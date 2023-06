V Egejském moři začala česká expedice Monoxylon IV, měla by překonat 530 km

Atény/Hradec Králové - V Egejském moři začala expedice Monoxylon IV experimentálních archeologů z Archeoparku Všestary na Královéhradecku. Plavidlo vydlabané z jednoho kusu kmene vyplulo z řeckého ostrova Samos u pobřeží Turecka a po 33 kilometrech dorazilo na ostrov Furni. Do poloviny července by měla expedice urazit zhruba 530 kilometrů. ČTK to dnes řekl archeolog a organizátor expedice Radomír Tichý.

Fotogalerie

Expedice navazuje na námořní výpravy v dlabaných člunech - monoxylonech z let 1995, 1998 a 2019, z nichž dvě byly v Egejském moři. Cílem expedic Monoxylon je udělat si lepší představu o tom, jak před 9000 lety ve Středomoří vypadala zemědělská kolonizace.

"Dnes ráno byl člun spuštěn na ostrově Samos a v 10:30 poprvé vyplul na moře. Podařilo se vyhnout silnému větru, ale v dalších dnech se toto riziko nabízí. To sice testuje člun v zajímavých podmínkách, ale bude velmi těžké volit postup plavby," řekl ČTK Tichý.

Trasa Monoxylonu IV bude mít 17 úseků mezi ostrovy v Egejském moři. Vede z ostrova Samos přes ostrov Mélos na poloostrov Peloponés. Mezi zastávkami bude vzdálenost až 50 kilometrů. Výpravu tvoří 20 pádlařů a kormidelník. V doprovodném plavidle plují kapitán plavidla, lékař a kameraman.

Archeologové si chtějí také ověřit, za jakých podmínek šlo v Egejském moři v dávné minulosti přepravovat náklad, který mohla tvořit i zvířata. Náklad simulují například pytle se štěrkem.

Pro expedici Monoxylon IV si všestarští archeologové připravili nový člun. Plavidlo je z jednoho kusu kmene dubu a je větší než dlabané čluny použité při dřívějších expedicích. Téměř tři tuny vážící člun má délku 11,5 metru, široký je až 120 centimetrů. Vyzkoušeli ho několikrát na vodních plochách na východě Čech. Předlohou expedičního plavidla je 8000 let staré neolitické plavidlo s plochým dnem objevené v roce 1994 v jezeře Bracciano u Říma.

Expedice Monoxylon IV se koná pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti Archeopark Všestary. Rozpočet výpravy činí přes 1,5 milionu korun, tvořen je zejména příspěvky od archeoparku, sponzorů a členů expedice.