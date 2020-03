V Evropě počet nakažených roste, Čína se potýká s importem viru

Peking/Brusel/Washington - Číně se v provincii Chu-pej, která je považována za epicentrum pandemie koronaviru, daří snižovat počet infikovaných, problémem se ale stávají importované případy. Naopak Evropa se i přes tvrdá opatření dál potýká s nárůstem nemocných, podle odhadů by v Německu, Francii, Španělsku, Itálii a Británii mohl vrchol nákazy přijít až koncem března a celkovým počtem až 80.000 případů, což by se přiblížilo bilanci Číny. V Česku je nyní 396 potvrzených případů.

Infekce sílí také v Íránu, kde si koronavir vyžádal bezmála tisícovku obětí. Dopady koronaviru na hospodářství jsou očividné, německá automobilová skupina Volkswagen uzavře na dva až tři týdny evropské závody. Automobilka zároveň varovala, že letošní rok bude velmi obtížný. Škoda Auto s výrobou podle českého premiéra Andreje Babiše skončí v pátek.

Pevninská Čína, tedy bez Hongkongu a Macaa, v bilanci za pondělí oznámila 21 nových případů. Pouze jeden ale připadal na Chu-pej, zbytek se týkal lidí, kteří se do Číny vrátili z ciziny. Situace se zlepšila i v Jižní Koreji, která už třetí den v řadě hlásí méně než sto nakažených.

Po Číně je druhou nejpostiženější zemí Itálie, která se těsně přiblížila k hranici 30.000 potvrzených případů nákazy, z nichž polovinu hlásí severoitalská Lombardie. V celé Itálii kvůli koronaviru zemřelo 2158 lidí a 2749 nakažených se už zcela zotavilo.

Počet nakažených se ve Španělsku za posledních 24 hodin zvýšil o dva tisíce na 11.178 a počet úmrtí z řad infikovaných vzrostl o 150 na 491. Tato jihoevropská země, které má asi 47 milionů obyvatel, je tak čtvrtou nejhůře postiženou zemí.

Třetí pozice připadá na Írán, kde se počet mrtvých oproti pondělí zvýšil bezmála o 16 procent, nyní jich země eviduje 988. V Íránu je podle posledních údajů 16.169 infikovaných. Íránská televize varovala, že koronavirus může v zemi zabít miliony lidí, pokud bude veřejnost nadále cestovat a ignorovat zdravotní doporučení.

Ve Francii, kde je evidováno více než 6600 případů a okolo 150 mrtvých, začal dnes v poledne platit karanténní režim. Mnoho Pařížanů se proto ráno kvůli nadcházejícímu omezení pohybu vydalo na cestu do regionů. Británie hlásí 400 nových pacientů s koronavirem, od pondělka počet případů narostl o čtvrtinu na 1950.

V Německu se dosud podle Bildu nakazilo přes 7200 lidí. Institut Roberta Kocha (RKI) dnes oznámil, že riziko infekce nyní pro obyvatele hodnotí jako vysoké a že je nezbytné učinit vše, aby se šíření koronaviru podařilo zastavit. Nákaza postihla i Friedricha Merze, který se uchází o předsednický post Křesťanskodemokratické unie (CDU) německé kancléřky Angely Merkelové.

Rakouské úřady dnes v poledne ve snaze zastavit infekci uzavřely do 3. dubna arlberskou oblast na západě země, kdy bylo nově zjištěno pět případů. V celé zemi je podle webu ministerstva zdravotnictví přes 1130 nakažených.

Slovensko, které má 84 případů, dokáže minimálně nejbližší dva měsíce z hlediska technického vybavení zvládnout růst počtů nakažených. Odhad tamního vládního institutu zdravotní politiky počítá s tím, že v platnosti zůstanou omezení proti šíření nákazy. V sousedním Polsku stoupl počet potvrzených případů koronaviru na 205, pět lidí dosud zemřelo.

Bosna a Hercegovina vyhlásila kvůli koronaviru stav katastrofy, aby mohla lépe koordinovat potřebná opatření mezi oběma autonomními regiony, které stát tvoří. Ukrajinská vláda rozhodla o omezení vnitrostátní osobní dopravy, od dnešního dne jsou v zemi také zakázány akce s účastí více než deseti lidí.

Kyrgyzstán, který koronavir dosud neoznámil, kvůli infekci dočasně zakázal vstup cizincům. V Kazachstánu, kde je 32 nemocných, budou od čtvrtka hlavní město Nur-Sultan a největší město Almaty v karanténě.

Řím, Paříž a Berlín nevylučují při záchraně podniků zestátňování. Podle médií chystá Itálie pro sektor letectví, v němž největší podíl zastupuje zadlužená letecká společnost Alitalia, záchranný balíček za 600 milionů eur (16,2 miliardy Kč).

Pomoci aerolinkám chtějí i USA. Bílý dům podle AP připravuje balík ekonomických opatření pro podniky i daňové poplatníky v hodnotě kolem 850 miliard dolarů (20,8 bilionu Kč). Byl by to tak největší stimulační balík od hospodářské recese z let 2007 až 2009.

Ekonomické problémy se nevyhnou ani Česku. Ekonomové oslovení ČTK očekávají, že české hospodářství za celý letošní rok s největší pravděpodobností poklesne. Velikost propadu ekonomiky bude záviset nejen na vývoji v ČR, ale i v zahraničí.