Praha - Na jediný krok od poslední bitvy o titul se přiblíží vítězové čtvrtečních pátých zápasů semifinále play off hokejové extraligy. Za stavu 2:2 v obou sériích budou hrát o postupový mečbol všichni čtyři semifinalisté, přičemž Liberec proti Brnu a Třinec v duelu s Plzní budou mít na své straně výhodu domácího prostředí.

Tři ze čtyř vzájemných klání Liberce a Brna ve vyřazovacích bojích se nerozhodla v základní hrací době a i zbývající čtvrté utkání skončilo jednobrankovým rozdílem, což dobře vypovídá o tom, jak vyrovnaní soupeři na sebe narazili. "Myslím si, že tato série bude vyrovnaná až do posledních vteřin," odtušil kouč libereckého týmu Filip Pešán.

Severočeši v pondělním čtvrtém utkání dvakrát vedli, přesto opouštěli arénu jako poražení. "Neumřeli jsme ale. Samozřejmě nás to mrzí, ale musíme hrát dál. To se stane, že tým prohraje a je to 2:2 po čtyřech zápasech. Myslím, že je to dobrá série a je to tak asi zaslouženě. Věřím ale v naši sílu, že ji zlomíme na svou stranu," řekl brankář Roman Will.

Bílým Tygrům dodalo velkou porci sebevědomí, jak dokázali obhájce titulu i na jeho ledě potrápit. Nyní na to chce tým vítěze základní části navázat pod Ještědem. "Když naskočíme do utkání sebevědomě a stejně jako v neděli, máme obrovskou šanci je porazit," řekl přesvědčivě obránce Ladislav Šmíd a připomněl výhru z Brna 2:1.

Poslední gól série ale znamenal obrovské povzbuzení rovněž pro Jihomoravany. "Pro každé mužstvo, které dá v prodloužení gól, je to velká radost a vzpruha. Ale jen ten den. Teď už je to pryč a je třeba se koncentrovat na další zápas," poukázal brněnský kouč Kamil Pokorný na neúprosné zákony play off.

Ze zápasů už mají oba kouči řadu poznatků. "Je potřeba poukázat na detaily. Z těch pozitivních je třeba těžit, z negativních se poučit. Rozhodne zase pohyb, nasazení, síla v osobních soubojích, disciplína a taky trochu štěstí," prohlásil Pokorný.

Na dnešním tréninku před odjezdem na sever Čech se na ledě objevil i Jan Hruška, jenž se zranil hned na začátku prvního duelu. "Honza je součástí týmu, byl to na ledě zkusit," okomentoval to Pokorný.

Třinec s Plzní absolvují sérii, v níž doma hrající mužstvo pokaždé prohrálo, navíc už v základní hrací době. Došlo tak k prodloužení tradice ze základní části a ve všech osmi případech uspěl tým, který byl v pozici hosta. To vše platí i přesto, že Plzeň v semifinálové sérii pokaždé otevřela skóre. "Možná to kluci potřebují, aby se vyždímali na doraz," podotkl třinecký trenér Václav Varaďa.

"Ty první dva domácí zápasy byly pro nás zklamáním a stálo nás to spoustu sil vrátit sérii k nám za stavu 2:2. Víme, že to budeme mít ještě těžké. Poslední vítězství na ledě Plzně nás však posílilo a dodalo nám sebedůvěru do dalších bojů. A jsem přesvědčený, že v dobrém výkonu z pondělí budeme pokračovat," řekl Varaďa.

"Musíme dvě výhry z Plzně potvrdit doma a udržet si výhodu domácího prostředí, abychom si vytvořili mečbol. To už by byla výhoda," uvedl brankář Šimon Hrubec. "Teď se to zlomí a vyhrajeme i doma," podpořil jeho slova útočník Erik Hrňa.

Plzeň si je vědoma, že měla sérii skvěle rozehranou, ale nyní je vše jinak a postupové šance jsou opět zcela vyrovnané. "Série je 2:2 a odjíždíme do Třince, kde to budeme chtít urvat, snažit se tam uhrát dobrý výsledek a vyhrát," řekl trenér Ladislav Čihák.

Indiáni považují vítězství týmů hrajících venku za náhodu, zároveň ale věří, že domácí prokletí ve vzájemných kláních bude ještě ve čtvrtek pokračovat. "Snad to teď ještě vydrží i v Třinci, odmakáme to na maximum," prohlásil útočník Miroslav Indrák.

"Že domácí nevyhrávají? Těžko tam hledat nějaké společné rysy. Všechny ty zápasy jsou hodně vyrovnané, všechno je to o gól a myslím, že je to o tom, kdo je šťastnější," dodal obránce Lukáš Pulpán.

Statistické údaje před čtvrtečními zápasy semifinále play off: -------- Bílí Tygři Liberec (po základní části 1.) - HC Kometa Brno (5.). Začátek: 17:00 (ČT sport). Stav série: 2:2. Výsledky zápasů v sérii: 4:3 v prodl., 2:3 v prodl., 2:1, 2:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči v sérii: Lukáš Krenželok 4 zápasy/4 body (2 branky + 2 asistence) - Petr Holík 4/5 (1+4). Nejproduktivnější hráči v play off: Michal Birner 9/10 (6+4) - Petr Holík 8/9 (1+8). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Marek Kvapil 47/57 (25+32) - Petr Holík 52/55 (17+38). Statistiky brankářů v sérii: Roman Will průměr 2,30 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,07 procenta - Marek Čiliak 2,30 a 91,15. Statistiky brankářů v play off: Roman Will 1,91 a 92,21 - Marek Čiliak 1,68, 94,40 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Roman Will 2,26, 91,55 a pětkrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,74 a 90,43 - Karel Vejmelka 2,38, 91,50 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 1,61, 93,50 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kometa nedokázala porazit Liberec v základní hrací době už v devíti zápasech za sebou a jen třikrát vyhrála v nastavení. - Brňané v celé sérii drželi vedení pouze tři minuty a 57 sekund, přesto je stav 2:2 na zápasy. Liberec dal první gól v každém ze čtyř zápasů. S Kometou prohrával pouze mezi 22. a 26. minutou prvního duelu, který nakonec vyhrál 4:3 v prodloužení. - Liberec v letošním play off vyhrál doma čtyři z pěti utkání a neuspěl jen ve druhém s Kometou (2:3 v prodloužení). - Kometa vyhrála venku tři ze čtyř duelů v letošním play off. Podlehla jen v prvním utkání Liberci (3:4 v prodloužení). - Brňané mají druhou nejvyšší úspěšnost v přesilových hrách v letošním play off (24,32 procenta), Liberec je třetí (22,86). HC Oceláři Třinec (2.) - HC Škoda Plzeň (3.). Začátek: 18:30 (O2 TV Sport). Stav série: 2:2. Výsledky zápasů v sérii: 1:4, 2:3, 3:2, 4:3. Nejproduktivnější hráči v sérii: Martin Růžička 4/4 (2+2) - Jan Kovář 4/7 (2+5). Nejproduktivnější hráči v play off: Martin Růžička 8/12 (5+7) - Milan Gulaš 11/12 (5+7). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Růžička 42/44 (19+25) - Milan Gulaš 51/62 (30+32). Statistiky brankářů v sérii: Šimon Hrubec 3,02 a 90,08 - Dominik Frodl 2,54 a 90,99. Statistiky brankářů v play off: Šimon Hrubec 2,13, 92,58 a jednou udržel čisté konto - Dominik Frodl 2,12, 92,81 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Šimon Hrubec 2,18, 92,17 a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Daneček 1,50 a 92,86, Pavel Kantor 2,22, 90,96 a jednou udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,77 a 85,71 - Dominik Frodl 1,89, 92,84 a čtyřikrát udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,82 a 90,00. Zajímavosti: - Plzeň vyhrála v Třinci všechny čtyři zápasy v této sezoně a celkově zvítězila v šesti z posledních deseti vzájemných zápasů. - Třinec ve čtvrtfinále na rozdíl od série s Plzní oba domácí duely s Vítkovicemi vyhrál. - Plzeň venku vyhrála tři z posledních čtyř duelů. - Plzeň má nejvyšší úspěšnost v přesilových hrách v letošním play off (27,08 procenta), Třinec je čtvrtý (21,62). - Útočníkovi Martinu Růžičkovi z Třince chybějí čtyři branky k tomu, aby vstoupil do Klubu hokejových střelců deníku Sport s 250 góly v domácí nejvyšší soutěži a české reprezentaci. - Slovenský obránce Martin Gernát z Třince oslaví ve čtvrtek 26. narozeniny, jeho krajanovi útočníkovi Tomáši Marcinkovi bude 31 let.