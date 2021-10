V extralize pokračuje boj o pozici lídra mezi Třincem a Pardubicemi

Praha - Hokejisty Třince a Pardubic čeká v pátek další pokračování přetahované o průběžné vedení v extraligové tabulce. Vedoucí Oceláři se v pátečním programu pěti zápasů 16. kola představí v Českých Budějovicích, Dynamo čeká nelehký úkol v Plzni. Atraktivní souboj nabídne střet mezi Hradcem Králové a Libercem, který prozatím zůstává daleko za očekáváním. O výhru, na níž čekají už měsíc, zabojují hráči posledního Zlína, kteří změří síly s domácím Litvínovem.

Jihočechům proti úřadujícím šampionům opět pomůže zkušený útočník Jiří Novotný, s nímž se vedení Motoru dohodlo na prodloužení kontraktu o další zápas. I proto, že z marodů se do hry prozatím nikdo nevrátí. Martin Beránek sice trénuje, ale v pátek v sestavě ještě nebude. Trio Vondrka, Toman a Venkrbec bude scházet déle, se zraněním čelisti se léčí brankář Strmeň.

Třinec se vítězstvím v derby ve Vítkovicích vyhoupl do čela tabulky o skóre před Pardubice, vedení však bude hájit ve šňůře čtyř venkovních zápasů, kterou zahájil ve středu v Ostravě. "Před sérii zápasů venku je výhra v derby pomoc," pochvaloval si trenér Václav Varaďa, jehož tým dvanáctkrát v řadě bodoval.

Plzeň prokázala obratem v úterý proti Spartě posílenou sebedůvěru, k ní Indiánům pomohly výsledky z poslední doby. Včetně výhry nad Pražany si Západočeši připsali šest úspěchů z posledních sedmi utkání. "Parádního obratu proti strašně silnému soupeři si obrovsky vážíme a snad budeme dobře pokračovat," uvedl asistent trenéra Miloš Říha mladší.

Pardubičtí si užívají pozici v nejvyšším patře tabulky, kde jsou za Třincem jen kvůli horšímu skóre. "Hrajeme na špici, o první místo, a plno kluků to nějakou dobu nepamatuje. Všichni lidi kolem týmu od rolbaře po šéfa jsou nadšení a doufejme, že to bude pokračovat dále," přál si brankář Dominik Frodl.

Vítkovice trápí žalostná koncovka a s průměrem 1,67 vstřelených gólů na utkání jsou zdaleka nejslabší. Devětkrát po sobě nedokázaly v zápase vstřelit více než dva góly. "Vím, že se často opakujeme a říkáme to po každém utkání, ale ta nízká produktivita sráží naše výkony. Musíme udělat maximum, abychom to proti Kladnu protrhli," řekl vítkovický kouč Miloš Holaň.

Rytíři úspěšně zvládnutými nájezdy na ledě Sparty utnuli sérii pěti porážek. "V naší situaci to jsou zlaté body," připomněl kouč David Čermák nelichotivé postavení Jaromíra Jágra a spol. na předposledním místě.

Hradec Králové sice neuspěl v Českých Budějovicích, ale vedoucí duo má "na dostřel", zaostává jen o tři body. "Poslední zápas to od nás nebyl úplně ideální výkon, teď v pátek to budeme chtít nastartovat a zase se vrátit na vítěznou vlnu. Liberec hraje dlouhodobě nahoře, mají výborný tým, jen se jim zatím nepovedlo najít tu optimální vlnu. Pořád je to ale skvělý tým a my určitě nic nepodceníme," řekl útočník Jakub Lev.

Liberec za poslední tři utkání získal jen dva body a během této série dali jeho hráči pouhé tři branky. I proto to mají zatím Bílí Tygři výrazně blíže ke spodnímu konci tabulky než k její špici.

"V minulých sezonách jsme to měli opačně, teď to padlo na nás a vyžíráme si to. Doufám, že to konečně zlomíme a zvedneme se. Naše produktivita je žalostná, vyhrabat se z toho dá ale jen tvrdou prací," zdůraznil v rozhovoru pro klubový web kapitán Severočechů Petr Jelínek.

Litvínov po dvou vystoupeních bez zisku jediného bodu minule zabral a v podkrušnohorském souboji přetlačil Karlovy Vary. Nyní bude mít tým možnost vzdálit se dnu tabulky v přímém souboji s posledním Zlínem, který prohrál osmkrát za sebou a šestkrát v řadě nebodoval.

Statistické údaje před pátečními zápasy 16. kola Tipsport extraligy: HC Vítkovice Ridera (13.) - Rytíři Kladno (14.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:1. Nejproduktivnější hráči: Rostislav Marosz 12 zápasů/7 bodů (2 branky + 5 asistencí) - Tomáš Plekanec 14/14 (4+10). Statistiky brankářů: Aleš Stezka průměr 2,32 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,16 procenta a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,67 a 89,22 - Landon Bow 3,58 a 89,58, David Stahl 9,00 a 76,92. Zajímavosti: - Vítkovice čekají na plný bodový zisk šest zápasů, z nichž dva vyhrály v prodloužení a čtyřikrát vyšly naprázdno. - Ostravané doma ze tří zápasů v této sezoně vyhráli jeden a získali jen dva body. - Kladno po sérii pěti porážek vyhrálo v neděli na Spartě 4:3 po samostatných nájezdech a bodovalo podruhé za sebou. - Vítkovice ve vzájemných zápasech dvakrát za sebou vyhrály a neztratily ani bod. - Do sestavy Kladna se mohou po odpykání dvouzápasových disciplinárních trestů vrátit obránci Marek Baránek a Jakub Suchánek. - Kladenský útočník Adam Kubík dnes slaví 23. narozeniny, trenérovi Rytířů David Čermákovi bude v sobotu 51 let. Motor České Budějovice (7.) - HC Oceláři Třinec (1.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 0:4. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 14/17 (6+11) - Martin Růžička 14/17 (8+9). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina 3,01 a 89,51, Jan Strmeň 5,45 a 83,33 - Marek Mazanec 1,69, 93,66 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,44 a 90,00. Zajímavosti: - Motor bodoval třikrát za sebou a z toho dvakrát vyhrál. - České Budějovice doma vyhrály jen dva z posledních šesti zápasů. - Oceláři bodovali dvanáctkrát za sebou a z toho devětkrát zvítězili. - Třinec venku bodoval pětkrát v řadě a z toho čtyřikrát vyhrál. - Oceláři s Českými Budějovicemi od minulé sezony, před kterou se Motor po sedmi letech vrátil do extraligy, bodoval ve všech pěti zápasech a z toho čtyřikrát vyhrál. HC Verva Litvínov (11.) - PSG Berani Zlín (15.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:2. Nejproduktivnější hráči: Patrik Zdráhal 14/14 (6+8) - Tomáš Mikúš 14/11 (3+8). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,60, 90,57 a jednou udržel čisté konto, Šimon Zajíček 5,28 a 83,13 - Libor Kašík 3,53 a 90,79, Daniel Huf 3,75 a 90,00. Zajímavosti: - Litvínov v neděli porazil Karlovy Vary 4:3 a zabral po čtyřech domácích porážkách za sebou. - Verva vyhrála jen tři z posledních dvanácti zápasů. - Zlín prohrál osmkrát za sebou a dosáhl na jediný bod. Naprázdno vyšel šestkrát v řadě. - Venku Berani prohráli pětkrát v řadě. - Litvínov vyhrál čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. - Útočník Pavel Kubiš si musí ještě odpykat tři duely ze čtyřzápasového disciplinárního trestu. - Slovenský brankář Denis Godla z Litvínova může v neděli v Liberci odchytat 100. zápas v české extralize. - Asistent trenéra Litvínova Václav Sýkora v neděli oslaví 69. narozeniny. HC Škoda Plzeň (6.) - HC Dynamo Pardubice (2.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 0:4. Nejproduktivnější hráči: Martinš Dzierkals 13/16 (6+10) - Robert Říčka 15/14 (11+3). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 1,81 a 93,57, Dominik Pavlát 3,24 a 83,78 - Milan Klouček 2,36, 92,56 a jednou udržel čisté konto, Dominik Frodl 1,82, 92,59 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Plzeň vyhrála šest z posledních sedmi zápasů. - Škoda doma čtyřikrát vyhrála a neztratila ani bod. - Pardubice bodovaly osmkrát za sebou a z toho jen jednou prohrály. - Dynamo venku vyhrálo třikrát v řadě. - Útočník Jan Schleiss může sehrát 400. zápas v extralize. - Plzeň doma porazila Pardubice pětkrát za sebou a Dynamo na jejím ledě naposledy uspělo 30. září 2018 díky vítězství 3:2 v prodloužení. Mountfield Hradec Králové (3.) - Bílí Tygři Liberec (12.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 0:1. Nejproduktivnější hráči: Radek Smoleňák 14/11 (6+5) - Tomáš Filippi 14/10 (5+5). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 1,76, 93,45 a třikrát udržel čisté konto, Henri Kiviaho 3,00 a 86,96 - Petr Kváča 2,34, 92,63 a udržel jednou čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,97 a 89,89. Zajímavosti: - Hradec Králové po sérii pěti vítězství prohrál v neděli v Českých Budějovicích 3:4. - Mountfield vyhrál doma čtyřikrát za sebou a neztratil ani bod. - Liberec třikrát za sebou prohrál a získal jen dva body. Z posledních deseti duelů vyhrál pouze jediný. - Bílí Tygři venku prohráli šestkrát v řadě a dosáhli na jediný bod. - Liberec zvítězil ve vzájemných zápasech osmkrát za sebou a Hradec Králové vyhrál naposledy loni 27. září, kdy zdolal doma Bílé Tygry 4:3 po samostatných nájezdech. - Obránce Radim Šalda z Hradce Králové může sehrát 100. zápas v extralize. Další program: Neděle 24. října - 17. kolo: 13:00 HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec (vzájemný zápas v této sezoně: 3:2), 15:30 PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno (2:3 v prodl.), HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera (4:1), 16:00 Rytíři Kladno - Motor České Budějovice (5:7), Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov (2:3 po sam. nájezdech), 17:00 HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav (4:3), 17:20 HC Olomouc - HC Sparta Praha (ČT Sport).