prodloužení. - Litvínov po třech utkáních bez bodu zabral v neděli v Brně (5:3). - Obránce Lukáš Derner může sehrát v neděli v Brně 700. zápas v extralize. Další program: Neděle 20. ledna - 37. kolo: 15:00 HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc (vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 1:4), HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň (2:3, 4:1), 15:30 HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha (0:2, 2:1), PSG Berani Zlín - BK Mladá Boleslav (5:3, 3:2), HC Energie Karlovy Vary - Piráti Chomutov (6:3, 3:1), 16:20 HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec (2:5, 2:5; ČT2), 17:00 Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera (4:1, 5:4 po sam. nájezdech). 1. Třinec 34 20 3 2 9 102:69 68 2. Liberec 34 19 3 3 9 117:87 66 3. Hradec Králové 35 17 6 3 9 101:82 66 4. Vítkovice 37 20 1 3 13 97:87 65 5. Brno 36 15 5 4 12 105:100 59 6. Plzeň 33 14 5 5 9 103:70 57 7. Mladá Boleslav 36 17 1 1 17 83:83 54 8. Olomouc 35 14 2 5 14 80:96 51 9. Sparta Praha 34 13 5 1 15 91:90 50 10. Litvínov 35 15 2 1 17 84:88 50 11. Zlín 35 13 2 4 16 96:102 47 12. Karlovy Vary 34 11 2 3 18 91:100 40 13. Chomutov 34 9 2 3 20 81:109 34 14. Pardubice 36 6 2 3 25 68:136 25