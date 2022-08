V Edmontonu začne odložený šampionát dvacítek, Češi začnou se Slovenskem

Edmonton (Kanada) - V Edmontonu dnes začne z prosince odložené mistrovství světa hokejistů do 20 let. Český tým odehraje zahajovací utkání turnaje proti Slovensku od 20:00 SELČ. V roli obhájců titulu budou Američané, kteří ve finále minulého šampionátu porazili Kanadu. Češi skončili třikrát za sebou po vyřazení ve čtvrtfinále sedmí, poslední medaili měli v roce 2005.

"Cílem pro šampionát je si zahrát play off. Dál bych to vůbec nerozváděl," řekl nový trenér juniorů Radim Rulík. Jeho svěřence čekají v základní skupině A ještě duely s Finskem, Kanadou a Lotyšskem.

Šampionát se konal na přelomu loňského a letošního roku v Edmontonu a Red Deeru, ale kvůli koronavirové nákaze byl zrušen po odehrání devíti zápasů a kontumaci dalších tří. Český kádr se oproti prosincovému výběru Karla Mlejnka z poloviny obměnil a účast si zopakuje jen 12 hráčů.

"Máme vyloženě mladé mužstvo, které bude mít šampionát i v prosinci. Ale neříkám, že by to měla být nějaká příprava, to v žádném případě," uvedl Rulík.