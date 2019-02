Praha - Ocelářské derby mezi pátými Vítkovicemi a čtvrtým Třincem nabízí kompletní program pátečního 47. kola hokejové extraligy. Hodně důležitý souboj s ohledem na postupová místa do předkola play off se odehraje ve Zlíně, kde Berani přivítají Spartu. Na šestku pomýšlející Mladá Boleslav se utká s rozjetou Plzní.

Moravskoslezská bitva se odbude v době, kdy Vítkovice i Třinec čelí velkému poklesu formy. Oběma klubům se však po sérii porážek podařilo zabrat v úterním kole.

"Pro nás se nic nemění, je to další domácí zápas, který potřebujeme vzhledem k vývoji finiše základní části zvládnout. Klíčové pro nás bude, abychom zopakovali soustředěný výkon, vyvarovali se chyb. Jsme si vědomi obrovské síly Třince, především v ofenzivě," prohlásil domácí trenér Jakub Petr, který možná už bude moct využít uzdraveného gólmana Bartošáka.

Třinec na šňůru tří domácích proher pádně odpověděl vítězstvím 5:0 v Litvínově. Oceláři věří, že jsou zpátky na vítězné vlně. "Pochopitelně věříme, že po domácí šňůře nás to vrátí zpátky do větší pohody. Určitě nám to zvedne sebevědomí. Derby jsou specifické zápasy, čekáme znovu bouřlivou atmosféru, ale chceme uspět," podotkl kouč Ocelářů Václav Varaďa, jenž postrádá zraněné trio Krajíček, Adamský, Cienciala.

Zlín se chce co nejrychleji otřepat po středečním debaklu 2:9 v Plzni. "Výhodou je, že zápasy jdou rychle za sebou a nemusíme to stále nosit v hlavě," hledal pozitiva trenér Robert Svoboda.

V pátek hostí desátí Berani osmou Spartu a v případě tříbodové výhry se na ni dotáhnou. "Čeká nás klíčová série sezony v boji o play off. Na Spartu není třeba zvláštní motivace, chceme urvat tři body. Snad nám k tomu pomůže i plný stadion," věří Svoboda. Počítat nemůže s marody Žižkou a Ondráčkem.

Sparta chce napravit domácí selhání s Olomoucí. "Zlín hrál v poslední době velmi dobře, zápas v Plzni byl výjimkou. Je to tým, který na tom bude co do kvality stejně jako my. Nejsme lepší než Zlín a Zlín není lepší než my. Je to jako s Olomoucí, také není lepší. Je to o tom, kdo je ten den v o trochu větší formě, všechno je to velmi vyrovnané," řekl kouč Uwe Krupp.

Mladá Boleslav po dvou domácích kláních bez bodu uspěla v Pardubicích. "Doma se nám to opravdu úplně nepovedlo, ale nemá cenu se tím zaobírat a svazovat si tím dál ruce. Chceme dosáhnout co nejlepšího umístění v tabulce," řekl s výhledem k utkání s Plzní útočník Pavol Skalický.

Plzeň do konce ledna, kdy vyšla střelecky naprázdno v Liberci, ničí soupeře ofenzivní silou. Ve všech sedmi následujících vystoupeních dala vždy alespoň čtyři góly, za poslední dvě jich stihla dohromady 17.

"Bylo by fajn, kdyby to pokračovalo, musíme ale zůstat pokorní. Domácí bojují o play off a nedají nám nic zadarmo. My zase chceme před Liberec. V Boleslavi to bude každopádně strašně těžké. Budou doma hodně brusliví a sebevědomí. My tam však jedeme hrát svůj hokej a nechceme se ohlížet na Boleslav," zdůraznil útočník Vojtěch Němec.

Hradec Králové má za sebou sérii čtyř venkovních utkání, během níž neztratil ani bod a završil ji výhrou 3:0 v Brně. "Dokázali jsme si, že můžeme hrát s kýmkoliv a kdekoliv, co je pro další část sezony jedině dobře. Je super, že se teď vracíme domů. Litvínov hraje ofenzivní hokej, určitě to nebude nic lehkého. Každý tým hraje na 100 procent, zápasy jsou bojovné, je to taková příprava na play off," řekl útočník Lukáš Cingel.

Litvínov je momentálně těsně mimo desítku. Má stejně bodů jako Zlín a o tři méně než Olomouc a Sparta. "Bude to náročné, protože Zlín má formu. Olomouc je mužstvo, které dokáže vyhrát všude. Je tam i Sparta. Nebudeme to mít jednoduché," tuší útočník Juraj Mikúš.

Karlovy Vary potřebují nutně nějakou vzpruhu. Hokejisté dvanácté Energie ztratili šest posledních utkání a získali v nich jediný bod. I proto na ně Chomutov ztrácí už jen tři body. Nejen proti Brnu, ale po zbytek sezony, se navíc kouč Martin Pešout musí obejít bez klíčového útočníka Fleka.

Kometa vyrazila na cestu, z níž se bude vracet až v neděli. Z Varů zamíří do Litvínova. Pohled na poslední výsledky ukazuje, kde úřadujícího mistra nejvíce tlačí bota. "Je to produktivita. Pracujeme na tom," ujistil trenér Kamil Pokorný. "Soutěž se blíží k závěru, každý bod bude velmi důležitý, my bychom se v neděli vraceli nejraději se dvěma výhrami," dodal Pokorný. Nejistý je start druhého nejlepšího střelce soutěže Muellera.

Olomouc vyzve lídra soutěže Liberec. "Úterní výhrou jsme se dotáhli na Spartu, jak jsme chtěli, a máme tři body k dobru na jedenácté místo, což nám hodně pomůže do dalších zápasů," je přesvědčený obránce Matúš Hlaváč.

Bílí Tygři sice mají šest kol před koncem základní části vedle dobré formy i pět bodů k dobru, na cestě za Prezidentským pohárem je ale čeká ještě pořádná dřina, protože nepolevují ani oba hlavní pronásledovatelé Plzeň s Hradcem Králové. A ve hře je ještě dalších 18 bodů.

Předposlední Chomutov přivítá Pardubice, na něž má 10 bodů k dobru. Dynamo dostalo za poslední dvě utkání 13 gólů, navíc doma. "Chceme se naší hrou vrátit před poslední dvě utkání a odstranit nedostatky. Pro nás je zápas v Chomutově velmi důležitý i z hlediska dalšího pokračování sezony. Od tohoto utkání se bude odvíjet její závěr," řekl asistent pardubického kouče Petr Čáslava.

Statistické údaje před pátečním 47. kolem extraligy: -------- BK Mladá Boleslav (7.) - HC Škoda Plzeň (2.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:5, 0:1, 3:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 46 zápasů/33 bodů (14 branek + 19 asistencí) - Milan Gulaš 45/57 (27+30). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj průměr 2,12 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,73 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,60 a 89,68 - Dominik Frodl 1,87, 92,92 a čtyřikrát udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,82 a 90,00. Zajímavosti: - Plzeň bodovala v šesti z posledních sedmi utkání a z toho čtyřikrát vyhrála. - Mladá Boleslav zvítězila v šesti z minulých osmi duelů. - Plzeň bodovala sedmkrát za sebou a z toho šestkrát vyhrála. - Brankář Jan Růžička z Mladé Boleslavi oslaví v sobotu 22. narozeniny, útočníkovi Lukáši Pabiškovi bude v neděli 35 let. - Útočník David Stach z Plzně v pátek oslaví 27. narozeniny. HC Vítkovice Ridera (5.) - HC Oceláři Třinec (4.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 0:3, 3:2. Nejproduktivnější hráči: Ondřej Roman 44/40 (13+27) - Martin Růžička 36/38 (17+21). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 2,17, 93,57 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,86 a 91,81 - Šimon Hrubec 2,15, 92,17 a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Daneček 1,50 a 92,86, Pavel Kantor 2,32, 90,62 a jednou udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,77 a 85,71. Zajímavosti: - Třinec v derby po čtyřech výhrách za sebou naposledy prohrál na ledě Vítkovic 2:3. - Ostravané po čtyřech porážkách za sebou, které utrpěli shodně venku, v úterý doma rozdrtili Chomutov 9:1. - Doma vyhrály Vítkovice desetkrát za sebou a naposledy na svém ledě neuspěly 9. prosince proti Litvínovu (0:3). - Oceláři po třech prohrách za sebou, které utrpěli shodně doma, zvítězili v úterý v Litvínově 5:0. - Obránce Jan Bartko z Třince oslaví v pátek 22. narozeniny. - Obránce Jan Výtisk může v neděli proti Karlovým varům sehrát 1000. zápas v extralize. Dosud se to povedlo v domácí nejvyšší soutěži 16 hráčům. Jsou to Petr Kadlec (1250 zápasů), František Ptáček (1210), Ondřej Kratěna (1159), Petr Leška, Ondřej Veselý (oba 1156), Jan Peterek (1139), Jiří Burger (1130), Viktor Hübl (1107), Lukáš Galvas (1059), Tomáš Žižka (1055), Marek Melenovský (1043), Jiří Hanzlík (1036), Josef Řezníček (1035), Radim Tesařík (1022), Pavel Kolařík (1012) a Michal Trávníček (1004). HC Energie Karlovy Vary (12.) - HC Kometa Brno (6.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:5, 5:4, 1:3. Nejproduktivnější hráči: Jakub Flek 44/29 (17+12) - Petr Holík 46/46 (13+33). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,82, 91,19 a čtyřikrát udržel čisté konto, Ondřej Kuchař 2,45 a 90,63, Jan Bednář 3,50 a 89,08 - Karel Vejmelka 2,38, 91,55 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 1,47, 94,17 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Karlovy Vary doma vyhrály nad Kometou čtyřikrát z posledních pěti utkání. - Energie prohrála šestkrát za sebou a získala při této sérii jediný bod. - Kometa prohrála tři z posledních pěti utkání. - Útočník Jakub Černý z Karlových Varů může sehrát 500. zápas v extralize. - Obránce Michal Plutnar z Karlových Varů dnes slaví 25. narozeniny. PSG Berani Zlín (10.) - HC Sparta Praha (8.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:1, 0:4, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Jiří Ondráček 45/35 (12+23) - Lukáš Pech 45/30 (13+17). Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,69 a 90,52, Tomáš Štůrala 6,84 a 80,85 - Matěj Machovský 2,33, 92,22 a šestkrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,62, 90,83 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta vyhrála čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. - Zlín po čtyřech vítězstvích v řadě ve středu prohrál v Plzni 2:9. - Pražané prohráli čtyři z posledních šesti utkání, ale venku vyhrála pět z minulých šesti duelů. - Útočník Jakub Herman ze Zlína dnes slaví 27. narozeniny. Piráti Chomutov (13.) - HC Dynamo Pardubice (14.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:5, 6:1, 3:2 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Vladimír Růžička mladší 44/32 (13+19) - Rostislav Marosz 46/20 (9+11). Statistiky brankářů: Justin Peters 2,88, 90,12 a dvakrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 3,50 a 87,29, Dominik Pavlát 5,28 a 86,71, Aleš Stezka 3,83 a 83,33, Tadeáš Dvořák 9,23 a 60,00 - Ondřej Kacetl 3,38, 89,04 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,06 a 89,89. Zajímavosti: - Chomutov vyhrál tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. - Piráti po sérii šesti utkání bez zisku bodovali ve třech z posledních čtyř zápasů a z toho dvakrát vyhráli. Naposledy ale na ledě Vítkovic utrpěli debakl 1:9. - Dynamo prohrálo třikrát za sebou a vyhrálo jediný z minulých osmi duelů. - Útočník Rostislav Marosz z Pardubic oslaví v sobotu 28. narozeniny. Mountfield Hradec Králové (3.) - HC Verva Litvínov (11.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 3:2, 2:1. Nejproduktivnější hráči: Petr Zámorský 45/35 (9+26) - František Lukeš 41/32 (13+19). Statistiky brankářů: Jaroslav Pavelka 2,24, 91,45 a třikrát udržel čisté konto, Brandon Maxwell 2,12, 91,69 a a jednou udržel čisté konto - Jaroslav Janus 2,46, 91,64 a dvakrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 2,99 a 89,10. Zajímavosti: - Hradec Králové vyhrál čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. - Mountfield čtyřikrát za sebou vyhrál a neztratil při této sérii ani bod. - Litvínov zvítězil ve čtyřech z uplynulých šesti duelů. - Litvínovský útočník František Lukeš by v neděli proti Brnu mohl sehrát 700. zápas v extralize. - Slovenský útočník Juraj Mikúš z Litvínova oslaví v pátek 32. narozeniny. HC Olomouc (9.) - Bílí Tygři Liberec (1.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 v prodl., 3:2 po sam. nájezdech, 1:5. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 36/28 (20+8) - Marek Kvapil 42/54 (22+32). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,38, 91,37 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,90 a 89,91 - Roman Will 2,16, 92,02 a pětkrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,71 a 90,43. Zajímavosti: - Liberec ve vzájemných zápasech bodoval čtyřikrát za sebou a z toho třikrát vyhrál. - Olomouc doma prohrála dvakrát za sebou a získala při tom jediný bod. - Bílí Tygři vyhráli sedm z uplynulých osmi duelů. - Útočník Jan Eberle z Olomouce může sehrát 500. zápas v extralize. Další program: -------- Neděle 24. února - 48. kolo: 15:00 HC Dynamo Pardubice - PSG Berani Zlín (vzájemné zápasy v této sezoně: 1:6, 1:5, 1:5), 16:00 BK Mladá Boleslav - Piráti Chomutov (2:3, 3:1, 5:3), HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary (2:5, 3:2, 4:1), Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové (2:3 v prodl., 4:3 v prodl., 1:3), HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno (1:3, 2:3, 5:3; ČT sport), 18:00 HC Škoda Plzeň - HC Olomouc (1:3, 1:2 po sam. nájezdech, 4:0; ČT sport).