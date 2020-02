V extralize je před 49. kolem stále mnoho otazníků

Praha - Řada otazníků stále zůstává v hokejové extralize. Velmi otevřený je před pátečními zápasy 49. kola boj o druhé místo a s ním spojenou jistotu účasti v Lize mistrů. Nejblíže k pozici hned za vítězem základní části Libercem má Plzeň, která se představí na ledě předposledních Pardubic. Jistotu umístění v první šestce stále nemá Brno. Kometa se pokusí přiblížit přímému postupu do čtvrtfinále play off právě proti Bílý Tygrům. Uzavřená ještě není ani první desítka.

Pardubice po sérii čtyř výher s plným bodovým ziskem naposledy podlehly Liberci. O nápravu se pokusí proti Škodě. "Bude to trochu jiné z důvodu, že Plzeň prohrála posledních šest venkovních zápasů. My potřebujeme body, každý je životně důležitý. Chceme si uhrát klidný závěr extraligy a ne trnout do posledního kola, co se stane. Plzeň je strašně aktivní a bruslivé mužstvo. Naším úkolem je pohybem se jim minimálně vyrovnat a uhlídat Gulaše," prohlásil asistent trenéra Michal Mikeska. Chybět bude obránce Ivan, fit už je naopak Zdráhal.

Plzeň nasbírala 86 bodů, po 48 zápasech za ní byly o jediný bod Mladá Boleslava a Sparta. Další bod navíc ztrácel obhájce titulu Třinec. Jenže Indiánům se poslední dobou vůbec nedaří venku. Úterní porážka 1:4 byla už sedmým vystoupením v řadě v arénách soupeřů bez bodového zisku. "V Liberci jsme ale podali jeden z našich nejlepších výkonů ve venkovních utkáních. Můžeme na tom výkonu určitě stavět," připomněl obránce Adam Jánošík.

Mladá Boleslav se představí v Ostravě. Vítkovičtí zatím nemají jistotu záchrany, ale z 11. místa mohou zároveň ještě doufat v postup do předkola. Na desátý Zlín ztrácejí šest bodů. "Jakkoli může osm bodů náskoku (na Kladno) vypadat slibně, ve hře je pořád dvanáct bodů. A dokud jsme řečí čísel a matematiky v ohrožení, nesmí přijít polevení. Pořád musí být nálada v kabině vražedná a pořád musíme jít za body a vítězstvími tak, jako jsme šli doteď," zdůraznil trenér Mojmír Trličík.

Středočechům se na Ostravany v sezoně dosud skvěle dařilo. Nenechali jim ještě ani bod a pokaždé vstřelili alespoň pět branek.

Důležité body budou ve hře v Olomouci. Hanáci mohou ještě dotírat na šesté Brno, na které mají šestibodové manko. "Chceme vyhrát každý zápas, který nás ještě čeká. Ať je to Kometa, Liberec nebo Kladno, tak v každém kole chceme získat tři body. Těch zápasů tam ještě pár je, tak se pokusíme porvat o šestku," prohlásil útočník Lukáš Nahodil.

Třinec ztrácí jen pár bodů na druhou příčku, z níž loni zaútočil na titul. Olomouc ale vyhrála pět z minulých šesti zápasů, doma porazila před týdnem i nejlepší tým soutěže Liberec. "Poslední léta hrají velmi nepříjemným stylem hokeje, jsou poctiví v obraně. Je ohromně těžké proti nim hrát a naše zápasy v Olomouci jsou velmi vyrovnané. Očekávám, že to bude stejné i teď," uvedl třinecký trenér Václav Varaďa.

Zlín potřebuje potvrdit předkolo play off bodovým ziskem a v pátek mu v cestě bude stát o záchranu bojující Litvínov. "Musíme sbírat bod po bodu," připomněl zkušený útočník Zdeněk Okál, že jeho tým má na jedenácté Vítkovice k dobru šest bodů.

"Je to dost, ale nechceme na to spoléhat. Situaci máme ve svých rukách, musíme se vyvarovat chyb v defenzívě a držet se našeho způsobu hry. Litvínov jsme dvakrát v sezoně porazili a uspět chceme i v pátek," řekl trenér Robert Svoboda, jemuž bude stále chybět kapitán Žižka.

Prioritou Severočechů je jistota záchrany, i přes úterní prohru 2:3 v dohrávce s Hradcem Králové ale mohou díky přímému souboji oživit ještě i naději na předkolo play off. "Nesmíme propadat panice. Jedeme do Zlína a budeme připraveni. Musíme získat body. Všichni dobře víme, o co hrajeme," konstatoval útočník Tomáš Pospíšil.

Kometa bude šestibodový náskok na šestém místě hájit proti vítězi základní části z Liberce. "Máme to ve svých rukách, držíme opratě a chceme to dovést do zdárného konce," řekl asistent trenéra Kamil Pokorný kategoricky. Až na zraněného Kucseru má k ruce kompletní mužstvo.

Od Liberce přes jistotu zisku Prezidentského poháru nečeká žádné polevení. "Není to ale soupeř, který by se nedal překonat. Liga je strašně vyrovnaná, my musíme být více agresivnější, rychlejší v pohybu a dodržovat věci, které jsme si po nedělním nevydařeném zápase s Olomoucí (2:4) vyříkali jak my trenéři, tak i hráči v kabině," dodal Pokorný.

Liberec může začít zvolna ladit na vyřazovací boje. "Musíme se ještě připravit na poslední čtyři zápasy, poté budeme mít dvanáct dní volno. Zregenerujeme, pořádně potrénujeme a připravíme se. Na play off teď nemyslíme. S motivací nebudeme mít problém," řekl útočník Libor Hudáček.

Hokejisté Karlových Varů a Hradce Králové nabídnou zápas týmů, které čekají na zakolísání Brna, které může jako jediné ze šestky ještě vypadnout. Tříbodové vítězství by Západočechům zajistilo prakticky jistotu účasti v předkole.

Mountfieldu se - podobně jako i domácím - v posledních zápasech nedařilo, ale sérii proher utnuli v Litvínově. "Vyhráli jsme po čtyřech zápasech, takže bychom to chtěli potvrdit. Už nemáme ambice být do šestky. Hrajeme teď s týmy, co máme kolem sebe. Jsou to týmy, s nimiž budeme nejspíš hrát také předkolo, takže musíme hrát už hokej, který hrát chceme. Musíme hrát zodpovědný hokej, abychom se mohli spolehnout jeden na druhého. Musíme na to být nastaveni v hlavách," zdůraznil útočník Radek Smoleňák.

Statistické údaje před pátečním 49. kolem Tipsport extraligy: PSG Berani Zlín (10.) - HC Verva Litvínov (12.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:5, 3:1, 6:2. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 47 zápasů/35 bodů (11 branek + 24 asistencí) - Richard Jarůšek 48/35 (20+15). Statistiky brankářů: Libor Kašík průměr 2,56 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,77 procenta a jednou udržel čisté konto, Daniel Huf 2,87, 90,44 a jednou udržel čisté konto - David Honzík 3,00 a 89,73, Jaroslav Janus 3,31 a 89,73. Zajímavosti: - Berani čtyřikrát za sebou prohráli a získali jediný bod. - Verva po třech výhrách za sebou podlehla v úterý doma Hradci Králové a nebodovala poprvé po pěti duelech. - Zlín po třech porážkách za sebou ve vzájemných zápasech dvakrát za sebou vyhrál. - Litvínovský obránce Marek Baránek oslaví v neděli 25. narozeniny. - Obránce Jan Ščotka z Litvínova může v neděli proti Vítkovicím sehrát 300. zápas v extralize. HC Vítkovice Ridera (11.) - BK Mladá Boleslav (3.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:5, 3:7, 3:6. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 43/38 (15+23) - Pavol Skalický 47/42 (17+25). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,92, 91,98 a čtyřikrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,95 a 87,73 - Gašper Krošelj 2,17, 91,99 a třikrát udržel čisté konto, Justin Peters 2,96, 89,33 a dvakrát udržel čisté konto, Radek Haas 4,17 a 88,73. Zajímavosti: - Ostravané vyhráli sedm z posledních devíti duelů. - Mladá Boleslav bodovala v osmi z uplynulých devíti utkání a z toho sedmkrát vyhrála. - Bruslařský klub vyhrál ve vzájemných soubojích pětkrát za sebou a neztratil ani bod. Vítkovice uspěly naposledy 2. listopadu 2018, kdy zvítězily doma 3:2. - Útočník Radim Zohorna z Mladé Boleslavi může sehrát 200. zápas v extralize. HC Energie Karlovy Vary (9.) - Mountfield Hradec Králové (7.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:1, 2:3 v prodl., 0:5. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Rachůnek 47/50 (23+27) - Radek Smoleňák 48/36 (23+13). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,53, 92,41 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Bednář 4,33, 88,71 a jednou udržel čisté konto - Marek Mazanec 2,21, 91,45 a pětkrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 4,00 a 86,84. Zajímavosti: - Energie nebodovala třikrát za sebou a zvítězila v jediném z posledních šesti duelů. - Hradec Králové po sérii čtyř porážek vyhrál v úterý v Litvínově 3:2 a bodoval potřetí za sebou. - Mountfield vyhrál čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. - Útočník Jakub Orsava z Hradce Králové dnes slaví 29. narozeniny. - Útočník Tomáš Vondráček z Karlových Varů si odpyká zbytek z dvouzápasového disciplinárního trestu za faul na obránce Mariana Adámka z Třince. HC Kometa Brno (6.) - Bílí Tygři Liberec (1.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 7:4, 2:3, 0:5. Nejproduktivnější hráči: Martin Zaťovič 47/48 (28+20) - Libor Hudáček 47/58 (30+28). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,73, 91,05 a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,76, 90,94 a třikrát udržel čisté konto - Dominik Hrachovina 1,82, 93,02 a třikrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,62, 89,60 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kometa prohrála čtyři z posledních šesti zápasů. - Liberec vyhrál pět z posledních šesti duelů a už má jisté vítězství v základní části. - Bílí Tygři vyhráli čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. HC Dynamo Pardubice (13.) - HC Škoda Plzeň (2.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:5, 4:3 v prodl., 0:5. Nejproduktivnější hráči: Robert Kousal 39/31 (10+21) - Milan Gulaš 48/74 (34+40). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 2,73 a 91,25, Pavel Kantor 2,87 a 89,61 - Dominik Frodl 2,49, 90,94 a sedmkrát udržel čisté konto, Kristián Kolář 3,53 a 82,35. Zajímavosti: - Dynamo po sérii čtyř vítězství podlehlo v neděli doma Liberci 1:4. - Plzeň venku sedmkrát za sebou nebodovala při skóre 7:31. Naposledy mimo svůj led uspěla 10. ledna, kdy zvítězila v Kladně 3:1. - Škoda ve vzájemných duelech bodovala sedmkrát za sebou a z toho pětkrát vyhrála. - Obránce Tomáš Voráček z Pardubic dnes slaví 30. narozeniny. HC Olomouc (8.) - HC Oceláři Třinec (5.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:7, 3:1, 3:2 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 47/35 (15+20) - Matěj Stránský 48/39 (20+19). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,32, 91,93 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,51, 91,21 a jednou udržel čisté konto, Vojtěch Mokrý 1,50 a 94,34 - Petr Kváča 2,19, 92,26 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Štěpánek 2,79, 89,52 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Olomouc vyhrála pět z posledních šesti zápasů. - Oceláři zvítězili po dvou prohrách dvakrát za sebou a venku vyhráli dva z posledních tří zápasů. - Olomouc vyhrála tři z uplynulých čtyř vzájemných soubojů. Neděle 1. března - 50. kolo: 15:00 HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice (2:5, 7:0, 3:2), HC Kometa Brno - Rytíři Kladno (3:2, 4:1, 1:5), 15:30 HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera (0:2, 6:2, 3:5), 16:00 BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary (3:5, 4:2, 4:2), HC Sparta Praha - PSG Berani Zlín (6:1, 2:1 v prodl., 1:4), Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc (2:0, 2:1, 0:2), 17:20 HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec (3:2, 1:7; ČT Sport).