Praha - Hokejisty Třince a Brna čeká v pátečním 19. kole extraligy druhá repríza finále minulé sezony. Tentokrát budou doma Oceláři a mohou Kometě vrátit prohru 1:2 z Brna na konci září. Vedoucí Liberec čeká jen krátká cesta na led nedalekého rivala Mladé Boleslavi. Vítkovice se pokusí natáhnout sérii čtyř výher ve Zlíně.

I když Třinec s Brnem pětkrát v řadě prohrál, aktuální forma ho mírně favorizuje: z posledních pěti kol získali Oceláři 13 bodů a hlavně těží z návratu uzdravených opor do sestavy. "Věřím, že jsme to už nastartovali a i po pauze pojedeme ve stejných kolejích. Ale stejně tak si opakujeme, že je třeba pořád pracovat na maximum. Kometa pro nás bude důkladnou prověrkou, je to nesmírně silný tým," řekl trenér Václav Varaďa.

Třetí Kometu a sedmý Třinec dělí dva body. "Po horším vstupu do soutěže se Třinec před reprezentační přestávkou zvedl. Začal bodovat, hraje hokej, který jej zdobil v minulé sezoně. Čekáme těžký zápas, ale chceme navázat na domácí vítězství s Pardubicemi a bodovat," uvedl trenér Brna Kamil Pokorný. Kádr Komety doplnil po návratu z Ruska brankář Kašík. "Vejmelka ale podává výborné výkony. Uvidíme, jak se rozhodneme," dodal Pokorný.

Mladá Boleslav zaskočila ve středu Spartu, na jejímž ledě vyhrála 5:3. "Nechci ale, abychom z jednoho šťastného vítězství dělali něco, jako že jsme přehráli Spartu, to v žádném případě. Ale i tak vidím v naší hře progres, a to v nasazení," pochvaloval si kouč Miloslav Hořava.

Liberec je připravený na hodně těžký duel. "Navíc jde o derby, takže to bude zajisté i dost vyhecované. Postavení Mladé Boleslavi v tabulce neodpovídá kvalitě jejího kádru. Budeme se muset dobře připravit, na zápas se ale velmi těšíme," avizoval kapitán Petr Jelínek.

Druhou Spartu čeká vystoupení na ledě posledního Chomutova. Piráti by rádi utnuli sérii čtyř porážek, Sparta chce napravit středeční zaváhání. "V posledních zápasech jsme dostali až příliš mnoho gólů. Musíme odvést mnohem lepší práci, hráči před Machovským musí více pomoci s blokováním střel, pokrytím dorážek i poskakujících puků. V Chomutově musíme hrát lépe. Lépe v obraně a celých 60 minut," zdůraznil kouč Pražanů Uwe Krupp.

Karlovy Vary vyzvou Hradec Králové. "Vary měly před pauzou vynikající formu, vyhrály sedm z osmi zápasů, hrají hodně rychlý hokej s rychlým přechodem do útoku," připomněl trenér Východočechů Tomáš Martinec, který věří ve vyřízení potřebných formalit, aby už mohl zařadit do sestavy čerstvé ofenzivní posily - navrátilce Smoleňáka a Kanaďana Lessia.

"Jsem rád, že jsem zpátky tam, kde se cítím dobře. A moc se těším, až zase nastoupím a začne nějaký zápasový rytmus. Musíme se Varům vyrovnat hlavně pílí a pracovitostí, jinak to nepůjde," řekl Smoleňák.

Berani v posledních třech zápasech vyšli bodově naprázdno, ve středu ztratili slibně rozehrané utkání v Liberci. "Potřebujeme už bodovat a vylepšit si postavení v tabulce. Před našimi fanoušky chceme odčinit poslední domácí prohru s Karlovými Vary a také napravit výpadek ze závěru zápasu v Liberci," řekl trenér Zlína Robert Svoboda. V sestavě už se objeví nová posila Lakatoš právě z Liberce. Chybí naopak zranění útočníci Fořt, Fryšara a Čachotský a nemocný Herman.

Vítkovice vyhrály poslední čtyři zápasy před přestávkou a mají na dosah vedoucí tandem Liberec, Sparta. "Zlín je tradiční rival, který poslední zápasy výsledkově nezvládl, ale na domácím ledě je už tradičně velmi nepříjemný," řekl vítkovický kouč Jakub Petr. Ten stále nemá k dispozici zraněné Olesze a Tršku.

Olomouc se po pauze pokusí zopakovat výkon z posledního duelu proti Hradci Králové, jímž přerušila sérii pěti porážek. Hanákům stále chybí zraněný bek Vyrůbalík, místo něj by mohl zaskočit Houdek, který má střídavý start z Havířova. "Snažili jsme se dobít baterky, zmobilizovat síly a tvrdě jsme trénovali. Věříme, že proti Litvínovu navážeme na to poslední utkání s Hradcem," řekl trenér Kohoutů Zdeněk Moták.

Litvínov se dohodl s Jihlavou na setrvání obránce Suchánka, jehož hostování bylo prodlouženo do konce ledna. Měsíční hostování v Dukle naopak skončilo útočníkovi Tůmovi s bekem Lukášem Douderou.

Pardubice přivítají Plzeň, která po pauze ještě nehrála a před ní ztratila čtyři zápasy za sebou. "Konečně nás čeká po náročné sérii, kdy jsme hráli převážně venku, více utkání doma. Je třeba bodovat a musíme tomu podřídit všechno," prohlásil trenér Dynama Břetislav Kopřiva.

Statistické údaje před pátečním 19. kolem Tipsport extraligy:

HC Oceláři Třinec (7.) - HC Kometa Brno (3.).

Začátek zápasu: 17:00.

Vzájemný zápas v této sezoně: 1:2.

Nejproduktivnější hráči: Lukáš Krajíček 15 zápasů/14 bodů (5 branek + 9 asistencí) - Peter Mueller 14/15 (8+7).

Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 2,04 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,45 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 2,09 a 92,31 - Karel Vejmelka 1,85, 93,38 a jednou udržel čisté konto, Marek Langhamer 2,38 a 91,63.

Zajímavosti:

- Mistrovská Kometa porazila Třinec v součtu s dubnovým finále extraligy pětkrát za sebou. Oceláři naposledy uspěli v prvním duelu boje o titul, v kterém doma zvítězili 5:1. Brňané vyhráli v Třinci tři z posledních čtyř duelů.

- Oceláři se představí poprvé po reprezentační pauze, před níž šestkrát za sebou bodovali, z toho pětkrát naplno a jednou prohráli po nájezdech.

- Kometa vyhrála čtyři z posledních pět utkání a ztratila v nich jen čtyři body.

- Třinecký brankář Šimon Hrubec může v sobotu proti Litvínovu odchytat 300. zápas v extralize.

- Obránce Ocelářů Martin Gernát si začne odpykávat dvouzápasový disciplinární trest za faul na libereckého útočníka Marka Zachara.

HC Energie Karlovy Vary (9.) - Mountfield Hradec Králové (4.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemný zápas v této sezoně: 2:4.

Nejproduktivnější hráči: Petr Šenkeřík 18/11 (3+8) - Petr Zámorský 17/16 (5+11).

Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,43, 92,75 a třikrát udržel čisté konto, Tomáš Závorka 4,50 a 86,76 - Brandon Maxwell 2,03 a 91,94, Jaroslav Pavelka 2,32, 90,76 a jednou udržel čisté konto.

Zajímavosti:

- Energie se vrací domů po sérii čtyř vystoupení venku poprvé od 28. října, kdy rozdrtila Olomouc 5:0.

- Hradec Králové vyhrál devět z posledních deseti vzájemných zápasů.

- Karlovy Vary po sérii šesti výher prohrály dva z posledních tří duelů.

- Mountfield se zapojí do hry poprvé po reprezentační pauze, před ní prohrál čtyři ze šesti duelů a získal v nich jen pět bodů.

PSG Berani Zlín (10.) - HC Vítkovice Ridera (5.).

Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport).

Vzájemný zápas v této sezoně: 0:3.

Nejproduktivnější hráči: Jakub Herman 15/14 (6+8) - Ondřej Roman 16/14 (5+9).

Statistiky brankářů: Jakub Sedláček 2,67, 90,62 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 3,53 a 89,47 - Patrik Bartošák 1,93, 94,20 a jednou udržel čisté konto.

Zajímavosti:

- Vítkovice vyhrály tři z posledních čtyř vzájemných duelů.

- Zlín třikrát za sebou nebodoval při skóre 6:13. Doma Berani vyhráli čtyři z posledních pěti zápasů.

- Ostravany čeká první duel po pauze. Před ní vyhráli čtyřikrát v řadě a ztratili jediný bod.

Piráti Chomutov (14.) - HC Sparta Praha (2.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemný zápas v této sezoně: 1:4.

Nejproduktivnější hráči: Vladimír Růžička mladší 17/12 (5+7) - Petr Vrána 19/16 (5+11).

Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 3,50 a 87,29, Justin Peters 1,95 a 93,85, Aleš Stezka 3,83 a 83,33, Tadeáš Dvořák 9,23 a 60,00 - Matěj Machovský 2,38, 92,71 a dvakrát udržel čisté konto, David Honzík 1,71 a 93,33.

Zajímavosti:

- Chomutov vyhrál tři z posledních čtyř vzájemných zápasů.

- Piráty čeká první vystoupení po reprezentační pauze, před ní prohráli čtyřikrát za sebou, přičemž získali jen dva body.

- Sparta venku vyhrála šestkrát za sebou a ztratila v této sérii jen tři body.

BK Mladá Boleslav (12.) - Bílí Tygři Liberec (1.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemný zápas v této sezoně: 3:8.

Nejproduktivnější hráči: Jakub Klepiš 16/15 (5+10) - Marek Kvapil 18/30 (11+19).

Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 2,44, 90,99 a dvakrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 3,24 a 85,98 - Roman Will 2,66, 90,69 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 1,58 a 95,24.

Zajímavosti:

- Bílí Tygři vyhráli 15 z posledních 16 vzájemných duelů.

- Mladá Boleslav podruhé za sebou naplno bodovala, což se jí podařilo teprve podruhé v sezoně.

- Liberec vyhrál tři z uplynulých čtyř duelů, venku ale dvakrát za sebou nebodoval.

- Mladoboleslavský útočník Lukáš Pabiška může sehrát 600. zápas v extralize.

HC Dynamo Pardubice (13.) - HC Škoda Plzeň (8.).

Začátek zápasu: 18:00.

Vzájemný zápas v této sezoně: 3:2 v prodl.

Nejproduktivnější hráči: Rostislav Marosz 18/10 (6+4) - Milan Gulaš 16/15 (6+9).

Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 3,42, 89,38 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,40 a 88,41 - Dominik Frodl 1,66, 93,26 a jednou udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,61 a 90,28.

Zajímavosti:

- Pardubice po předchozí sérii čtyř porážek ve vzájemných zápasech třikrát za sebou vyhrály.

- Dynamo prohrálo tři z posledních čtyř utkání a získalo jen čtyři body.

- Plzeň prohrála čtyřikrát v řadě a dosáhla jen na bod.

- Pardubický útočník Jan Mandát oslaví v neděli 23. narozeniny.

HC Olomouc (11.) - HC Verva Litvínov (6.).

Začátek zápasu: 18:00.

Vzájemný zápas v této sezoně: 1:2.

Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 16/14 (11+3) - Viktor Hübl, František Lukeš oba 19/14 (6+8).

Statistiky brankářů: Branislav Konrád 1,93, 92,56 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 4,42 a 85,26 - Jaroslav Janus 2,16, 92,20 a jednou udržel čisté konto, Miroslav Hanuljak 2,73 a 92,86.

Zajímavosti:

- Hanáci vyhráli nad Vervou pět z posledních sedmi vzájemných zápasů.

- Olomouc se zapojí po pauze do hry poprvé a před ní vyhrála jediný z posledních pěti zápasů.

- Litvínov po předchozí sérii tří duelů bez zisku vyhrál dvakrát za sebou a ztratil jediný bod.

- Obránce Jakub Suchánek z Litvínova oslaví v pátek 34. narozeniny.

Další program:

Sobota 17. listopadu - předehrávka 20. kola:

17:00 HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov (2:0; O2 TV Sport).

Neděle 18. listopadu - 20. kolo:

15:00 HC Sparta Praha - HC Olomouc (4:2),

16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary (3:2), HC Vítkovice Ridera - Piráti Chomutov (3:2),

16:30 HC Škoda Plzeň - PSG Berani Zlín (5:3),

17:00 Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno (4:2),

17:20 HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav (2:4; ČT sport).