V Egyptě začne MS v házené, po šesti letech i s českým týmem

Káhira - Ve středu odstartuje v Egyptě 27. mistrovství světa házenkářů a mezi 32 účastníky nechybí ani český tým, který se mezi elitu vrací po šesti letech. Národní celek ale před šampionátem decimuje koronavirová nákaza v mužstvu a zatím stále není jasné, v jaké sestavě na turnaj odletí. V základní skupině reprezentanti od čtvrtka do pondělí změří síly se Švédskem, domácím Egyptem a Chile. Titul obhajuje Dánsko.

Kvůli koronaviru český celek minulý týden nemohl odehrát úvodní dvojzápas kvalifikace mistrovství Evropy proti Faerským ostrovům, který byl odložen. Pozitivní test měli oba hlavní trenéři Jan Filip s Danielem Kubešem a řada hráčů. Tým proto dodatečně doplnili náhradníci.

Vedení reprezentace odložilo odlet do Egypta až na středu dopoledne, tedy pouhý den před úvodním zápasem se Švédskem. Kdo z hráčů odcestuje, zatím s ohledem na probíhající koronavirové testy stále není jasné. Už dříve se z rodinných důvodů omluvil pilíř defenzivy Pavel Horák.

Zatímco na mistrovství Evropy chyběl český tým od roku 2008 jen jednou, na světovém šampionátu se od účasti před 14 lety v Německu představí teprve podruhé. V roce 2015 v Kataru reprezentanti nepostoupili ze základní skupiny, ale pak vyhráli Prezidentský pohár a skončili na 17. místě. Českým maximem v samostatné historii je osmá příčka z roku 1995.

Na šampionát do Egypta se reprezentanti dostali poté, co bylo kvůli pandemii zrušeno play off kvalifikace a na turnaj postoupily týmy na základě výsledků z loňského Eura, kde národní celek obsadil 12. místo.

Světového šampionátu se poprvé zúčastní 32 mužstev, která jsou rozdělena do osmi čtyřčlenných skupin. Vždy tři nejlepší týmy postoupí do další fáze. V ní se 24 celků utká ve čtyřech šestičlenných skupinách a dva nejlepší z každé z nich projdou do čtvrtfinále.

"Pro nás je to první mistrovství po šesti letech, je to pro nás nová výzva. Toto mistrovství bude jiné, s novým herním systémem. Tři ze čtyř týmů postoupí dál a to je náš cíl - být jedním z nich a odehrát ještě aspoň další tři dobré zápasy," citoval web šampionátu Filipa.

Vzhledem ke koronavirové pandemii i zraněním bude na mistrovství chybět řada opor. Oslabený tým bez sedmi stálic budou mít Němci, někteří hráči scházejí i obhájcům titulu Dánům či Švédům. I proto se stal papírovým favoritem "české" skupiny G Egypt.

"Egypt nebo Katar se připravují na mistrovství měsíc a půl, takže mají v tomhle určitou výhodu. Domácí družstvo bude asi vždy mít nějaký bonus, tak to bývá. Švédové nejsou s úplně kompletní sestavou, ale to se asi bude týkat každého týmu. Naše skupina je velmi vyrovnaná, o postup se asi bude hrát do posledního zápasu," mínil český brankář Martin Galia.

Švédové jsou podle získaných medailí historicky druhým nejúspěšnějším týmem světových šampionátů, naposledy ale cenný kov vybojovali už před 20 lety. Poslední ze čtyř světových titulů si Seveřané připsali ještě o dva roky dříve shodou okolností na šampionátu v Egyptě. Předloni skončili pátí. Český celek na Švédsko narazil i při poslední účasti na mistrovství světa a utrpěl debakl 22:36. Reprezentanti v Kataru hráli ve skupině i s Egyptem a podlehli mu 24:27.

Kvůli koronaviru nakonec pořadatelé ustoupili od původních plánů a celý turnaj se odehraje bez diváků. Nový šampion bude korunován 31. ledna. Podle bookmakerů jsou největšími favority obhájci zlata Dánové, následují předloňští finalisté Norové. Medailové ambice mají i nejlepší dva celky loňského Eura Španělé a Chorvati a tradičně Francie s Německem.

"Okruh favoritů je stejný - Španělsko, Dánsko, Francie, Chorvatsko. Také bych tam zahrnul nás, i když máme několik odřeknutí," řekl německý křídelní hráč Tobias Reichmann. "Myslím, že asi každému týmu bude někdo chybět. Ale nemyslím si, že mistrovství bude kvůli tomu slabší. Nějaká překvapení asi přijdou. Třeba proto, že týmy z Evropy budou unavenější," přemítal Galia.

Složení základních skupin:

Skupina A: Německo, Maďarsko, Uruguay, Kapverdy.

Skupina B: Španělsko, Tunisko, Brazílie, Polsko.

Skupina C: Chorvatsko, Katar, Japonsko, Angola.

Skupina D: Dánsko, Argentina, Bahrajn, Kongo.

Skupina E: Norsko, Rakousko, Francie, USA.

Skupina F: Portugalsko, Alžírsko, Island, Maroko.

Skupina G: Švédsko, Egypt, ČR, Chile.

Skupina H: Slovinsko, Bělorusko, Jižní Korea, Rusko.

Program českého týmu ve skupině (SEČ):

Čtvrtek 14. ledna: 20:30 ČR - Švédsko,

sobota 16. ledna: 18:00 Egypt - ČR,

pondělí 18. ledna: 15:30 ČR - Chile.