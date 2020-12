V Evropě je už přes 20 milionů nakažených, Británie začala očkovat

Berlín/Londýn/Vídeň/Ženeva - Dohromady více než 20 milionů případů koronavirové nákazy z celosvětových více než 67 milionů infikovaných od začátku roku oficiálně zaznamenaly zdravotní úřady v Evropě. Vyplývá to z propočtu agentury AFP na základě údajů, které měla k dispozici k dnešním 14:15 SEČ.

Podle AFP tvoří 52 zemí Evropy nejvíce zasažený region na světě, pokud jde o počet případů nákazy, která se na kontinent dostala počátkem roku. Za Evropou následují Spojené státy s Kanadou, které evidují dohromady na 15,4 milionu případů a Latinská Amerika s 13,6 milionu infikovaných. Dohromady na celém světě byl vir, který způsobuje onemocnění covid-19, potvrzen u více než 67 milionů testovaných. Podle americké univerzity Johnse Hopkinse (JHU) zemřelo celosvětově více než 1,5 milionu lidí v souvislosti s touto nákazou, která postihuje plíce i další orgány.

Za posledních sedm dní právě na Evropu připadá přes 40 procent všech nově zachycených případů koronavirové nákazy na světě, ale šíření viru se tu podle AFP patrně stabilizuje. Oproti předchozímu týdnu se úhrnný počet nově infikovaných v Evropě snížil o dvě procenta.

V uplynulých sedmi dnech na starém kontinentě přibývalo v průměru 236.000 nových případů infekce denně.

Ve Spojeném království začalo hromadné očkování proti covidu-19

Ve Spojeném království dnes začalo hromadné očkování proti infekční nemoci covid-19. Vakcínu od firem Pfizer a BioNTech jako první dostala 90letá žena ze Severního Irska. Margaret Keenanová ze severoirské obce Enniskillen je prvním člověkem na světě, který dostal vakcínu Pfizer/BioNTech po fázi testování, píše BBC. Británie tak zahájila aplikaci vyzkoušené a svými úřady schválené vakcíny. Britská vláda očkování látkou vyvinutou ve spolupráci americké a německé firmy schválila minulou středu.

První takto očkované ženě bude příští týden 91 let. Dříve pracovala matka dvou dětí a babička čtyř vnoučat v klenotnictví. Očkována byla v 06:30 (07:30 SEČ) v univerzitní nemocnici v Coventry. BBC uvedla, že druhým očkovaným člověkem v Británii je 81letý jmenovec nejslavnějšího britského dramatika Williama Shakespeara z hrabství Warwickshire.

"Je pro mě velkou poctou být prvním člověkem očkovaným proti covidu-19. Je to nejlepší předčasný dárek k narozeninám, jaký jsem si mohla přát, protože to znamená, že se konečně mohu těšit na čas strávený s rodinou a s přáteli v novém roce poté, co jsem většinu letošního roku byla sama," prohlásila podle BBC Keenanová.

Vakcinační centra v Británii chtějí nejdříve očkovat osoby starší 80 let a zdravotnický a pečovatelský personál. Svůj úmysl nechat se očkovat už oznámila i čtyřiadevadesátiletá královna Alžběta II. Cílem programu je ochránit ty nejzranitelnější a vrátit život v zemi k normálu.

Britský premiér Boris Johnson dnes zahájení vakcinačního programu uvítal a poděkoval zdravotníkům, vědcům i lidem, kteří na sobě nechali novou vakcínu dobrovolně testovat. "Společně to porazíme," uvedl Johnson na sociálních sítích a zároveň vyzval veřejnost, aby i nadále dodržovala pravidla, která mají omezit šíření koronaviru.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock vyjádřil naději, že život v Británii se vrátí k normálu na jaře příštího roku. "Díky tomu, že jsme dokázali tento vakcinační program spustit dříve než kdokoli jiný na světě, budeme schopni tu chvíli trochu uspíšit. Upínám velké naděje k létu 2021 a doufám, že budeme moci na jaře zrušit omezení," řekl Hancock BBC.

Šestašedesátimilionová Británie si zatím objednala 40 milionů očkovacích dávek, což umožní očkovat 20 milionů lidí. V tomto týdnu má mít k dispozici 800.000 dávek. Podle vládního mluvčího by mělo být 20 milionů Britů imunizováno v první polovině příštího roku.

Některé své občany už svými svými preparáty očkovaly Rusko a Čína. Jejich vakcíny však nejsou považovány za regulérně schválené podle západních standardů.

Británie je covidem-19 nejhůře zasaženou zemí v Evropě. Epidemie si tu vyžádala už více než 61.000 mrtvých. Dnes britská vláda hlásila 14.718 nových případů infekce za uplynulý den a 189 dalších úmrtí.

Premiér Johnson doufá, že díky brzké vakcinaci dostane Británie infekci pod kontrolu dříve než Spojené státy nebo Evropská unie, kterou letos jeho země opustila.

Unijní Evropská agentura pro léčivé přípravky zatím žádnou vakcínu proti covidu-19 neschválila a před týdnem oznámila, že přípravek od Pfizer/BioNTech doporučí Evropské komisi k podmínečné registraci 29. prosince. Britská agentura MHRA vakcínu povolila už 2. prosince. V USA se má regulátor FDA radit o podmínečném schválení očkovací látky ve čtvrtek.

Evropská komise objednává jednotlivé slibné vakcíny ve velkém tak, aby je měly včas k dispozici všechny členské státy. Například nákup až 300 milionů dávek vakcíny od Pfizeru a BioNTechu schválila už v listopadu. Brusel už má smlouvy také s výrobci AstraZeneca, Moderna, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson a CureVac.

Pro Británii představuje hromadné očkování i logistickou výzvu, protože první schválená vakcína musí být převážena při teplotě minus 70 stupňů Celsia. Preparát vyráběný v Belgii chce britská vláda podle médií případně dovážet i s pomocí vojenských letounů.

Potvrzených nákaz, mrtvých i hospitalizovaných v USA dál přibývá

Ve Spojených státech denně v průměru přibývá okolo 200.000 potvrzených nákaz a přes 2000 hlášených obětí a země tak zažívá dosud nejhorší fázi epidemie covidu-19. Vytíženost nemocnic v posledních dnech nerostla nijak prudce, statistika iniciativy The COVID Tracking Project nicméně i v pondělí vystoupala na nové maximum. Podle listu The New York Times (NYT) bylo za posledních sedm dní nahlášeno více úmrtí než za kterýkoli jiný týden pandemie.

Průměrný týdenní přírůstek v databázi deníku dnes narostl na více než 2240 mrtvých a překonal tak dosavadní nejvyšší hodnotu ze 17. dubna. Podle NYT za den přibylo 1522 smrtelných případů covidu-19, Univerzita Johnse Hopkinse (JHU) jich v pondělí zaznamenala 1404.

Statistika odhalených nákaz virem SARS-CoV-2 mezitím v zemi s 330 miliony obyvatel roste tempem okolo 200.000 za den při podílu pozitivních testů okolo deseti procent. JHU dnes hlásí 192.299 nových infekcí, zatímco NYT skoro o 10.000 více.

Na rekordní úrovni je i počet nemocničních lůžek obsazených pacienty s covidem-19, který podle The COVID Tracking Project převýšil 102.000. Na jaře se ukazatel nedostal nad 60.000. "Od předchozího vrcholu v dubnu se hodně změnilo. Koronavirus už není koncentrován ve velkých městských oblastech jako je New York City a nyní svírá velkou část země včetně venkovských oblastí, které se mu po měsíce vyhýbaly," shrnuje NYT.

Problémy hlásily v posledních týdnech nemocnice od Wisconsinu až po Texas, ve vícero státech se zřizovaly provizorní ošetřovny či povolávaly externí posily. Na většinu Kalifornie se od víkendu vztahuje přísný karanténní režim zahrnující omezení volného pohybu, neboť v mnoha okresech přibližně 40 milionového státu obsazenost jednotek intenzivní péče přesáhla 85 procent.

Nejznámější americký epidemiolog Anthony Fauci navíc varoval, že ve statistikách se stále naplno neprojevuje vývoj spojený se Dnem díkůvzdání, který Američané slavili 26. listopadu. Experti předpokládali, že rodinná setkání či zvýšený provoz na letištích ještě posílí aktuální nepříznivý stav. "Přicházejí nám tato ohromující čísla o nových případech a hospitalizacích a to ještě ani nepociťujeme plný nápor svátku díkůvzdání," citovala Fauciho televize CNN.

Spojené státy od počátku šíření koronaviru zaregistrovaly asi 15 milionů nákaz a po infekci zde umřelo skoro 284.000 lidí, uvádí JHU. Obě bilance jsou v globálním srovnání zemí zdaleka nejvyšší, nicméně počet nahlášených obětí na milion obyvatel je v USA nižší než v Belgii, Itálii či Španělsku.

Podle epidemiologa Fauciho nyní čeká USA velká výzva v podobě vánočních svátků, které by prý mohly epidemickou situaci zhoršit více než prodloužený víkend spojený se Dnem díkůvzdání. Boji proti nákaze podobně jako v Evropě nepomáhá ani chladnější počasí, kvůli kterému se lidé tolik nesetkávají venku. "Lidé se přesouvají dovnitř, neřídí se pravidlem tří R," komentoval vývoj americký ministr zdravotnictví Alex Azar.

Státy zároveň nepřijímají tak tvrdá opatření jako na jaře. Výjimkou je již zmíněná Kalifornie, kde se ovšem druhý "lockdown" setkává s výrazně větším odporem, píše NYT. Vícero lídrů bezpečnostních složek včetně šerifa okresu Orange County Dona Barnese údajně dalo najevo, že dodržování nových restrikcí nebudou vymáhat.

První období povinné izolace podle expertů pomohlo v nejlidnatějším americkém státě zmírnit první vlnu epidemie. Místní guvernér Gavin Newson uvádí, že "zploštit křivku" je potřeba i nyní. "Jsme ve zlomovém bodu našeho boje proti koronaviru a musíme neprodleně přijímat rozhodné kroky, abychom odvrátili přetížení kalifornského nemocničního systému v příštích týdnech," řekl minulý týden.

Nákaza koronavirem se v Německu potvrdila u dalších 14.054 lidí

Nákaza koronavirem se v Německu v uplynulých 24 hodinách potvrdila u 14.054 lidí a dalších 423 osob s onemocněním covid-19 zemřelo. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Bilance z minulého úterý činila 13.604 nově nakažených a 388 úmrtí. Denní počet nových případů v Německu neklesá, proto se očekává zpřísnění současné karantény, která byla stanovena do 10. ledna. Podle braniborského premiéra Dietmara Woidkeho by se jednání zemských ministerských předsedů s kancléřkou Angelou Merkelovou o situaci mohlo uskutečnit ve čtvrtek.

Od začátku pandemie se ve zhruba 83milionové zemi nakazilo koronavirem více než 1,19 milionu lidí, z nichž 19.342 zemřelo a kolem 881.800 se zotavilo. V poslední době má šíření nákazy v Německu spíše stoupající trend.

Sedmidenní reprodukční číslo v Německu činí 1,06. Udává, na kolik dalších lidí infikovaný člověk nákazu přenese; sedmidenní údaj je díky využití sedmidenního průměru odolnější vůči náhlým výkyvům. Současný hodnota znamená, že 100 infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba 106 dalších. Pokud je číslo dlouhodobě pod hodnotou jedna, má se za to, že infekce je na ústupu. Podle agentury DPA tento údaj podává obraz o dění před osmi až 16 dny.

Situace v Německu se ani díky karanténě, kdy jsou zavřené restaurace, hospody, divadla či kina, výrazně nezlepšila, země nadále hlásí vysoké denní počty nakažených. Kancléřka Merkelová chce proto podle DPA uskutečnit co nejdříve další krizové jednání s premiéry spolkových zemí, aby se s nimi dohodla na zpřísnění současných opatření.

Snahu Merkelové podporuje několik zemských premiérů. Braniborský ministerský předseda Dietmar Woidke dnes podle televize RBB řekl, že jednání s kancléřkou se uskuteční pravděpodobně ve čtvrtek. "Nemůžeme tolerovat to, jak se situace v Německu vyvíjí," uvedl.

Pro zpřísnění režimu volá také německá akademie věd Leopoldina včetně předního německého virologa Christiana Drostena a šéfa RKI Lothara Wielera; akademie podle magazínu Der Spiegel navrhuje rázně utlumit veřejný život nejméně do 10. ledna. Prozatím se vláda se spolkovými zeměmi dohodla, že v celém Německu začnou prázdniny nejpozději od soboty 19. prosince, akademici ale doporučují, aby děti šly do školy naposledy tento pátek 11. prosince a do lavic se vrátily až za měsíc 11. ledna.

Lidé by podle expertů měli rovněž v maximální míře využít práci z domova a pozastavit veškeré sportovní aktivity, aby se co nejvíce omezily kontakty.

V dalším kroku odborníci chtějí, aby se od Vánoc nejméně do 10. ledna uzavřely všechny obchody, které neprodávají zboží každodenní potřeby. Leopoldina rovněž doporučje omezit cestování a setkávání, a to včetně pobožností.

V Německu se mezitím připravují očkovací střediska, kde budou během několika týdnů naočkovány miliony lidí. Vakcína v rámci Evropské unie ještě schválena není, ale v Berlíně budou očkovací centra v pohotovosti od úterý 15. prosince. Již se také rozepisují služby pro 780 lékařů, kteří se dosud k obsluze očkovacích míst přihlásili. Směny od poloviny prosince do poloviny ledna jsou ze třetiny personálně obsazené. Pro berlínský očkovací plán se na den počítá se 120 lékaři, kteří budou nejen v šesti vakcinačních centrech, ale také ve 30 mobilních týmech. Mobilní týmy podají vakcínu těm, kteří se do centra nemohou osobně dostavit.

V první vlně chce Německo očkovat osoby starší 80 let, obyvatele domovů pro seniory a vybraný personál, který je nejvíce ohrožen infekcí. Podle očkovací komise Stiko to znamená 8,6 milionu lidí.

V Rusku se koronavirem již nakazilo více než 2,5 milionu lidí

Rusko dnes oznámilo 26.097 nových případů nákazy koronavirem a 562 úmrtí za uplynulý den. O den dříve to bylo 28.142 nově potvrzených případů a 456 úmrtí. V zemi s přibližně 146 miliony obyvatel se od začátku pandemie nakazilo více než 2,5 milionu lidí, z nichž 44.159 nákaze podlehlo, uvedly tiskové agentury s odvoláním na operativní štáb.

Rusko je z hlediska celkového počtu potvrzených případů nákazy čtvrtou nejpostiženější zemí na světě, po Spojených státech, Indii a Brazílii. Z hlediska počtu obětí je podle americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie sleduje globálně, na desáté příčce.

V Izraeli bude platit noční zákaz vycházení kvůli nárůstu infekcí

V Izraeli začne od středečního večera platit noční zákaz vycházení. Opatření, jež vstoupí v platnost v předvečer osmidenního židovského svátku chanuka, má pomoci zpomalit šíření koronavirové nákazy. S odvoláním na pondělní prohlášení kanceláře izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o tom informovala agentura AFP.

Během nočního zákazu vycházení, který by podle zpravodajského webu The Times of Israel měl platit tři týdny, budou zavřené obchody a další podniky, které přijímají zákazníky. Omezen bude také pohyb mezi městy. Prohlášení předsedy vlády bylo vydáno poté, co návrh schválil takzvaný koronavirový kabinet. Mluvčí ministerstva zdravotnictví AFP řekl, že další podrobnosti vláda ještě upřesní. Podle agentury AP musí vláda opatření ještě potvrdit.

Izrael letos zavedl plošnou uzávěru již dvakrát. V zemi se přitom ještě uvolňují poslední restrikce zavedené v září. Od začátku pandemie se nákaza koronavirem v devítimilionovém Izraeli potvrdila u více než 346.490 lidí, z nichž na 2900 zemřelo. Počty nakažených opět stabilně přibývají od začátku listopadu, minulý týden přitom denní nárůsty nemocných překonávaly hranici 1000.

Izrael očekává, že do konce prosince obdrží čtyři miliony dávek vakcíny firem Pfizer a BioNTech, jejíž použití už schválila Británie. Prezident Reuven Rivlin v pondělí oznámil, že první dávky očkovací látky by do země měly dorazit v nadcházejících dnech.