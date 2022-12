V Estonsku jsou tisíce kvůli sněhu bez proudu, na polském pobřeží platí výstraha

Tallinn/Varšava - Kvůli sněhové bouři zůstalo dnes v Estonsku asi 13.000 domácností bez proudu. Informuje o tom agentura DPA s odvoláním na dodavatele elektrické energie. Nejvíce postižené byly ostrovy Saaremaa i Hiiumaa.

Kvůli silnému větru byl zastaven provoz trajektů na ostrov Hiiumaa, jejich provozovatel doufá, že znovu budou moci vyplout dnes večer. Zpoždění jsou také v železniční a letecké dopravě, některé spoje byly zrušeny. Vzhledem ke špatným podmínkám na silnicích i k tomu, že sněžení má během dneška nabrat na síle, úřady vyzývají lidi, aby nikam nevyjížděli, pokud to není nezbytně nutné. V Estonku žije asi 1,3 milionu lidí.

Podobné varování platí dnes i v centrální části polského pobřeží Baltského moře, kde meteorologové předpovídají silný vítr a tvorbu závějí. "Pokud můžete, zůstaňte doma," nabádá vládní bezpečnostní centrum obyvatele regionu. Upozorňuje je také na možné výpadky dodávek proudu.

Příchod skutečné zimy komplikuje hlavně provoz na silnicích. V Lodžském vojvodství už v neděli vpodvečer spadl do příkopu autobus, kterým cestovalo 22 lidí. Zranil se jeden z nich. Podle hasičů řidič zřejmě nepřizpůsobil jízdu podmínkám na silnici.

Sněžit v Polsku má dnes, pak se čeká ochlazení, kdy teploty na jihu země v noci mohou klesnout k minus 20 stupňům Celsia. Před vánočními svátky ale čeká výrazné oteplení, informuje televize TVN24.

Na londýnských letištích byly kvůli sněžení zrušeny či zpožděny desítky letů

Na letišti Stansted severně od Londýna byl v neděli večer přerušen provoz kvůli špatnému počasí. Informoval o tom dnes zpravodajský server BBC News, podle nějž byly kvůli sněžení, námraze a mrznoucí mlze zrušeny či zpožděny lety také na londýnských letištích Heathrow a Gatwick. Zpoždění je v Británii třeba očekávat také ve vlakové dopravě. Řidiči aut byli vyzváni k opatrnosti poté, co se na některých dálnicích staly v neděli k nehody.

Letiště Stansted v neděli večer oznámilo, že bylo nuceno uzavřít svou jedinou ranvej, dokud z ní nebude odklizen sníh. Všechny lety byly zrušeny. Dnešní lety mají cestující prověřovat u svých aerolinií.

"Před tím byla hlášena zpoždění kvůli nutnosti odledování letadel. Bezpečí pasažérů je na prvním místě," uvedl mluvčí letiště. "Radíme cestujícím, aby si zkontrolovali informace o letu u své letecké společnosti," dodal.

Na letišti Heathrow bylo v neděli zrušeno více než 50 letů. Mrznoucí mlha omezila počet letadel, která mohla během hodiny startovat a přistávat. Problémy na letišti se čekají i dnes.

Letiště Gatwick dočasně uzavřelo dráhu v 18:55 SEČ kvůli nečekanému sněžení a znovu ji otevřelo až ve 21:00 SEČ, když se podmínky zlepšily. Řada letů byla opožděna či zrušena, 28 jich bylo odkloněno na jiná letiště.

Také v případě letišť Heathrow a Gatwick si mají cestující prověřit situaci u svých aerolinií. Varování před možnými omezeními letů vydalo také londýnské letiště Luton.

Podle webu pražského letiště v Ruzyni dnes byl zrušen zatím jeden let z Lutonu do Prahy a zpět. Let W92602 aerolinek Wizz Air měl původně v Praze přistát v 16:25 a do Anglie měl odlétat v 17:00.

V sobotu kvůli hustému sněžení zavřelo obě ranveje letiště v Manchesteru, což postihlo desítky letů.

Kvůli mrazivému počasí dnes byly do pohotovostního režimu uvedeny dvě uhelné elektrárny pro případ, že by začala vypadávat elektřina. Společnost National Grid, která v Británii provozuje distribuční síť, uvedla, že zatím není potvrzeno, že budou potřeba.

Meteorologický úřad vydal varování před sněhem a náledím v Londýně a jihovýchodní Anglii a varování před náledím a mlhou v dalších částech Anglie a v celém Severním Irsku.

Společnost Southeastern, která provozuje železniční dopravu do Londýna, doporučila cestujícím, aby necestovali kvůli vážným poruchám způsobeným sněhem a náledím.