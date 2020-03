V Evropě přibývá nakažených, státy zpřísňují preventivní opatření

Madrid/Berlín/Brusel - Po celé Evropě se s narůstajícími počty osob infikovaných novým typem koronaviru zpřísňují bezpečnostní opatření; dopady pandemie kromě obyvatel pociťuje také hospodářství. Nově karanténu na zhruba 70.000 lidí v obcích na severovýchodě Španělska uvalila tamní vláda, Rakousko izolovalo alpské údolí na západě země a od pondělí uzavře většinu obchodů. Školní výuku přerušilo Estonsko, Lucembursko či část Německa. Počet nakažených stoupá v Íránu, naopak v Číně a v Jižní Koreji se nově infikovalo méně lidí, než v předchozích dnech. V Česku, které uzavírá hranice, je nyní 120 potvrzených případů onemocnění, nově se nákaza prokázala u čtyř lidí.

Celosvětově se novým typem koronaviru k dnešnímu ránu podle agentury AFP nakazilo přes 135.000 osob. Onemocnění COVID-19, které virus způsobuje, dosud podlehlo na 5000 lidí, z toho více než 3000 v Číně.

Přes 1200 nových případů nákazy dnes ohlásily španělské úřady, nejhůře je zasaženo okolí Madridu a severní regiony Baskicko a La Rioja. V zemi je nyní přes 4200 nakažených. Regionální katalánská vláda ve snaze zamezit šíření infekce uzavřela nedaleko Barcelony čtyři obce, kterým nařídila nejméně 14denní karanténu. Španělská vláda kvůli rychle se zhoršující situaci v sobotu vyhlásí 15denní stav nouze pro celou zemi.

Rakousko po víkendu chystá uzavírku obchodů s výjimkou potravin, drogerií a lékáren. Omezen bude také provoz barů, kaváren a restaurací, otevřeny budou jen do 15:00. Úřady zároveň nařídily dvoutýdenní karanténu pro alpské údolí Paznauntal v Tyrolsku. Zahraniční turisté mají z oblasti urychleně odjet a po návratu domů strávit dva týdny v karanténě. Od příští středy se rovněž uzavřou školy a školky. V zemi je 432 případů nákazy.

Výuku přeruší i největší německá spolková země Bavorsko, a také Dolní Sasko na severu a Sársko na západě státu. Do čtvrtka bylo v Německu podle různých zdrojů evidováno až 2400 nakažených. Německá vláda se ve snaze minimalizovat dopady šíření viru rozhodla ekonomiku země podpořit částkou až půl bilionu eur (zhruba 13 bilionů Kč).

Česká vláda dnes rozšířila povinnou karanténu pro české občany vracející se z 15 takzvaně rizikových zemí. Kabinet premiéra Andreje Babiše také zakázal provoz tržnic či přítomnost veřejnosti na venkovních i vnitřních sportovištích s účastí více než 30 lidí. V karanténě je nyní 3800 osob.

S některými přísnými opatřeními členských států Evropské unie nesouhlasí Evropská komise. Úplné uzavření hranic má podle Bruselu silný společenský a hospodářský dopad na každodenní život i na přeshraniční obchod. Přednost by státy EU měly dát zdravotním kontrolám na hranicích, komise je chce přesvědčit, aby volily "přiměřená opatření".

Počet případů koronaviru kromě Evropy prudce stoupá v Íránu. Tamní úřady dosud evidují více než 11.000 výskytů nákazy, počet nových pacientů se oproti čtvrtku zvýšil o více než 1000. Nemoci v zemi dosud podlehlo 514 lidí, což je nejvíc ze všech blízkovýchodních států.

Nákaza se postupně objevuje i v dosud relativně nezasažené Africe. První případy dnes oznámily Ghana, Gabon, Keňa, Súdán, Etiopie a Guinea.

Situace se podle dostupných čísel naopak lepší v Jižní Koreji, kde úřady poprvé od začátku šíření koronaviru na začátku ledna zaznamenaly více uzdravených než nově nakažených. Počet infikovaných vzrostl o 110, celkem Soul eviduje 7979 případů. Optimismus vzbuzuje i Čína, která nově ohlásila 14 případů nákazy. Hongkongský list South China Morning Post dnes s odkazem na vládní údaje informoval, že první známý případ nákazy novým koronavirem se nejspíše objevil v čínské provincii Chu-pej již 17. listopadu.

Po celém světě se kvůli ochranným opatřením, jež mají zastavit šíření koronaviru, zhoršují ekonomické vyhlídky. Americké akcie dnes prudce klesly a propad indexů Dow Jones a S&P 500 byl nejvyšší od roku 1987. Významný propad dnes zaznamenaly také evropské akcie, burzy v Paříži, Miláně a Madridu zaznamenaly nejvyšší propad od svého založení. Burza v Londýně klesla nejvíce od října 1987, ta frankfurtská od roku 1989. Významně kvůli zákazu cestování z Evropy do USA klesly hlavně akcie aerolinek.

Rakousko zavírá obchody; nakažena je žena kanadského premiéra

V Rakousku budou kvůli šíření koronaviru od pondělí zavřeny obchody s výjimkou potravin, drogérií nebo lékáren. Fungovat budou i pošty. Na dnešní tiskové konferenci to oznámil kancléř Sebastian Kurz. Omezen bude také provoz barů, kaváren a restaurací, otevřeny budou jen do 15 hodin. Úřady zároveň nařídily dvoutýdenní karanténu pro alpské údolí Paznauntal v Tyrolsku, kde leží turistická a lyžařská střediska jako Ischgl nebo Galtür, uzavřené je i přední lyžařské středisko Sankt Anton am Arlberg. Obě místa jsou nákazou silně zasažená. Ukrajina zaznamenala první úmrtí na koronavirus, uvedl Reuters s odvoláním na náměstka ministra zdravotnictví. Země dle médií uzavře hranice.

Turisté ze zahraničí, kteří jsou momentálně v oblasti Paznauntal, mají urychleně odjet a po návratu do vlasti strávit dva týdny v izolaci. Kurz lidi žijící v uzavřených oblastech ujistil, že o jejich zásobování bude dobře postaráno.

Rakousko zavádí kontroly na hranicích se Švýcarskem a ruší letecké spojení s touto zemí, Španělskem a Francií.

Od příští středy se v Rakousku rovněž ruší výuka na školách, doma zůstanou i děti, které navštěvují školky.

Rakousko k dnešnímu dni eviduje 432 případů nákazy koronavirem, jeden člověk nemoci COVID-19 podlehl a devět se uzdravilo.

Žena kanadského premiéra Trudeaua se nakazila koronavirem

Sophie Trudeauová se nedávno vrátila z Londýna a po příletu do Kanady měla zvýšenou teplotu a další příznaky onemocnění. Lékaři u ní proto provedli testy na koronavirus. Kanadská vláda ve čtvrtek informovala, že se Trudeau a jeho žena uchýlili do izolace.

Trudeauova kancelář uvedla, premiér bude i nadále na dálku vykonávat svou práci. Čtrnáctidenní karanténu mu prý doporučili lékaři, jelikož ale nemá příznaky nemoci COVID-19, nebude testován. Dnes podle kanceláře Trudeau také promluví ke Kanaďanům.

Kanada zatím zaznamenala přes 140 nakažených. Místní ministr zdravotnictví ve středu prohlásil, že virem by se mohlo infikovat 40 až 70 procent Kanaďanů, vláda je však připravena přijmout nouzová opatření.

Ukrajina hlásí první úmrtí na koronavirus, uzavře hranice

Ukrajina zaznamenala první úmrtí na koronavirus, uvedla dnes agentura Reuters s odvoláním na náměstka ministra zdravotnictví. Země podle médií uzavře za dva dny pro cizince své hranice, opatření má platit dva týdny.

"Po dvou týdnech, podle vývoje situace, rada národní bezpečnosti a obrany přijme další rozhodnutí," uvedl po jednání rady její tajemník Oleksij Danilov, jehož citovala agentura Interfax-Ukrajina.

List Ukrajinska pravda s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví uvedl, že v Žytomyrské oblasti na severozápadu země zemřela jednasedmdesátiletá žena, která byla hospitalizována ve čtvrtek s potvrzenou diagnózou onemocnění COVID-19. To způsobuje nový typ koronaviru.

V zemi s více než 37 miliony obyvatel (podle některých zdrojů se 45 miliony obyvatel) byly dosud potvrzeny jen tři případy nákazy koronavirem, poznamenala agentura AFP.

Španělská vláda podle médií vyhlásí nouzový stav kvůli koronaviru

Španělsko dnes ohlásilo nárůst počtu lidí nakažených novým koronavirem o přibližně 1200 na celkových 4209, zatímco počet mrtvých v souvislosti s nemocí COVID-19 stoupl od čtvrtka z 84 na 120. Vláda kvůli rychle se zhoršující epidemii podle deníku El País chystá vyhlášení nouzového stavu. To by jí umožnilo přijímat drastická opatření včetně nařizování karantén či evakuací.

Nejhůře jsou podle agentury Reuters zasaženy severní regiony Baskicko a La Rioja a také metropole Madrid, kde mělo pozitivní test na koronavirus více než 2000 lidí. Madridské úřady podle El País nařídily od soboty přerušit provoz všech místních barů a restaurací.

Regionální katalánská vláda ve snaze zpomalit šíření nákazy novým typem koronaviru v noci ze čtvrtka na dnešek izolovala 70.000 obyvatel čtyř katalánských obcí. Lidé z oblasti západně od Barcelony budou v karanténě nejméně dva týdny.

O bezprecedentním opatření rozhodla katalánská vláda ve čtvrtek večer. Od půlnoci nesmí nikdo překročit hranici vytyčenou okolo obcí Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui a Òdena, kterou hlídá regionální policie. V Igualadě úřady evidují 58 ze 319 katalánských případů nákazy.

"V té oblasti jsme zaznamenali velký nárůst případů," vysvětlila katalánská ministryně zdravotnictví Alba Vergésová, která je obyvatelkou Igualady. Za méně než jeden den se počet nakažených v obci více než zdvojnásobil z 20 na 58.

Lidé, kteří nejsou obyvateli stižených obcí, měli ve čtvrtek večer tři hodiny na to, aby oblast opustili. Vergésová společně s ministrem vnitra katalánského kabinetu Miquelem Buchem izolaci prohlásila za "nezbytnou" a občany požádala o spolupráci.

Několik německých spolkových zemí zavírá školy a školky

Sousední největší německá země Bavorsko, ale také Dolní Sasko na severu a Sársko na západě státu kvůli šíření nového typu koronaviru od pondělka až do konce velikonočních prázdnin zavírá školy a školky. Stejné opatření přijalo i nejlidnatější Severní Porýní-Vestfálsko, které má téměř 18 milionů obyvatel. V Německu, kde dnes ohlásili sedmou oběť nákazy, spadá školství do pravomoci spolkových zemí.

Děti v Bavorsku zůstanou doma do 20. dubna. Úřady školy zavřely do pondělka 6. dubna, kdy v této zemi začínají dvoutýdenní velikonoční prázdniny. Tamní ministr školství Michael Piazolo řekl, že úřady zajistí péči o děti, jejichž rodiče pracují v profesích důležitých pro chod klíčových institucí.

Kdy přestanou žáci v Severním Porýní-Vestfálsku do škol chodit, není zatím jasné, podle listu Rheinische Post to ale bude nejpozději ve středu. Tato země je v celém Německu nákazou nejvíce zasažená, má 1264 potvrzených případů. O uzavření škol budou jednat také úřady v Bádensku-Württembersku. V jeho hlavním městě Stuttgartu dnes úřady s okamžitou platností zakázaly lidem chodit do veškerých kulturních zařízení, veřejných plováren, klubů nebo barů. Restaurace otevřené být mohou.

Berlínský starosta Michael Müller oznámil, že v hlavním městě se vzdělávací instituce od příštího týdne budou zavírat postupně, doma jako první zůstanou středoškoláci.

Německá ústřední rada muslimů vyzvala vyzvala muslimské obce, aby nejméně do konce března zrušily páteční modlitby i další akce naplánované v mešitách.

Do čtvrtka bylo v Německu podle různých zdrojů evidováno až 2400 lidí, u nichž testy prokázaly nákazu. Zatím pět z nich infekci podlehlo.

První pozitivní test na koronavirus měla v OSN Filipínka

První pozitivní test na koronavirus v sídle OSN v New Yorku měla diplomatka z filipínské mise. S odvoláním na sdělení, které obdržela jednotlivá zastoupení při OSN o tom dnes napsala agentura Reuters.

"Ode dneška bude filipínská mise uzavřena a všichni její pracovníci dostali nařízení, aby zahájili karanténu a vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u nich objeví příznaky. Předpokládáme, že jsme se všichni nakazili," uvedla úřadující velvyslankyně Filipín při OSN Kira Azucenaova

Filipínské zastoupení v sídle OSN na Manhattanu čítá podle Reuters zhruba 12 diplomatů. Nakažená filipínská diplomatka zastupovala Filipíny v právním výboru Valného shromáždění OSN. Naposledy byla v budově OSN podle Azucenaové v pondělí zhruba na 30 minut a nevykazovala žádné příznaky nemoci. V úterý se ale u ní projevily příznaky podobající se chřipce a navštívila lékaře. Následný test prokázal, že se nakazila koronavirem.

OSN tento týden zavedlo kvůli koronaviru řadu opatření omezující velikost schůzí. Dvoutýdenní konference o ženských právech byla zkrácena na jeden den a zrušeny byly také další konference i mnoho menších jednání. Nejméně polovina z několika tisíc zaměstnanců OSN bude příští týden pracovat z domova.

V Íránu je koronavirem nakaženo přes 11.000 lidí, 514 zemřelo

V Íránu je potvrzeno více než 11.000 případů nákazy novým koronavirem a 514 mrtvých. Oznámil to dnes zástupce ministerstva zdravotnictví. Oproti čtvrtku se počet nakažených zvýšil o více než 1000 lidí. Armáda dostala příkaz zajistit, aby byly ulice íránských měst do 24 hodin prázdné.

Teherán ve čtvrtek hlásil 10.075 nemocných, dnes uvádí 11.364. Počet úmrtí se zvýšil o necelých sto, ze čtvrtečních 429 na nynějších 514.

Náčelník generálního štábu Mohammad Hosejn Bákerí uvedl, že armáda dostala příkaz podílet se na boji proti šíření koronaviru. Vojáci do 24 hodin zajistí, aby byly ulice měst prázdné. Bákerí řekl, že nově zřízená komise byla pověřena na operaci dohlédnout. Armáda se má postarat o to, aby nikdo nebyl "v obchodech, na ulicích ani na silnicích".

Írán má z blízkovýchodních zemí nejvíc nakažených i úmrtí. Ušetřeni nejsou ani tamní duchovní a politici. Státní televize dnes oznámila, že se nakazil i blízký poradce osmdesátiletého duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Poradce Alí Akbar Velájatí je nyní v izolaci. Chameneí sám se nedávno zúčastnil ceremoniálu sázení stromu a měl na rukou rukavice.

Jižní Korea poprvé hlásí více uzdravených než nově nakažených

Jižní Korea oznámila, že vůbec poprvé od začátku šíření koronaviru na začátku ledna zaznamenala více uzdravených než nově nakažených. Jihokorejské Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (KCDC) dnes uvedlo, že zaznamenalo 110 nových případů nákazy koronavirem, což je o čtyři méně než hlásilo ve čtvrtek. Celkový počet nakažených tak v zemi stoupl na 7979. Zároveň však bylo podle pátečního sdělení jihokorejských úřadů dalších 177 uzdravených pacientů propuštěno z nemocnice.

Jižní Korea, je považována za druhou koronavirem nejpostiženější zemi v Asii. Je to však vůbec poprvé, od prvního potvrzeného případů nákazy v zemi 20. ledna, co počet uzdravených za den přesáhl počet nově nakažených.

Jihokorejské úřady nicméně vyzvaly k opatrnosti, jelikož se nové shluky nákazy objevily u zaměstnanců call centra v Soulu a na úřadě ve městě Sedžong.

Ze 110 nových případů bylo 61 hlášeno z nejpostiženějšího jihovýchodního města Tegu, 17 bylo zaznamenáno v Sedžongu a 13 v Soulu.

Čína hlásí osm nových případů nákazy virem a sedm mrtvých

Pevninská Čína hlásí za čtvrtek osm nových případů nákazy koronavirem. Oznámila to dnes podle agentury Reuters čínská zdravotní komise. Nových případů je méně než ve středu, kdy jich přibylo 15. Dosud se v Číně, bez autonomního Hongkongu a Macaa, novým typem koronaviru nakazilo 80.813 lidí. Oproti předchozímu dni v kontinentální Číně přibylo sedm obětí viru. Dohromady tak pevninská Čína eviduje 3176 mrtvých.

Středočínská provincie Chu-pej, která je epicentrem epidemie, hlásí šest ze sedmi nových úmrtí. Všechna byla evidována v provinčním hlavním městě Wu-chan.

Zatímco jinde ve světě počet případů rychle roste, v Číně se epidemie v posledních sedmi dnech výrazně zpomalila, což je podle Reuters výsledkem týdnů přísného omezení pohybu lidí a dopravy.

Jižní Korea, která je považována za druhou nejpostiženější zemi v Asii, dnes poprvé oznámila, že za čtvrtek evidovala více uzdravených než nově nakažených. Nových případů země hlásila 110, zatímco 177 pacientů bylo propuštěno z nemocnicí.