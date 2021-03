V extralize pokračují boje o Prezidentský pohár i čtvrtfinále

Praha - V hokejové extralize se tento týden odehrají závěrečná tři kola základní části. Úterní zápasy 50. kola nedají definitivní odpovědi na klíčové otázky ohledně nového držitele Prezidentského poháru či dalších dvou jistých účastníků čtvrtfinále play off vedle Třince a Sparty, mohou však hodně napovědět. Vedoucí Oceláři budou hájit jednobodový náskok před Pražany doma proti Litvínovu, Sparta se představí na ledě Českých Budějovic.

Třinečtí po povedeném období v posledních dvou zápasech nebodovali. A hlavně nedělní porážka 2:4 na Spartě je mrzela, neboť hodně zdramatizovala boj o prvenství v tabulce. "Jsme z prohry všichni zklamaní, ale máme před sebou tři zápasy, máme jeden bod náskok před Spartou a máme to ve svých rukou. Hodíme to za hlavu a připravíme se na úterní zápas, kdy se po delší době představíme doma," prohlásil trenér Václav Varaďa.

Litvínov za poslední čtyři zápasy neztratil ani bod, s Oceláři ale ještě v sezoně nebodoval. Dva body chybí Severočechům na kýženou desítku, byť je zřejmé, že o předkolo již nepřijdou. "Poslední měsíc se snažíme hrát play off hokej, abychom byli důslední v obraně a v soubojích. Pro nás je velmi důležité, že vyhráváme. Chceme jít do desítky, bohužel nám nenahrávají výsledky ostatních týmů," řekl kouč Vladimír Országh.

Poslední České Budějovice doma prohrály osmkrát za sebou a se Spartou dosud v sezoně nebodovaly. Úternímu utkání dodá slavnostní nádech připomínka 70 let od zisku jediného mistrovského titulu, který Jihočeši oslavili 6. března 1951. Motor se proti Spartě představí v dobových černo-oranžových dresech bez reklam.

Sparta chce v Českých Budějovicích uspět, aby se udržela ve hře o Prezidentský pohár. "Chceme se o něj poprat, tu bitvu ještě nevzdáváme. Sice to nemáme ve svých rukou, ale budeme se snažit ve všech zápasech předvést stoprocentní výkony, abychom měli ještě šanci s pořadím trochu zamíchat," řekl útočník Vladimír Sobotka.

Zajímavý souboj se odehraje mezi třetí Mladou Boleslaví a pátým Hradcem Králové, které dělí dva body. V neděli ani jeden z nich nebodoval. "Náš výkon nebyl vůbec dobrý. Chyběl nám důraz v osobních soubojích a hra do těla, taková ta fyzická práce," vyjádřil nespokojenost s výkonem v Litvínově (3:6) mladoboleslavský kouč Radim Rulík.

Východočeši prohráli doma s Brnem 1:4. "Čeká nás důležitý zápas, v němž budeme muset podat maximální výkon. Chceme do té čtyřky, motivace je velká. Musíme k tomu přistoupit zodpovědně, hrát bez chyb a celý zápas," řekl obránce Richard Nedomlel.

Těžit z toho, že jeden z těchto týmů odejde jako poražený, může čtvrtý Liberec v Karlových Varech. Devátí Západočeši mohou stále pomýšlet na první osmičku, aby předkolo rozehráli doma. Na Brno mají tříbodové manko.

"Zbývají nám do konce ještě tři zápasy a my chceme všechny vyhrát. Naším cílem je jednoznačně udržení postavení v elitní čtyřce," prohlásil liberecký brankář Jaroslav Pavelka.

Ve hře o automatickou účast ve čtvrtfinále je ale stále i šestá Plzeň, byť její situace není při pětibodové ztrátě na Bílé Tygry jednoduchá. Zvýšit své šance se Indiáni pokusí proti Zlínu. "Čekají nás ještě tři zápasy, ve kterých se může stát cokoliv. Hrajeme dvakrát doma, takže se samozřejmě o tu čtyřku ještě porveme. Hlavně už se ale chceme připravovat na play off," prohlásil zkušený útočník Milan Gulaš.

Předposlednímu Zlínu v neděli skončí sezona. Motivace tak klesá, play off Beranům už uteklo. "Chceme dohrát soutěž se ctí," řekl asistent trenéra Martin Hamrlík. Chybět bude vedle jiných i Šlahař, který utrpěl s Vítkovicemi otřes mozku.

Vítkovicím se po páteční prohře v Plzni vzdálila šance na postup na osmé místo, ale v sázce je ještě devět bodů a ztráta je zatím čtyřbodová. "Až takhle nad tím neuvažujeme. Jdeme zápas od zápasu, čekají nás Pardubice, chceme uspět a podat kvalitní výkon," prohlásil asistent Radek Philipp, který stále v roli kouče zaskakuje za nemocného Miloše Holaně. Ten by se mohl na střídačce objevit v pátek v Olomouci.

Hráči Dynama v neděli zabrali po čtyřech zápasech bez bodu. "Spadl nám kámen ze srdce, potřebovali jsme výhru jako sůl. Porážek teď bylo dost. Zbývají tři zápasy, doufám, že jsme se nastartovali a formu budeme zase stupňovat před play off," uvedl obránce Jakub Nakládal.

Kometu čeká Olomouc, poslední sok v základní části, který je v tabulce pod ní. "Olomouc je nevyzpytatelný tým, co dokázal vyhrát na Spartě a umí protivníky potrápit. Duel je potřeba brát s respektem, nesmíme nic podcenit. Pokud chceme vyhrát, musíme se držet herního plánu a strategie, která nám v posledních zápasech vychází," řekl asistent trenéra Jan Zachrla. Do tréninku se zapojují marodi, a to včetně Klepiše.

Hanáci skončí bez ohledu na zbývající výsledky dvanáctí a mohou hlavně vyladit svou hru na vyřazovací boje. "Snažíme se pracovat na přesilovkách. Zatím jejich složení pořád trochu měníme a nedaří se nám to najít. Ale věřím, že usilovnou prací to ještě změníme. Vysněného soupeře do play off nemám," konstatoval trenér Zdeněk Moták.

Statistické údaje před úterními zápasy 50. kola Tipsport extraligy:

Madeta Motor České Budějovice (v tabulce 14.) - HC Sparta Praha (2.).

Začátek zápasu: 17:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:5, 1:2, 2:6.

Nejproduktivnější hráči: Zdeněk Doležal 48 zápasů/33 bodů (17 branek + 16 asistencí) - Michal Řepík 49/50 (25+25).

Statistiky brankářů: Jan Strmeň průměr 3,08 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 89,60 procenta, Marek Čiliak 4,14 a 86,73 - Matěj Machovský 2,25, 91,35 a pětkrát udržel čisté konto, Alexander Salák 1,80 a 93,44, Jakub Neužil 2,27 a 90,00.

Zajímavosti:

- České Budějovice třikrát za sebou nebodovaly a vyhrály jediný z posledních devíti duelů.

- Motor doma osmkrát za sebou prohrál a nezískal ani bod.

- Sparta venku pětkrát za sebou vyhrála a devětkrát v řadě bodovala, přičemž jen dvakrát z toho prohrála.

- Pražané prohráli tři z posledních šesti duelů po předchozí šňůře devíti vítězství.

- České Budějovice nastoupí v retro dresech a připomenou si 70. výročí od zisku jediného mistrovského titulu, který získaly 6. března 1951.

HC Škoda Plzeň (6.) - PSG Berani Zlín (13.).

Začátek zápasu: 17:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 7:5, 1:2, 0:2.

Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 44/48 (15+33) - Antonín Honejsek 37/27 (7+20).

Statistiky brankářů: Dominik Frodl 2,55, 91,08 a dvakrát udržel čisté konto, Dominik Pavlát 2,24, 92,91 a dvakrát udržel čisté konto - Libor Kašík 3,08, 91,53 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Huf 3,13, 90,89 a jednou udržel čisté konto, Michal Kořének 4,34 a 86,54.

Zajímavosti:

- Plzeň po sérii čtyř porážek bez zisku třikrát za sebou bodovala a z toho dvakrát vyhrála.

- Škoda doma dvakrát za sebou zvítězila a na vlastním ledě prohrála jediný z posledních osmi duelů.

- Zlín pětkrát za sebou prohrál a získal jediný bod. Vyhrál jediný z uplynulých dvanácti duelů.

- Berani venku prohráli šestkrát v řadě a dosáhli na jediný bod.

- Zlín vyhrál čtyři z posledních pěti vzájemných duelů.

- Obránce Jakub Ferenc ze Zlína může sehrát 200. zápas v extralize.

- Útočník Lukáš Vopelka ze Zlína v úterý oslaví 25. narozeniny.

HC Oceláři Třinec (1.) - HC Verva Litvínov (11.).

Začátek zápasu: 17:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 6:3, 4:2, 2:1.

Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 49/60 (18+42) - Patrik Zdráhal 48/32 (11+21).

Statistiky brankářů: Jakub Štěpánek 2,43, 90,07 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,25 a 89,68 - Denis Godla 2,49, 91,40 a čtyřikrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 2,52 a 88,33.

Zajímavosti:

- Třinec se vrací domů po sérii pěti utkání venku poprvé od 17. února. Po sérii pěti vítězství bez ztráty dvakrát za sebou nebodoval.

- Oceláři doma vyhráli osmkrát za sebou a ztratili jediný bod.

- Litvínov vyhrál čtyřikrát v řadě a neztratil ani bod. Je to jeho nejdelší úspěšná série v sezoně.

- Verva venku třikrát za sebou naplno bodovala.

- Třinec vyhrál šestnáct z uplynulých sedmnácti vzájemných zápasů.

- Útočník Matěj Stránský z Třince může sehrát 100. zápas v extralize.

- Kanadský útočník Aaron Irving z Litvínova ve středu oslaví 25. narozeniny.

BK Mladá Boleslav (3.) - Mountfield Hradec Králové (5.).

Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport).

Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:2, 4:3, 2:3 po sam. nájezdech.

Nejproduktivnější hráči: David Šťastný 48/49 (24+25) - Radek Smoleňák 48/31 (18+13).

Statistiky brankářů: Jan Růžička 2,26, 91,38 a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,40 a 91,28 - Štěpán Lukeš 2,21, 92,18 a jednou udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,30, 91,63 a dvakrát udržel čisté konto.

Zajímavosti:

- Mladá Boleslav prohrála čtyři z posledních šesti zápasů.

- Bruslařský klub doma vyhrál tři z uplynulých čtyř duelů.

- Hradec Králové, který prohrál tři z uplynulých šesti utkání, se představí venku po sérii čtyř domácích duelů.

- Mountfield mimo svůj led zvítězil ve dvou z uplynulých tří duelů.

- Mladá Boleslav ve vzájemných soubojích bodovala šestkrát za sebou a z toho pětkrát vyhrála.

HC Energie Karlovy Vary (9.) - Bílí Tygři Liberec (4.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:3, 3:7, 3:4.

Nejproduktivnější hráči: Jakub Flek 46/33 (16+17) - Michal Birner 47/41 (13+28).

Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,97, 90,70 a dvakrát udržel čisté konto, Patrik Hamrla 3,94 a 88,14, Vladislav Habal 3,85 a 86,95, Adam Horák 5,00 a 86,49 - Petr Kváča 2,10, 92,45 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,06, 91,32 a jednou udržel čisté konto.

Zajímavosti:

- Karlovy Vary prohrály tři z uplynulých čtyř zápasů a získaly jen tři body.

- Energie doma třikrát za sebou vyhrála a čtyřikrát v řadě bodovala.

- Liberec vyhrál jen dva z minulých pět zápasů.

- Bílí Tygři venku po předchozí sérii sedm výher dvakrát za sebou prohráli.

- Liberec vyhrál tři z posledních čtyř vzájemných duelů.

- Útočník Michal Birner z Liberce v úterý oslaví 35. narozeniny.

HC Vítkovice Ridera (10.) - HC Dynamo Pardubice (7.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:5, 3:4, 0:3.

Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 45/41 (21+20) - Anthony Camara 42/34 (20+14).

Statistiky brankářů: Daniel Dolejš 2,56, 91,68 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 2,64, 91,15 a dvakrát udržel čisté konto - Milan Klouček 2,89 a 90,84, Pavel Kantor 2,55, 90,64 a jednou udržel čisté konto, Konstantin Barulin 3,28, 89,91 a jednou udržel čisté konto.

Zajímavosti:

- Vítkovice vyhrály pět z posledních šesti zápasů a ztratily jen tři body.

- Ostravané doma třikrát za sebou zvítězily a neztratily ani bod.

- Pardubice v neděli doma porazily České Budějovice a zabraly po sérii čtyř porážek bez bodového zisku.

- Dynamo venku dvakrát za sebou nebodovalo a prohrálo tři z posledních čtyř duelů.

- Pardubice ve vzájemných duelech vyhrály čtyřikrát za sebou a neztratily ani bod.

HC Kometa Brno (8.) - HC Olomouc (12.).

Začátek zápasu: 18:00.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:1, 4:1, 1:2 v prodl.

Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 43/62 (29+33) - Jan Káňa II 45/25 (12+13).

Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,70, 91,39 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Jekel 2,98 a 92,11, Lukáš Klimeš 2,64, 92,08 a jednou udržel čisté konto - Branislav Konrád 2,58, 91,60 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,99 a 90,93.

Zajímavosti:

- Kometa pětkrát vyhrála bez ztráty a bodovala sedmkrát v řadě, přičemž jen jednou prohrála.

- Brňané doma po sérii sedmi porážek bez zisku třikrát za sebou naplno bodovali.

- Olomouc dvakrát za sebou vyhrála a prohrála jen dva z posledních šesti zápasů.

- Hanáci venku čtyřikrát v řadě bodovali a z toho třikrát vyhráli.

- Kometa vyhrála pět z posledních sedmi vzájemných zápasů.

- Brankář Michael Schnattinger z Komety dnes slaví 17. narozeniny. útočníkovi Petru Holíkovi bude ve středu 29 let.

Tabulka:

1. Třinec 49 30 4 5 10 178:123 103 2. Sparta Praha 49 30 3 6 10 180:111 102 3. Mladá Boleslav 49 23 6 7 13 156:119 88 4. Liberec 49 22 8 5 14 141:112 87 5. Hradec Králové 49 25 4 3 17 134:117 86 6. Plzeň 49 21 6 7 15 149:125 82 7. Pardubice 49 20 6 4 19 130:137 76 8. Brno 49 19 5 5 20 140:139 72 9. Karlovy Vary 49 16 8 5 20 139:165 69 10. Vítkovice 49 18 4 6 21 120:135 68 11. Litvínov 49 15 8 5 21 123:138 66 12. Olomouc 49 14 5 5 25 101:141 57 13. Zlín 49 10 3 4 32 103:166 40 14. České Budějovice 49 6 4 7 32 123:189 33