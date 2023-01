V extralize pokračuje přetahovaná v čele tabulky, ale i na jejím chvostu

Praha - Pokračování přetahované v čele hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Vítkovicemi nabídne páteční 35. kolo. Vedoucí Dynamo, jež má k dobru dva body, přivítá Karlovy Vary, Ostravané se představí v Českých Budějovicích. Vyrovnaná je i situace na chvostu tabulky, kde poslední Kladno dělí od desáté Energie pouze tři body. Atraktivní duel nabídnou Sparta s Libercem, tedy zápas dvou týmů, které se snaží dotáhnout do první čtyřky. Sérii pěti porážek se již bez odvolaného kouče Ladislava Čiháka pokusí utnout Mladá Boleslav - doma vyzve Brno.

Pardubičtí mají pátečnímu soupeři co vracet, v říjnu mu podlehli 2:4 a na dlouhou dobu to byl pro ně také jediný zápas doma, v němž nebodovali. "U nich už jsme vyhráli, doufám, že se nám to povede i doma. Je to bruslivý tým, který nedá nic zadarmo, čeká nás hodně osobních soubojů a my je budeme muset vyhrávat. Je to nepříjemný soupeř, kterého nesmíme podcenit. Musíme hrát svou hru. Věřím, že to zvládneme," řekl obránce Michal Hrádek.

Západočeši se zvedli. Po sérii čtyř utkání bez zisku naopak za dvě poslední kola neztratili. "Je to super. Říkali jsme si to už před prvním domácím zápasem, že chceme hrát naši hru a jsem strašně rád, že se nám to teď ty dvě utkání dařilo a doufám, že se nám to bude dařit dál. Nekoukáme na žádnou sérii, chceme hrát naši hru proti jakémukoliv soupeři. Budeme se snažit hrát pořád stejně a uhrát tři body," konstatoval útočník Filip Koffer.

Jihočeši po dvou tříbodových výhrách, které vybojovali záhy poté, co Jaroslava Modrého nahradil v roli hlavního kouče David Čermák, v dalších dvou duelech nebodovali. Před Kladnem jsou o jediný bod. "Za to, kde jsme, si můžeme sami. Nikdo nám z toho ven nepomůže, musíme prostě sami. Nestane se, že někdo přijde a vytáhne nás z toho," uvedl zkušený útočník Lukáš Pech.

Vítkovice odehrají následující tři utkání venku. Sérii začnou v Českých Budějovicích, se kterými vyhrály oba zápasy v sezoně. Pokaždé o gól. "Budějovice jsou doma silné a mají kvalitu i zkušenost v útoku, především v první formaci, která dokáže rozhodovat zápasy," upozornil trenér ostravského týmu Miloš Holaň. "Navíc Motor odehrál velice dobře minulý zápas na Spartě a prohrál až v poslední minutě," připomněl.

Sparta pokračuje přes náročný program v dobré pohodě i po návratu ze Spenglerova poháru, kde hrála finále. "Gólmani nás drží, zlepšili jsme nejen obranu, ale začali hrát i více týmově. A změny se odrazily na naší hře i výsledcích. Věříme si, hrajeme více týmověji a hokej nás baví. Tlačíme se do branky, snažíme se více střílet a nohy se nám začaly hýbat. Padají nám góly a vyhráváme," uvedl útočník Vladimír Sobotka. Novou posilou Pražanů je reprezentační útočník Pavel Kousal

Bílí Tygři jako by se po výsledkově velmi nepřesvědčivém období dostávali zase do pohody a zvyšovali obrátky. Z posledních sedmi utkání nebodovali jen v Třinci a pětkrát slavili úspěch. "Potřebujeme dál vyhrávat a naplno bodovat, abychom si připravili co nejlepší pozici pro play off," řekl útočník Jaroslav Vlach.

Mladá Boleslav je po středečním Čihákově odvolání zatím bez nového kouče. A pravděpodobně i proti Brnu povedou tým dosavadní asistent Petr Haken s trenérem juniorů Václavem Pletkou. Po hráčských výměnách se budou hru Bruslařů snažit oživit útočníci Kelly Klíma, Daniel Přibyl a David Dvořáček.

Brno sérii porážek ukončilo v úterý. Kometa po čtyřech neúspěších zdolala Litvínov 3:1. "Věřím, že se od toho můžeme odrazit. Každý z nás chce být úspěšný. Tenhle tým má potenciál být v tabulce úplně jinde," věří slovenský útočník Kristián Pospíšil.

Třinec vyhrál šest z posledních sedmi kol a zvítězil i v obou vzájemných zápasech s Litvínovem. I když Verva prohrála čtyřikrát za sebou a od posledního Kladna ji dělí jen dva body, zní z tábora Ocelářů slova respektu.

"V tabulce jsou sice nízko, ale nepodceníme je. Herně jsou výborní, hlavně bruslařsky jsou zdatní. Je to nepříjemný soupeř," řekl třinecký útočník Patrik Hrehorčák. "Nejdůležitější ale bude, abychom se soustředili na svou hru a plnili, co máme. Teď jsme se herně zvedli a potřebujeme v tom pokračovat," zdůraznil Hrehorčák.

Severočeši si během povedeného období od začátku prosince do Vánoc připsali pět výher v šesti zápasech, nestačili pouze na Pardubice (0:1). Jenže od té doby si za další čtyři utkání připsali jediný bod a vstřelili celkem jen pět gólů.

Olomouc se po třech vystoupeních bez bodu propadla tabulkou na šesté místo. Cestu zpět mezi elitní kvarteto mohou Hanáci zahájit proti poslednímu Kladnu. "Ukážeme si věci, které jsme pokazili, abychom se jich příště vyvarovali. V pátek je další zápas, musíme potrénovat a zapomenout na to," uvedl útočník Jakub Orsava.

Rytířům přeťala třízápasovou vítěznou sérii úterní porážka doma s Plzní (3:4). "Tři zápasy jsme tomu šli naproti, teď se to zase vrátilo tam, kde to bylo. Děláme zbytečné chyby. A detaily, které jsme dodržovali o malinko víc, čímž se přetočilo štěstí na naši stranu, jsme si také nepomohli. Musíme tak hrát pořád, nejen pár zápasů. Dokud se to nenaučíme dělat zápas od zápasu, vyhrávat nebudeme. Příště si musíme pohlídat začátek," podotkl útočník Tomáš Plekanec.

Statistické údaje před pátečními zápasy 35. kola hokejové Tipsport extraligy: HC Oceláři Třinec (3.) - HC Verva Litvínov (11.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 2:1 v prodl.. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 33 zápasů/38 bodů (19 branek + 19 asistencí) - Šimon Stránský 34/28 (7+21). Statistiky brankářů: Marek Mazanec průměr 1,71 branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,38 procenta a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,57 a 89,41 - Šimon Zajíček 2,59 a 91,27, Denis Godla 3,32 a 89,93. Zajímavosti: - Třinec vyhrál šest z posledních sedmi zápasů. - Oceláři doma zvítězili třikrát za sebou a neztratili ani bod. - Litvínov po sérii čtyř vítězství čtyřikrát za sebou prohrál a získal jediný bod. - Verva prohrála venku šest z uplynulých sedmi duelů. - Třinec ve vzájemných zápasech vyhrál šestkrát za sebou a ztratil jen dva body. Litvínov uspěl naposledy 4. března 2021, kdy zvítězil v Třinci 3:2. HC Motor České Budějovice (13.) - HC Vítkovice Ridera (2.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3 po sam. nájezdech, 3:4. Zajímavosti: Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 33/30 (7+23) - Dominik Lakatoš 33/32 (13+19). Statistiky brankářů: Jan Strmeň průměr 2,30, 92,49 a jednou udržel čisté konto, Dominik Hrachovina 2,95, 89,88 a jednou udržel čisté konto - Aleš Stezka 2,25, 92,19 a třikrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 2,56 a 91,67. Zajímavosti: - České Budějovice dvakrát za sebou nebodovaly a prohrály čtyři z posledních šesti duelů. - Motor doma vyhrál dva z uplynulých čtyř duelů. - Vítkovice prohrály tři z posledních pěti utkání, ale jen jednou z toho vyšly naprázdno. - Ostravané venku prohráli dva z posledních tří zápasů. - Vítkovice vyhrály ve vzájemných zápasech třikrát za sebou a šestkrát z posledních sedmi duelů. - Brankář Aleš Stezka z Vítkovic v pátek oslaví 26. narozeniny. - Útočník Vojtěch Tomeček z Českých Budějovic může v neděli v Liberci sehrát 400. zápas v extralize. - Vítkovice se musí ve třetím zápase za sebou obejít bez distancovaných útočníka Marka Kaluse a obránce Lukáše Kováře. Kalus má za faul na mladoboleslavského útočníka Tomáše Šmerhu stopku na čtyři duely, Kovář dostal za zákrok na stejného hráče trest na tři utkání. BK Mladá Boleslav (12.) - HC Kometa Brno (9.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 3:1. Nejproduktivnější hráči: Pavel Kousal 29/22 (10+12) - Petr Holík 33/33 (7+26). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 2,04 a 92,47, Filip Novotný 2,16, 92,28 a dvakrát udržel čisté konto - Dominik Furch 2,60, 91,55 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,92, 91,35 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mladou Boleslav vedou po odvolání trenéra Ladislava Čiháka dočasně jeho dosavadní asistent Petr Haken s hlavní kouč juniorů Václav Pletka. - Bruslařský klub pětkrát za sebou prohrál a získal jediný bod. Z posledních deseti zápasů vyhrál pouze jednou. - Mladá Boleslav doma dvakrát za sebou nebodovala a vyhrála z posledních pěti duelů na vlastním ledě jen jednou. - Kometa po sérii čtyři porážek v úterý doma porazila Litvínov 3:1. Naplno bodovala poprvé po 14 duelech, z nichž jen dvakrát zvítězila. - Brňané venku osmkrát za prohráli a získali jediný bod. Naposledy mimo svůj led uspěli 30. října loňského roku, kdy vyhráli v Kladně 5:3. - Bruslařský klub ve vzájemných zápasech vyhrál dvakrát za sebou a třikrát z uplynulých čtyř duelů. HC Dynamo Pardubice (1.) - HC Energie Karlovy Vary (10.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 3:1. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Radil 29/27 (10+17) - Tomáš Rachůnek 33/22 (5+17). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 1,37, 94,61 a třikrát udržel čisté konto, Roman Will 2,00, 92,87 a třikrát udržel čisté konto - Vladislav Habal 2,24, 91,79 procenta a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,16, 89,51 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Pardubice bodovaly pětkrát za sebou a z toho čtyřikrát vyhráli. - Dynamo doma vyhrálo tři z posledních čtyř zápasů. - Karlovy Vary po sérii čtyř porážek podruhé za sebou naplno bodovaly. - Energie venku prohrála tři z posledních čtyř utkání. - Pardubice, které loni vyřadily Karlovy Vary v předkole play off po výhře 3:0 na zápasy, vyhrály čtyři uplynulých pěti vzájemných soubojů. - Útočník Adam Musil z Pardubic může v neděli v Brně sehrát 200. zápas v extralize. - Obránce Lukáš Půlpán z Karlových Varů může v neděli proti Vítkovicím nastoupit k 600. duelu v extralize a další zadák Energie Tomáš Havlín k 200. utkání v domácí nejvyšší soutěži. - Finský obránce Joona Huttula z Karlových Varů v sobotu oslaví 26. narozeniny. HC Olomouc (6.) - Rytíři Kladno (14.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:0, 2:5. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa 31/25 (10+15) - Tomáš Plekanec 33/28 (7+21). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,01, 93,14 a pětkrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,04, 92,74 a třikrát udržel čisté konto - Landon Bow 3,47 a 89,12, Adam Brízgala 3,04 a 91,25. Zajímavosti: - Olomouc třikrát za sebou prohrála a nezískala ani bod. - Hanáci prohráli dva z posledních tří zápasů. - Kladno po sérii tří výher v úterý doma podlehlo Plzni 3:4. - Rytíři venku třikrát za sebou bodovali a z toho dvakrát vyhráli. - Olomouc vyhrála šest z posledních osmi zápasů. - Obránce Lukáš Mareš z Olomouce se může vrátit do sestavy Olomouce po odpykání disciplinárního trestu za faul na útočníka Filipa Přikryla z Českých Budějovic, který mu byl zkrácen ze tří na dva zápasy. HC Sparta Praha (5.) - Bílí Tygři Liberec (7.). Začátek zápasu: 18:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:0, 3:1. Nejproduktivnější hráči: Roman Horák 32/25 (10+15) - Oscar Flynn 33/23 (12+11). Statistiky brankářů: Jakub Kovář 2,09, 92,14 a pětkrát udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,66 a 89,16 - Petr Kváča 2,14, 92,30 a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 2,98, 90,84 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta naplno bodovala třikrát za sebou a vyhrála 11 z posledních 12 duelů. - Pražané doma zvítězili šestkrát za sebou a neztratili ani bod. - Liberec vyhrál čtyři z posledních pěti utkání. - Bílí Tygři venku prohráli dva z uplynulých tří zápasů. - Sparta, která loni vyřadila Liberec ve čtvrtfinále po výhře 4:1 na zápasy, vyhrála sedm z posledních osmi vzájemných soubojů. - Útočník Pavel Kousal, který posílil Spartu z Mladé Boleslavi, může sehrát 300. zápas v extralize. - Forvard Adam Najman z Liberce oslaví v sobotu 22. narozeniny. - Útočník Jaroslav Vlach z Liberce může v neděli proti Českým Budějovicím sehrát 500. zápas v extralize. Neděle 8. ledna - 36. kolo: 15:30 HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav (vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4, 4:6), HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera (4:5, 2:4), 16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Motor České Budějovice (6:1, 1:4), Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc (0:3, 0:5), HC Sparta Praha - Rytíři Kladno (5:2, 5:1), 17:00 HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice (4:3 v prodl., 3:4 po sam. nájezdech), 17:20 HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň (3:2, 1:2; ČT sport).