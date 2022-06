V EU se loni objevila na trhu jedna nová omamná látka za týden, uvedla agentura

Lisabon - Dostupnost drog v zemích Evropské unie zůstává vysoká a v některých případech je vyšší než před pandemií covidu-19. Uvádí to ve své letošní zprávě Evropské monitorovací centrum pro drogy a závislosti (EMCDDA). V loňském roce se v unijních státech objevilo 52 nových psychotropních látek, tedy v průměru jedna za týden. Zdaleka nejvíce používanou omamnou látku je marihuana a konopí, následují s velkým odstupem kokain a extáze. V České republice se nadměrně používá marihuana, ale také LSD a halucinogenní houby.

"Zavedené drogy nebyly nikdy tak dostupné a nadále se vynořují (na trzích) nové silné látky," uvedl ředitel EMCDDA Alexis Goosdeel. Podle zjištění agentury se v loňském roce objevilo mezi spotřebiteli drog na 52 nových psychotropních látek, mezi kterými bylo 15 nových syntetických kanabinoidů či šest syntetických opioidů a šest syntetických kathinonů.

Poté, co v roce 2020 distribuci drog narušila pandemie covidu-19, se spotřeba některých látek vrátila na úroveň před ní. Jedná se například o kokain, který je s 3,5 milionu uživatelů za uplynulý rok druhou nejvíce konzumovanou drogou v EU. Pandemie také vedla spotřebitele i distributory k většímu využití technologií, například šifrovaných komunikačních platforem. Kvůli pandemii se rovněž snížila dostupnost léčby drogových závislostí, s uvolněním opatření ve většině zemí se ale situace vrací postupně k úrovní před zdravotnickou krizí způsobenou šířením koronaviru. S rozvolněním pandemických opatření se zvyšovala spotřeba látek, které lidé častěji berou na společenských akcích.

Podle odhadů agentury zhruba 30 procent obyvatel EU ve věku 15 až 64 let alespoň jednou za život vyzkoušelo přinejmenším jednu zakázanou látku. Nejčastěji užívanou látkou je konopí, které jednou za život vyzkoušelo 79 milionů lidí. V uplynulém roce konopí užilo alespoň jednou 22 milionů lidí, což je sedm procent unijních obyvatel. Mezi mladými ve věku 15 až 34 let to bylo 15,5 procenta. Nejvyšší míru v této kategorii vykazuje Česká republika, kde 23 procent mladých lidí v posledním roce zkusilo marihuanu.

Velké popularitě se mezi mladými lidmi v ČR těší i halucinogenní houby. Zhruba pět procent lidí ve věku 15 až 34 alespoň jednou za uplynulý rok zkusilo tuto látku. Průměr v unii je přitom pod jedním procentem. ČR vykazuje také nejvyšší míru rizikových uživatelů metamfetaminu (pervitinu) - je jich 4,84 na 1000 obyvatel.

V letech 2010 až 2020 se podle zprávy zvýšilo množství zabavených drog. Výjimku tvoří konopná pryskyřice, ze které se vyrábí hašiš, a heroin. V uplynulém desetiletí vzrostlo bezmála na šestinásobek množství zabaveného metamfetaminu a na pětinásobek množství zadrženého amfetaminu. Podle EMCDDA to mimo jiné ukazuje, že roste role Evropy jako výrobce, trhu i tranzitní oblasti pro tyto omamné látky.