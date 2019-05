V EU začínají voliči vybírat nové složení europarlamentu

Brusel - Voliči v Nizozemsku a v Británii dnes budou prvními, kdo začnou hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu. Nové složení jediné přímo volené instituce Evropské unie bude ale jasné až v neděli večer poté, co skončí hlasování v poslední z 28 zemí evropského bloku. Europarlament bude mít až do britského odchodu z unie stále 751 členů; Británie by po dvou odkladech měla unii opustit nejpozději na konci října.

Nepřímý dopad bude mít hlasování na celou podobu EU v příštích letech. Výsledek totiž ovlivní i nové personální obsazení klíčových unijních pozic, včetně postu předsedy Evropské komise.

Volby nejspíš ukončí dlouholetou neformální velkou koalici evropských lidovců (EPP) a sociálních demokratů (S&D), která měla po desetiletí klíčový vliv na vývoj a integraci unie. Posílení populistických a protiunijních stran v řadě zemí bloku bude znamenat, že obě proevropské dominantní politické síly budou muset hledat dalšího spojence či více spojenců, zřejmě v liberální ALDE či mezi evropskými Zelenými.

Úspěch protiunijních a populistických uskupení může zkomplikovat práci europarlamentu, který spolurozhoduje o evropské legislativě, má vliv na podobu rozpočtu či ratifikuje obchodní smlouvy unie se třetími zeměmi. Výsledek evropských voleb také může ovlivnit vývoj vnitropolitické situace v řadě členských států.

O sestavě 21 českých zástupců mezi novými či staronovými europoslanci budou voliči v Česku rozhodovat až v pátek a v sobotu.