V Dukovanech skončila odstávka 1. bloku, elektřinu nedodával od 18. února

Dukovany (Třebíčsko) - V Jaderné elektrárně Dukovany skončila plánovaná odstávka prvního bloku spojená s pravidelnou obměnou části paliva, kontrolami a servisem zařízení. Blok přestal dodávat elektřinu 18. února. Obě turbosoustrojí jsou znovu připojená k přenosové síti od pondělních 21:09. Na plný výkon by se tento blok měl dostat ve středu, sdělil dnes ČTK mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. V provozu tak jsou všechny čtyři dukovanské bloky.

Dodávky elektřiny z prvního bloku byly podle firmy ČEZ proti původnímu plánu obnovené s několikadenním předstihem. Teď operátoři postupně zvyšují výkon reaktoru.

"Pro dosažení stabilizovaného provozu bloku na plném výkonu musíme provést ještě další kontroly a testy zařízení, ale jsem přesvědčen, že se nám podařilo blok řádně připravit na následujících několik měsíců jeho bezpečného a spolehlivého provozu," uvedl ředitel dukovanské elektrárny Roman Havlín v tiskové zprávě.

V průběhu odstávky vyměnili energetici v prvním bloku za čerstvé 84 palivových kazet, tedy přibližně čtvrtinu z celkového počtu. Prováděli také rozsáhlé revize, servis zařízení a plánované modernizace systémů. Řízená štěpná reakce byla v reaktoru obnovená v sobotu.

"Nyní čeká výměna paliva první temelínský blok," uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ.

Kvůli výměně části jaderného paliva za čerstvé, kontrolám a servisu zařízení zastavuje dukovanská elektrárna bloky pravidelně. U prvního bloku, který je v provozu od roku 1985, teď šlo o 36. odstávku. V únoru skončila odstávka druhého bloku Dukovan. Do konce letoška budou ještě dvě odstávky, první začne na konci května.

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín zvýšily vloni meziročně výrobu o tři procenta. Do přenosové soustavy dodaly v součtu 30,73 terawatthodiny (TWh) elektřiny, Temelín loni vyrobil 15,86 TWh a Dukovany 14,87 TWh.

Bloky dukovanské elektrárny byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987. Podle dosavadních předpokladů firmy ČEZ by měly fungovat ještě víc než dvě desetiletí. Minulý měsíc zahájila firma tendr na stavbu nového bloku Dukovan, který by měl být postavený do roku 2036.