V Eugene začne atletické MS, jako první Češka do něj vstoupí chodkyně Martínková

Eugene (USA)/Praha - V Eugene dnes začne atletické mistrovství světa. Šampionát se poprvé v historii koná ve Spojených státech amerických a netradičně následuje až tři roky po posledním MS, které bylo v katarském Dauhá. Roční odklad vyplynul z přeložení olympijských her v Tokiu na loňský rok. Ze čtyřiadvaceti českých atletů jako první zasáhne do soutěží chodkyně Eliška Martínková, kterou od 22:10 SELČ čeká závod na 20 kilometrů. Pro dvacetiletou atletku, jež loni získala dvě medaile na mládežnických akcích, to bude debut na velké seniorské soutěži.

Obnovený stadion Hayward Field jako první vyzkouší v noci na sobotu českého času tyčkařka Amálie Švábíková. Bude chtít napravit nezdar z Londýna 2017, kde v kvalifikaci nepřekonala základní výšku. O postup do finále bude bojovat také český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška, který byl ve finále MS 2015 a 2017. V rozbězích na 1500 metrů se představí finalistka loňských olympijských her Kristiina Mäki a Diana Mezuliáníková.